Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».

По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.

Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).

Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.