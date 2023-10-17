Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Онуфриенко: В Авдеевке повторяется сценарий Артемовска

Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска вынуждают ВСУ нести огромные потери, чтобы удержать укрепрайон в Авдеевке

Tекст: Илья Абрамов

«Российские войска сейчас используют тактику гибкой обороны. Она не предполагает масштабных наступлений, однако наша армия может проводить локальные атаки, чтобы держать противника в напряжении и заставить его перебрасывать резервы на опасные участки. Именно это мы сейчас видим под Авдеевкой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Россия ведет локальное наступление около села Красногоровка на севере и в районе поселка Северное на юге. Также мы взяли под огневой контроль линию снабжения через Орловку. Поэтому противник вынужден перебрасывать сюда резервы, в том числе предназначенные для наступления на юге, чтобы не допустить перерезания своих коммуникаций», – акцентирует собеседник.

«Повторяется сценарий Артемовска, когда противник вынужден нести большие потери, чтобы удержать свой гарнизон в боеспособном состоянии. Однако другого выхода у ВСУ нет. Авдеевка – очень мощный укрепрайон, который к тому же позволяет обстреливать Донецк. Украинская армия не может просто так его покинуть», – отмечает он.

«Кроме того, наши войска кратно увеличили количество артиллерийских и авиационных ударов по огневым точкам противника в Авдеевке. Наши войска стремятся уничтожить позиции противника, с которых велся огонь по Донецку. Это позволит постепенно лишить ВСУ возможности обстреливать город», – подчеркнул эксперт.

«Когда Российская армия захочет занять Авдеевку, она будет стараться окружить город с севера и юга, что позволит взять противника, находящегося в мощном укрепрайоне, измором. В таком случае ВСУ будут вынуждены либо покинуть город, либо быть уничтоженными», – резюмировал Онуфриенко.

Ранее один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, оказался под угрозой окружения российскими войсками. 10 октября по украинским позициям открыли огонь более 200 артиллерийских стволов и «Солнцепеки». Также были нанесены удары тяжелыми авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-1500. После чего российские войска пошли в атаку.

К северо-западу от Авдеевки был занят главный террикон, он же высота 260. Это основная позиция, с которой контролируется не только завод и центральная часть города, но и единственная дорога, по которой снабжается украинский гарнизон Авдеевки.

Чуть позже передовые части разведчиков вышли на окраины села Бердычи в нескольких километрах северо-западнее коксохима. При этом российские солдаты перешли полотно железной дороги. Использовать его в качестве линии обороны ВСУ уже не смогут.

С юга от передовых позиций у Водяного и Опытного российское наступление шло медленнее, но и там до передового села украинских позиций под названием Тоненькое осталось около 600 метров. Дорога снабжения Авдеевки, проходящая через Орловку, оказалась фактически под огневым контролем ВС РФ.

Российские военные закрепляются на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, о чем в среду заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он отметил, что ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту и уже уничтожили много складов и опорных пунктов ВСУ.

Украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец написала в своей статье, что крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования.