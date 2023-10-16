Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Черноморский флот начал учения с применением реактивных бомбометов
Губернатор Развожаев: Учения с применением реактивных бомбометов идут на Черноморском флоте
Черноморский флот в понедельник проводит учения с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев написал в своем Telegram-канале, что учения начались ориентировочно в 8.30 в районе Северного мола. Он отметил, что в городе обстановка спокойная.
Накануне Развожаев сообщал, что громкие звуки в районе Северного мола связаны с проходящими там тренировками сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота.