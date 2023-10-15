Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».0 комментариев
Восемь украинских наемников погибли в перестрелке с военными Судана в Хартуме
Al-Mashhad: Не менее восьми украинских наемников убиты в перестрелке с военными Судана в Хартуме
Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.
Как сообщает Al-Mashhad Al-Yemeni, вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа, передает РИА «Новости».
По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала военных Судана, спор перерос в прямое вооруженное столкновение и закончился гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.
Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).
Ранее стало известно, что британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков. В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией. Командующим формированием назначен офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук, который уже привлекался к участию в совместных спецоперациях с британскими спецслужбами в Зимбабве.