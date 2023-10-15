Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе

Армия Израиля поразила 250 военных целей в Газе и ликвидировала одного из командиров ХАМАС

Tекст: Александра Юдина

Из сообщения армии Израиля следует, что ЦАХАЛ поразил около 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа, также был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на протяжении суток армия Израиля наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС.

Тем временем газета Times of israel сообщила, что по Израилю было выпущено большое количество ракет из сектора Газа. Также в данный момент слышны взрывы от работы системы ПРО «Железный купол».

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.