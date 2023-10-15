Минздрав сектора Газа заявил о 2,4 тыс. погибших при обстрелах Израиля

Движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об ответном ударе по Тель-Авиву

Tекст: Вера Басилая

В тексте заявления группировки указывается, что Тель-Авив был атакован «в ответ на преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]», передает ТАСС.

Между тем, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги. Воздушная тревога продолжает звучать в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.

Напомним, что Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.