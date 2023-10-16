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    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    12 комментариев
    16 октября 2023, 14:55

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    16 октября 2023, 08:31
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    Путин назвал чушью западный «порядок, основанный на правилах»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.

    Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.

    «Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.

    Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.

    Коментарии (32)
    16 октября 2023, 08:42
    Путин оценил потери украинского контрнаступления

    Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские

    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.

    Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (14)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

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    16 октября 2023, 12:13
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    @ Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.

    Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.

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    16 октября 2023, 10:32
    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян

    Путин: Спрос на китайские авто в России растет из-за улучшения их качества

    Путин объяснил популярность китайских автомобилей у россиян
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому российские потребители с удовольствием ими пользуются, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    Президент считает, что у России и Китая есть очень хорошие перспективы сотрудничества в автостроении, судостроении, авиастроении, электронике.

    По словам Путина, он недавно общался с людьми, «которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем», передает ТАСС.

    «Мне мои собеседники сказали: знаете, китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», – отметил глава государства.

    Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%.

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    16 октября 2023, 07:56
    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины, расширение НАТО за счет Киева создает угрозы

    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Для России важно сохранение внеблокового статуса Украины, в то время как расширение НАТО за счет Киева создает угрозы, а Москва просит, чтобы ее услышали, заявил Центральному телевидению Китая российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, к эскалации конфликта на Украине привело в том числе то, что ее втаскивали в НАТО, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия сделала все для того, чтобы идти по пути урегулирования конфликта, однако Запад не позволил этого сделать.

    Также глава государства отметил, что пропагандируемый Западом мировой «порядок, основанный на правилах» является нонсенсом, так как этих самых правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода придумывать правила от случая к случаю ради своей выгоды.

    Коментарии (44)
    16 октября 2023, 14:42
    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

    Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США слишком много думает о внешней политике, в то время как внутри его страны творится полный бардак. Вся его карьера буквально висит на волоске, а он продолжает грезить о призрачной победе над Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен добиться успехов на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    «Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

    «В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

    «Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

    Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

    По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».

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    16 октября 2023, 09:05
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    Путин рассказал о праздновании дня рождения в кругу друзей и близких
    @ Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

    В ответ на вопрос, как он отметил 71-й год рождения, Путин сообщил, что провел его в кругу друзей и близких, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отмечал свой день рождения вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий. «Мы с ними втроем посидели, «сообразили на троих», – улыбнулся Путин.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнился 71 год.

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    16 октября 2023, 04:16
    В США посоветовали Зеленскому нанять охрану

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон призвал Зеленского нанять охрану в связи с возможной угрозой США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский совершил серьезные просчеты, когда доверился Вашингтону, теперь ему пора задуматься о своей безопасности, заявил в интервью Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, Киев в скором времени поймет, что совершил ошибку, доверившись Штатам, передает РИА «Новости».

    «Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», – подчеркнул Джонсон.

    Также эксперт отметил, что в Белом доме приняли решение отодвинуть Украину на второй план и перенести пристальное внимание на «более важный приоритет» – Израиль.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский «всех достал».

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    16 октября 2023, 03:49
    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 октября 2023, 01:56
    Нетаньяху пригласил Байдена в Израиль

    Премьер Израиля Нетаньяху пригласил американского президента Байдена в Израиль в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил американскому президенту Джо Байдену посетить Израиль в ближайшее время, пишет издание Times of Israel.

    По информации референта израильского премьера, американский президент получил приглашение посетить Израиль в виде визита солидарности, передает РИА «Новости».

    Как уточняет газета, Байдена пригласили посетить страну уже на этой неделе.

    По данным издания,  нынешний президент США может стать первым главой иностранного государства, посетившим Израиль после начала обострения конфликта.

    Политолог Марат Баширов считает маловероятным, что президент США в ближайшее время примет приглашение. «За соломинку хватается премьер. Байден не поедет пока не станет ясно, что Израиль быстро победит. Иначе – еще один черный шар в президентскую кампанию Байдена», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме заявили, что американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США.

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    15 октября 2023, 19:32
    Путин объявил украинское контрнаступление провалившимся

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные полностью провалили контрнаступление, заявил президент России Владимир Путин в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

    «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует – оно провалилось. Полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции», – сказал глава государства.

    Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Российские военные также реагируют на подготовку ВСУ на отдельных участках «соответствующим образом».

    То, что происходит сейчас на всем протяжении фронта – это «активная оборона», ВС России улучшают свое положение практически на всем этом пространстве, подчеркнул Путин.

    «Это касается и Купянского направления, это касается Запорожского направления, это касается Авдеевского направления», – пояснил президент.

    Ранее секретарь комитета Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что у киевского режима нет достаточных ресурсов для достижения всех целей, поставленных перед началом контрнаступления.

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    16 октября 2023, 08:25
    В США заявили об утрате армией ключевой способности

    Отставной генерал Болдук: Армия США стала неспособна на несколько одновременных операций в мире

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия США за время президентства Джо Байдена стала «крайне слабой», она испытывает кадровый голод, а трудности с логистикой привели к тому, что она больше не может проводить одновременно несколько военных операций в мире, заявил отставной генерал армии США Дон Болдук.

    Болдук в эфире телеканала Fox News рассказал, что американская армия не способна привлекать новых рекрутов и не может удержать на службе солдат. По его словам, это вызывает тревогу у многих представителей сферы национальной безопасности, передает ТАСС.

