В Европарламенте указали на невозможность Молдавии вступить в ЕС без Украины

Депутат Европарламента Митуца: Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины

Tекст: Валентина Григоренко

Митуца напомнил в эфире радио Moldova, что Молдавию и Украину ввели в статус кандидата очень быстро, в течение нескольких месяцев, однако процесс вступления очень сложен. Он уточнил, что каждую главу переговоров нужно «воспринимать слово в слово и обсуждать». По его словам, Молдавия не сможет вступить в Евросоюз без Украины, передает РИА «Новости».

Как указал Митуца, ЕС тратит ежегодно 260 млрд евро для более глубокой интеграции стран Западных Балкан, а также Украины и Молдавии. Он подчеркнул, что Молдавия и Украина не сможет вступить в Евросоюз в сжатые сроки, потому что сначала необходимо согласие всех 27 государств

В сентябре глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.