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    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    27 комментариев
    17 октября 2023, 21:14

    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS

    Военный эксперт Кнутов: С военной точки зрения, поставка ракет ATAMS ВСУ большого смысла не имеет

    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Киев тайно получил от США небольшое количество ATACMS.

    «Вашингтон и Киев еще в сентябре договорились, что США поставят небольшую партию ракет ATACMS, но в публичном пространстве говорить об этом не будут, чтобы место, время и даже сам факт их применения были неожиданностью для России. США и Украина не первый раз так делают. Расчет делается на внезапность и, как следствие, возможный успех атаки», – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «По своим характеристикам первая модификация ATACMS во многом совпадает с ракетой «Точка-У». Мы в свое время украинские ракеты советского производства сбивали в большом количестве. Российская система ПВО защищает от них с вероятностью примерно 90%. Естественно, ВСУ об этом знают», – отметил собеседник.

    «В связи с этим противник, скорее всего, попытается атаковать полученными ракетами населенные пункты, которые не в полной мере прикрыты ПВО. Проблема в том, что ATACMS могут пробить крышу частного дома и взорваться внутри. Более того, если это вариант боеприпаса для поражения бронетехники, то он в силах разрушить и бетонные перекрытия многоэтажек», – указал он.

    «На открытой местности ATACMS взрываются над землей и уничтожают все на площади с футбольное поле. По сути, Украине нужны эти ракеты для того, чтобы посеять панику среди россиян и заставить людей думать, что власти не в силах их защитить», – детализировал эксперт.

    «С военной точки зрения, эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением как раз на Бердянском направлении по линии Орехов – Токмак – Мелитополь – Бердянск, на Артемовском направлении, а также на Южнодонецком. И поэтому нельзя исключать, что они пытаются как-то изменить ситуацию и на передовой», – добавил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов добавил, что у США есть еще одна, более дальнобойная модификация ATACMS, которую в перспективе также могут передать ВСУ. «В Штатах этот тип ракет давно был запланирован на списание», – заключил он.

    Во вторник стало известно, что США тайно передали Украине небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники The Wall Street Journal. Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в вою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) опубликовал фотографии корпусов, отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью. «Судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 гг., то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997 г.)», – говорится в сообщении.

    Ранее помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрит поставку. Сам Байден отказался уточнить, обещал ли он Зеленскому поставить ATACMS. По его словам, он разговаривал с украинским лидером, «и все, о чем он просил, было проработано»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

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    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

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    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (28)
    17 октября 2023, 06:34
    Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России показало боевую работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО, уничтожившего скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне, сообщила пресс-служба военного ведомства.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, получив команду об обнаружении цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и произвел развертывание в боевое положение. Привязавшись к местности, военнослужащие осуществили пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе.

    Успешное поражение цели было зафиксировано операторами беспилотного летательного аппарата, ведущего объективный контроль огневого поражения в полосе действия войск.

    Напомним, в мае 2022 года российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».

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    17 октября 2023, 05:09
    Российская авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, бомбардировочной авиацией группировки войск нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе населенного пункта Серебрянка, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов противника.

    Он добавил, что на краснолиманском направлении подразделения войск «Центр» огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

    По его словам, потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап.

    Ранее группировка российских войск «Центр» на краснолиманском направлении отразила девять атак ВСУ, потери Киева составили до 540 военных и восемь единиц техники.

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    17 октября 2023, 13:20
    В США заявили, что конфликт на Украине «пошел не по плану»

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Солдаты ВСУ массово сдаются в плен или окружены ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные берут в плен значительное количество солдат вооруженных сил Украины, одно украинское подразделение попало в окружение, конфликт идет не по плану, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Эксперт указал, что украинские войска попали в сложную ситуацию на фронте. ВСУ оказались окружены и попали в котел, а на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, передает РИА «Новости».

    Джонсон считает, что ослабление помощи западных партнеров изменит ситуацию для киевского руководства. По его словам, если помощь закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель.

    Ранее дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий.

    До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

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    17 октября 2023, 09:37
    В рядах ВСУ в зоне спецоперации стало больше женщин

    Марочко сообщил об увеличении числа женщин в рядах ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Военный эксперт сослался на данные мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ, из которых следует, что в украинских формированиях, находящихся в «красной зоне», увеличилось количество женщин, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что девушки служат в ВСУ как рядовыми, так и в различных должностях командного звена.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина решила расширить численность военнообязанных за счет женщин.

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    17 октября 2023, 19:27
    Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    В вечернем обращении он подчеркнул, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали», передает ТАСС.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

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    17 октября 2023, 09:14
    ВСУ получили испорченные снаряды на Купянском направлении

    Марочко: Артиллеристам ВСУ на Купянском направлении поставили неликвидные боеприпасы

    Tекст: Вера Басилая

    Артиллеристы ВСУ на Купянском направлении получили 152-миллиметровые боеприпасы с явными признаками порчи: на снарядах имеются царапины и следы деформации, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Военный эксперт пояснил, что два автомобиля с БК к 152-мм орудиям прибыли в район Ковшаровки. По его словам, снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации, передает РИА «Новости».

    Марочко предположил, что, скорее всего, эти боеприпасы собрали после поражения ВС России одного из складов ракетного и артиллерийского вооружения ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов «Искандерами-М» и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, цехам с военной техникой, а также пунктам размещения ВСУ и наемников.

