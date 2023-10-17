Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.0 комментариев
Шойгу провел совещание по производству ствольной артиллерии и РСЗО
Глава Минобороны Шойгу провел совещание по вопросу увеличения производства ствольной артиллерии и РСЗО
Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании по перспективам развития обсудил вопрос увеличения производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В Telegram-канале оборонного ведомства указано, что министр подчеркнул важность оперативного производства артиллерийских систем и необходимых боеприпасов в условиях спецоперации.
По его словам, в условиях спецоперации необходимо быстро восполнять запасы средств поражения, решением этой задачи станет возможность предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска.