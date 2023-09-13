Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.0 комментариев
Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
Bloomberg: Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
Западные страны ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит с обращением о положении в Евросоюзе и предложит принять в блок Молдавию и Украину, пишет Bloomberg.
По информации агентства, Еврокомиссия, как исполнительный орган Евросоюза, в октябре объявит о намерении провести официальные переговоры о вступлении в блок Украины и Молдавии, передает Bloomberg.
Отмечается также, что решение возникло вследствие нахождения стран-участниц ЕС в страхе из-за продолжающегося конфликта на Украине.
Кроме того, Bloomberg не исключает, что подобный шаг связан со стремлением составить достойную конкуренцию Китаю и США в экономической и технологической сферах, ввиду того, что многие опасаются возможного возвращения экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Молдавия вместе с Приднестровьем к 2030 году смогут вместе войти в состав ЕС.
Касательно же Украины, спикер МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.