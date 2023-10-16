Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Республика Сербская заявила о планах подписать договор о поставках газа из России
Республика Сербская заявила о планах подписать договор о поставках российского газа до конца года
Республика Сербская (образование в составе Боснии и Герцеговины) планирует подписать долгосрочный договор о поставках российского газа до конца года, сообщил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович.
По его словам, подписание договора долгосрочных поставках российского газа ожидается до конца этого года, подтверждение этих планов уже получено, передают «Известия».
Вишкович добавил, что в данный момент проходит этап переговоров, стороны говорят об отсутствии проблем по этому вопросу.