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    17 октября 2023, 08:43
    Шойгу: ОПК позволили использовать все резервы для производства артиллерии

    Глава Минобороны Шойгу: ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании по перспективам развития обсудил вопрос увеличения производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    В Telegram-канале оборонного ведомства указано, что министр подчеркнул важность оперативного производства артиллерийских систем и необходимых боеприпасов в условиях спецоперации.

    По его словам, в условиях спецоперации необходимо быстро восполнять запасы средств поражения, решением этой задачи станет возможность предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска.

    Также Шойгу заверил, что федеральные органы исполнительной власти уже приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем. В частности, оборонной промышленности предоставлено право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности.

    Кроме того, по словам министра, ведомство упростило процедуру заключения контрактов, а также сократило объем испытаний и снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое оружие поможет России добиться победы в спецоперации.

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    17 октября 2023, 18:38
    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове

    Соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Кадыров: Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью ветеранов СВО

    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове
    @ zaschitniki-otechestva.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык», – сказал газете ВЗГЛЯД соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» в Дербентском районе Дагестана Иманитдин Кадыров. Ранее в Кирове ветеран СВО Максим Иванов напал на сотрудников регионального филиала организации.

    «В данном случае вопросы возникают как к ветерану СВО, так и к самим работникам фонда. Я по своему опыту знаю, что бойцы ЧВК менее, скажем так, психологически устойчивы, чем те же кадровые военные. Но они такие же защитники. И наша задача – не допускать подобных инцидентов. Ведь совершенно очевидно – он пришел туда не для того, чтобы просто подраться. На мой взгляд, Иванов мог бы вести себя сдержаннее, а сотрудники фонда – более участливо», – пояснил Иманитдин Кадыров.

    «Я сам ветеран СВО и понимаю, что у человека могут быть психологические проблемы после всего, что он видел в ходе боевых действий. Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью.

    У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык. В таких ситуациях помогают навыки и знания, приобретенные на обучении в РАНХиГС», – отметил собеседник.

    «У меня, к слову, есть юридическое образование, я в прошлом кадровый военный. И в случае необходимости мне понятно, куда стоит обратиться за теми или иными документами. А обычные бойцы зачастую этой информацией не владеют. К тому же, в Сети встречаются фейки о якобы плохом отношении к ветеранам СВО, все это их может также беспокоить. Именно поэтому мы должны входить в положение и отвечать пониманием на возможный негатив», – резюмировал он.

    В понедельник в филиале фонда «Защитники Отечества» по Кировской области произошла стычка с участием Максима Иванова, ветерана боевых действий, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», ушедшего в отпуск по ранению. Инцидент случился во время его беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой. Иванов напал на сотрудников фонда, в результате чего пострадали трое человек. Нападавший был задержан сотрудником охраны и передан правоохранительным органам.

    «Причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение Ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Минобороны.  Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов, как ветерану СВО, который, к тому же, награжден государственными наградами», – говорится в Telegram-канале филиала.

    Максим находится на сопровождении у социального координатора фонда с июля 2023 года. Ему уже помогли в восстановлении военного билета и получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья. Также оказано содействие во внеочередном приеме в больницу для получения направлений к узкопрофильным специалистам.

    Основная цель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в социальной, медицинской и психологической реабилитации бойцов, обеспечении лекарствами и техническими средствами реабилитации, помогают в восстановлении документов, профпереподготовке и трудоустройстве ветеранов.

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    16 октября 2023, 23:43
    Силы ПВО сбили три беспилотника в Белгородской области

    Гладков: Три беспилотника самолетного типа сбиты системой ПВО в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три беспилотника самолетного типа сбиты системой ПВО в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты три БПЛА самолетного типа, информация о последствиях на земле уточняется, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

    Напомним, в воскресенье над Белгородской областью были уничтожены два украинских беспилотника.

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    17 октября 2023, 09:25
    На подлете к Крыму сбиты и подавлены восемь украинских дронов

    Средствами ПВО и РЭБ за ночь сбиты и подавлены восемь БПЛА на подлете к Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили или подавили восемь беспилотников на подлете к Крыму в ночь на вторник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Глава Крыма в своем Telegram-канале сообщил, что средствами РЭБ подавлены и сбиты ПВО восемь беспилотников. Он поблагодарил военных за четкую работу, а жителей попросил соблюдать спокойствие.

    Кроме того, серия взрывов прогремела в ночь на вторник в Бердянске Запорожской области. По данным оперативных служб, российская ПВО перехватила выпущенные ВСУ ракеты, передает ТАСС.

    Ранее в субботу воздушную тревогу объявляли в Севастополе.

    До этого ПВО сбила украинскую ракету «Нептун» у побережья Крыма.

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    17 октября 2023, 14:38
    Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

    Минобороны: Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС Российской Федерации поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах, уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата в населенных пунктах ЛНР, ДНР, в районе Новой Тарасовки Харьковской области, а также возле Песчановки и Саги Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины.

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    17 октября 2023, 14:13
    Российские силы поразили склады ВСУ на правом берегу Днепра

    Рогов рассказал, что силы ВС России поразили склады ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    Силы ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Марганце и Никополе Днепропетровской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, были поражены места дислокации личного состава и склады с боеприпасами, передает ТАСС.

    Он уточнил, что пораженные объекты находятся на противоположном от города Энергодара Запорожской области берегу Днепра. Были уничтожены цели расположения спецсил ВСУ, которых готовили для форсирования Днепра.

    Ранее ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях около 200 бойцов.

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    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

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