    Газета Washington Post писала ранее, что ВС США находятся в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода на фоне падающего престижа военной службы. На восстановление набора рекрутов эксперты отвели год.

    Ранее Байден заявлял, что нет необходимости в отправке американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 октября 2023, 10:11
    Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

    Путин: Отношения России и Китая не складывались под сиюминутную политическую конъюнктуру

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения между Россией и Китаем не складывались под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел и не стали результатом сиюминутной политической конъюнктуры в мире, они развивались на протяжении двух десятилетий аккуратно и спокойно, заявил президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «На каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает. Добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    По словам российского лидера, в основе развития отношений двух стран всегда лежала добрая воля. «Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента, не решались на протяжении 40 лет. Но вот это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга», – отметил президент.

    Следующим шагом, как отметил Путин, стало развитие отношений в сфере экономики, которое также происходило постепенно. По его словам, на этом этапе «заполнялись ниши, которые когда-то и кому-то принадлежали, другим странам, в наших отношениях, но не были настолько эффективны, как наше взаимное сотрудничество по тому или другому направлению». «Например, в области энергетики, которая занимает особое место в наших отношениях. Россия занимает сейчас первое место среди китайских партнеров по поставкам, скажем, энергоносителей в Китай в стоимостном выражении – первое место», – рассказал президент.

    Постепенно Китай по объемам торгового оборота стал первым торговым партнером России, а Россия постепенно поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров, сказал Путин.

    Особо глава государства отметил то, что в разное время у России и Китая было разное соотношение по экспорту и импорту. «Мы со своей стороны старались обеспечить то, что нужно китайской экономике, а наши китайские друзья всегда прислушивались к нам по поводу определенного дисбаланса, прежде всего в области торговли товарами промышленного производства. Мы постепенно, шаг за шагом, год от года увеличивали и улучшали этот торговый баланс. Так мы двигаемся почти по каждому направлению», – сказал он.

    «Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Российско-китайские отношения – это фундаментальный фактор. Все это вместе и дает нам основание считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении и в интересах как китайского, так и российского народов», – подчеркнул Путин.

    Говоря о расширении БРИКС, Путин отметил, что процесс был непростым, диалог он назвал сложным, однако в итоге удалось найти консенсус и договориться.

    «В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создается сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе, и происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики. Индия растет в Азии, Индонезия растет и многие другие государства, в Латинской Америке – Бразилия, Россия встает на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы, а где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала, а этот рост является очевидным, в том числе в сфере экономики», – сказал Путин.

    Российский лидер отметил, что на момент проведения саммита в Йоханнесбурге уже соотношение экономик стран «Семерки» и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности. «После присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС. Повторяю еще раз: это проявление объективного процесса формирования многополярного мира», – указал глава государства.

    «Это значит, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений. И видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления такого формата, таких отношений между странами мы можем добиться этой цели на основе объединения усилий», – сказал Путин.

    Также в этом интервью Путин назвал чушью так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе.

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    16 октября 2023, 08:22
    Путин напомнил, как Киев «выбросил в печку» мирные договоренности

    Путин: Россия никогда не возражала против мирного завершения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

    «Что касается того, как и что нужно сделать, чтобы этот конфликт был завершен мирными средствами: мы никогда против этого не возражали», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства напомнил, что весной 2022 года в Стамбуле стороны практически договорились с учетом обеспечения законных интересов России в сфере безопасности. «Там украинская сторона нарисовала себе очень жесткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договоренности», – подчеркнул Путин.

    «Они объявили, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России», – указал президент, отметив при этом, что начавшееся в этом году украинское «контрнаступление» на дало результатов, а привело только к огромным потерям вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «К сожалению, противная сторона не желает вести переговоры. Более того, президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами мирные переговоры всем и сам себе. Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят, да еще и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры? Поэтому, если украинская сторона хочет этого, видимо, начать нужно с того, чтобы отменить этот декрет и объявить о готовности к этим переговорам», – сказал Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

    «Мы готовы, в том числе используя предложения наших китайских друзей», – добавил президент России, имея в виду предложенный в начале года Пекином мирный план украинского урегулирования. «Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей», – отметил Путин, указав, что это Киев «не желает вести какие-либо переговоры», поэтому именно украинская сторона должна заявить о готовности к ним.

    Москва ранее заявляла, что в целом готова к переговорам по Украине, однако не собирается рассматривать предложения по прекращению огня, потому что однажды Россию уже обманули.

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    Путин: Для России важен внеблоковый статус Украины
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    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

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    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

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    Какое оружие поможет России добиться победы в спецоперации

    Поставки западных вооружений не могут утолить аппетит Киева: Украина просит у Запада оружие, способное поддерживать «военный паритет» с Россией. Однако именно у России имеется множество оружейных систем, аналогов которого у Украины не только нет в распоряжении, но и не предвидится – и которое поможет обеспечить России победу по итогам спецоперации. Подробности

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    Политический кризис в Польше таит опасность для России

    В минувшее воскресенье в Польше прошли выборы в парламент. Правящая партия «Право и справедливость» не смогла получить абсолютное большинство голосов, поэтому стране предстоит так называемая коалициада. В чем заключаются ее особенности и как подобное развитие событий может отразиться на украинском конфликте? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

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