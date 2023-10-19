В США оценили шансы на спасение израильских пленных

Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться

Политолог Ткаченко: Власти западных стран будут жестко подавлять антивоенные митинги

Tекст: Евгений Поздняков

«В настоящий момент протестное движение, сформировавшееся в связи с конфликтом Израиля и ХАМАС, наиболее ярко выражено в западных и мусульманских странах. На мой взгляд, ситуация с недовольством на Ближнем Востоке будет постепенно стихать, так как в регионе нет единого отношения к ситуации», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Более интересная ситуация складывается в западных странах. Антивоенное движение здесь всегда было сильно. Население достаточно остро реагировало на любые военные конфликты конца прошлого столетия. В этом плане украинский кризис кажется аномалией: в 2022 году значимых протестных мероприятий не было вовсе, но сейчас положение дел меняется», – подчеркивает собеседник.

«Происходящее в секторе Газа вызвало сильный отклик у европейского населения. Нельзя забывать и про демографический фактор – в таких странах, как Франция и Германия, очень большой процент мусульманского населения. В этом плане конфликт на Ближнем Востоке по-особенному откликается у местного общества», – считает эксперт.

«От протестов не защищена ни одна страна западного мира, за исключением, пожалуй, Восточной Европы, где антивоенные настроения выливаются в электоральное недовольство. Мы уже видели это в Польше и Словакии. Более того, тема противостояния Израиля и ХАМАС местным обществам не особо близка – сказывается отсутствие серьезного количества мусульман, проживающих в этих странах», – отмечает политолог.

«При этом нельзя недооценивать возможность радикализации текущих протестных движений. Мы уже видели, как несогласные с политикой США ворвались в Капитолий, а в Европе и вовсе приближается новая волна терактов. Случай в Брюсселе может стать отправной точкой к более громким инцидентам», – уточняет собеседник.

«Местные власти будут реагировать жестко. За последние 20 лет у руководства западных стран полностью изменилось отношение к демонстрантам. Силовое подавление митингов в ЕС и США вошло в привычку. Учитывая, что протестный потенциал остается достаточно высоким, длительность сложившейся ситуации может оказаться достаточно серьезной – вплоть до окончания ближневосточного кризиса», – резюмирует Ткаченко.

Ранее участники акции протеста против боевых действий в Газе проникли в здание Конгресса США. Об этом сообщила полиция Капитолия. Задержания проводились в Ротонде Кэннона (здание, в котором расположены несколько комитетов Палаты представителей). Кроме того, состоялись аресты и в холле офиса законодательного органа Штатов.

Троим участникам движения были предъявлены обвинения в нападении на полицейских при исполнении. Правоохранительные органы также обратились к гражданам, напомнив, что демонстрации внутри Конгресса запрещены. Кроме того, силовые структуры сумели оттеснить активистов от одного из зданий, оказавшихся под давлением протестующих.

Известно, что демонстрацию организовала организация Jewish voice for peace (Еврейский голос за мир). Согласно информации объединения, в антивоенном мероприятии приняли участие 10 тыс. человек. Отмечается, что 500 евреев были задержаны полицией.

Протестные движения набирают силу и в других странах западного мира. Так, в Германии, несмотря на запрет немецких властей, на улицы Берлина вышли пропалестинские активисты. Об этом сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что демонстранты поджигали пиротехнику, забрасывали полицейских камнями и бутылками.

Начальник полиции столицы ФРГ Барбара Словик подчеркивает, что в северной части района Нойкельн сложилась напряженная ситуация. Она отметила, что правоохранительные органы города готовы принимать необходимые меры, а на местах дежурства уже присутствуют сотрудники с водометами.

Между тем в Афинах полиция применила слезоточивый газ против колонны демонстрантов, приблизившейся к посольству Израиля. Кроме того, в рамках подавления движения использовались и светошумовые гранаты. После этого протестующие остановились, однако тысячи людей продолжают находиться у дипведомства еврейского государства.

Не утихает недовольство и в мусульманских государствах. Так, после удара по больнице в Газе демонстрации начались во многих городах Турции. В Стамбуле полиция перекрыла улицу, где расположено посольство Израиля. Десятки протестующих также пытались прорваться к дипведомству в Иордании.

Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о рисках радикализации антивоенных движений в Европе.