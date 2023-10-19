Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.12 комментариев
Студенты российских вузов получили гранты на востребованные обществом разработки
Уже не первый год в России проводится конкурс Минобрнауки и Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап», в котором получают поддержку наукоемкие технологии, созданные молодыми дарованиями из разных уголков страны. К сегодняшнему дню 1 тыс. участников конкурса уже успели получить по миллиону рублей на развитие своих разработок.
Победителями стали студенты 150 вузов из 54 субъектов РФ.
Так, к примеру, молодые ученые из Сибирского федерального университета во главе со студентом Института космических и информационных технологий Игорем Гимаздиновым трудятся над мобильным приложением для людей, страдающих моторной афазией. Оно призвано помогать пациентам восстанавливать речь с помощью упражнений, выполненных в геймифицированной форме. Особенности и сложность заданий адаптируется под конкретного человека, проходящего реабилитацию.
Студенты НИУ ВШЭ Максим Безель и Данил Клянчин создали игровую платформу Game Of Projects, имитирующую бизнес-процессы на реальной бирже. Используя такой инструмент, по задумке разработчиков, начинающие предприниматели и просто заинтересованные пользователи научатся продвигать проект, сравнят свои наработки с материалом конкурентов и получат обратную связь от рынка, не рискуя при этом реальными финансами. План в том, что приложение не просто даст возможность перспективным игрокам ориентироваться в мире инвестиций, но и предоставит пространство для обмена опытом и пополнения копилочки полезных знакомств.
Интересную разработку продемонстрировали студенты столичного аграрного университета (РГАУ-МСХА). Команда под руководством Вячеслава Вовка создала приложение Grass, созданное для рынка сельскохозяйственного труда. Инструмент, по виду и функционалу похожий на социальную сеть, нужен, чтобы аграрные предприятия могли быстро и удобно искать работников, в том числе для сезонного устройства.