Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
В Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины
Депутат Европарламента Митуца: Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины
Процесс вступления Молдавии в Евросоюз будет очень сложным, республика не сможет стать его частью без Украины, заявил депутат Европарламента Алин Митуца.
Митуца напомнил в эфире радио Moldova, что Молдавию и Украину ввели в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев, однако процесс вступления очень сложен. Он уточнил, что каждую главу переговоров нужно «воспринимать слово в слово и обсуждать». По его словам, Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, передает РИА «Новости».
Как указал Митуца, ЕС тратит ежегодно 260 млрд евро для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии. Он подчеркнул, что Молдавия и Украина не сможет вступить в Евросоюз в сжатые сроки, потому что сначала необходимо согласие всех 27 государств
В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.