Эксперты предрекли Польше политический кризис после выборов

Tекст: Илья Абрамов

«Политический раскол в польском обществе существовал и до парламентских выборов. Результаты электорального процесса просто зафиксировали разрыв в еще большем виде. Однако я не думаю, что противостояние войдет в горячую фазу, как это было во время судебной реформы или запрета абортов в 2016 и 2021 годах», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Президент страны Анджей Дуда сказал, что выдаст мандат на формирование правительства той партии, которая наберет наибольшее число голосов на выборах. На данный момент это правящая «Право и справедливость», набравшая по разным данным от 36 до 40%», – поясняет собеседник.

«Однако «Право и справедливость» должна будет договориться с другими политическими силами о создании коалиции. В частности, ей нужно подтягивать в свою коалицию «Конфедерацию», набравшую около 6-7% голосов. Кроме того, правящей партии необходимо что-то сделать с «Третьим путем», например, попытаться отторгнуть от него «Польскую крестьянскую партию», – отмечает он.

«Оппозиционной «Гражданской платформе» также необходимо создавать коалицию, чтобы получить право формировать правительство. Однако это партия вождистского типа, а ее лидер Дональд Туск очень амбициозный политик, что мешает ему договариваться с другими политическими силами. И если альянс с «Левыми» вполне вероятен, то с «Третьим путем» сотрудничать будет достаточно сложно», – подчеркнул собеседник.

«Если «Гражданская платформа» все же сможет организовать коалицию и сформировать правительство, то Польшу может ожидать крупный политический кризис. Президент Анджей Дуда не потерпит конкуренции и не даст оппозиции спокойно жить. Дело может дойти до внеочередных парламентских выборов», – акцентировал эксперт.

«Для России оптимальным вариантом является победа «Права и справедливости». В таком случае остается небольшой шанс на улучшение отношений между нашими странами. «Гражданская платформа» ориентирована на ЕС и не может быть самостоятельной во внешней политике», – резюмировал Стремидловский.

«Если в Польше меняется власть, то ключевым фактором, удерживающим государство от дестабилизации, становится внешнее администрирование. Это расколотая страна, ее внутреннее состояние сами жители последние восемь лет называют польско-польской войной. Она до сих пор была холодной, хотя дважды находилась на грани перехода в горячую стадию. В 2016 году из-за судебной реформы и в 2021 году из-за запрета абортов», – пишет в Telegram-канале Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

«Смена власти и пересмотр новым правительством самых скандальных решений «Права и справедливости» накануне президентских выборов 2024 года – третий критический момент. Здесь необходима модерация Вашингтона, чтобы напомнить, что при некоторых неразрешимых противоречиях есть сущностные вещи, которые должны объединять польских либералов и консерваторов», – отмечает он.

«Если либералы и левые сформируют большинство в Сейме, то Польше предстоит очень веселый период противостояния президента, парламента и правительства. Так уже было в 2007-2010 годах, когда покойный Лех Качиньский в меру своих полномочий ставил подножки Дональду Туску. Сейчас будет аналогичная ситуация. Президент Анджей Дуда от «Права и справедливости» против правительства «Гражданской платформы», – акцентирует эксперт.

«Есть искушение сделать вывод, что теперь Варшава погрязнет во внутренней сваре и ей будет не до внешней политики. Однако это ошибка. Международные отношения, армия и госбезопасность по польской Конституции относятся к полномочиям президента, так что профильные ведомства в правительстве либералов будут возглавлять представители «Права и справедливости», – подчеркнул политолог.

«Поэтому ставленники Дуды будут отрываться по полной, чтобы на президентских выборах победил кандидат от «Права и справедливости». А объектами приложения их усилий станут Германия, Россия и Украина», – резюмировал Носович.

Согласно уточненным данным экзитполов по состоянию на 10.30 16 октября, результаты выборов в польский Сейм были следующими: первое место занимает правящая в республике восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость». Предварительно она набрала 36,6% голосов (198 мандатов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

Потенциальный партнер «Права и справедливости» по коалиции – националистическая партия евроскептиков «Конфедерация» – получает 6,4% (14 мандатов). Этого недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство.

Крупнейшая оппозиционная «Гражданская коалиция» Туска, по новым данным, получает 31% голосов (161 мандат), потеряв 0,6%. Центристское объединение «Третий путь» завоевало 13,5% голосов (57 мандатов), что на 0,5% больше первого результата, «Левые» сохранили прежние 8,6% (30 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел из 460.

ТАСС пишет, что лидер центристского объединения «Третий путь» Владислав Косиняк-Камыш уже исключил возможность создания совместной парламентской коалиции его движения с правящей партией «Право и справедливость».

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник. На данный момент подсчитано только 15% бюллетеней.