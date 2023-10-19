Полиция оттеснила антивоенных активистов от Конгресса США

В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля

Политолог Рар: Фотографии лежащего на полу Шольца выгодны немецким СМИ

Tекст: Евгений Поздняков

«Лежание на полу в израильском аэропорту не навредит репутации Шольца. Прямо сейчас немецкие СМИ пишут о том, каким молодцом оказался действующий канцлер – не побоялся приехать в воюющую страну. Ради поддержки Тель-Авива местные политики готовы на все. Сейчас в Берлине все регламентируется «моральным подходом», – сказал германский политолог Александр Рар.

«После того, как видео с Шольцем попало в сеть, многие издания стали вспоминать про поездки европейских лидеров вв Киев. Все, кому не лень, приезжали тогда в столицу Украины. Главам государств Евросоюза было приятно выразить чувства солидарности Зеленскому лично. Это укрепляло их репутацию», – отмечает эксперт.

«Таким образом яркие картинки немецких политиков, укрывающихся от обстрелов – это важная часть работы СМИ Германии. Стоит изобразить Шольца лежащим на полу или показать Бербок, сидящую в шлеме в бункере, и читателям сразу становится понятно, кто в этой истории преступник, а кто – жертва», – подчеркивает собеседник.

«К тому же, действующий канцлер всегда старался создавать «человечный» образ для немецкого общества. Вспомним, как он упал во время пробежки и повредил себе глаз. Ему долгое время пришлось ходить в повязке – выглядело это достаточно интересно», – резюмирует Рар.

Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.

В это время неподалеку от взлетной полосы свою работу начала система ПВО «Железный купол». После инцидента сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей, сообщает издание Bild.

Кроме того, во время пребывания в Тель-Авиве Шольцу пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой. Там он пробыл несколько минут. В течение «визита солидарности» канцлер ФРГ провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, встретился с Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в плену у ХАМАС.

Напомним, Олаф Шольц также заявлял о недопустимости организации пропалестинских демонстраций на территории ФРГ. Он пообещал, что власти страны будут жестко пресекать любые правонарушения, осуществленные в ходе этих мероприятий. По его мнению, жители Германии должны поддержать сограждан-евреев, гарантировать из безопасность и проявить солидарность с ними.