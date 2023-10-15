Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Минздрав сектора Газа заявил о 2,4 тыс. погибших при обстрелах Израиля
Количество погибших в секторе Газа при обстрелах израильских военных в октябре превысило 2,4 тыс. человек, заявило министерство здравоохранения анклава.
Убиты 2 тыс. 450 граждан, еще 9 тыс. 200 получили серьезные ранения, сообщило ведомство, передает ТАСС.
До этого минздрав сектора призвал мировое сообщество отправить медиков всех специальностей в анклав для спасения людей.
В воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС, а глава минобороны страны Йоав Галант заявил, что в секторе газа будет проведена «мощная и смертоносная война».