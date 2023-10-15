Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».4 комментария
Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе
Армия Израиля поразила 250 военных целей в Газе и ликвидировала одного из командиров ХАМАС
За последние сутки армия обороны Израиля поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида, сообщили в ЦАХАЛ.
Из сообщения армии Израиля следует, что ЦАХАЛ поразил около 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа, также был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на протяжении суток армия Израиля наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС.
Тем временем газета Times of israel сообщила, что по Израилю было выпущено большое количество ракет из сектора Газа. Также в данный момент слышны взрывы от работы системы ПРО «Железный купол».
Ранее ЦАХАЛ сообщил, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.