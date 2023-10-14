Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.18 комментариев
Многотысячная акция в поддержку Палестины началась в Лондоне
В Лондоне собрались несколько тысяч людей на акцию в поддержку Палестины, несмотря на угрозы властей, сообщил Sky News.
Протестующие маршем прошли по центру британской столицы мимо Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака., размахивая баннерами и флагами Палестины, скандируя лозунги в поддержку ее независимости. Протестующие также выкрикивали неодобрительные высказывания в адрес премьер-министра Великобритании, передает РИА «Новости».
Для обеспечения безопасности лондонская полиция задействовала тысячи правоохранителей.
Между тем, пропалестинские акции прошли также в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.
Газета ВЗГЛЯД писала, как поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада.