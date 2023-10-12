Поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада

Tекст: Андрей Резчиков

События в секторе Газа, где армия обороны Израиля проводит операцию «Железные мечи» в ответ на субботнюю атаку палестинского движения ХАМАС, спровоцировали массовые протесты по всему миру, причем тысячные акции проходят и в поддержку палестинцев. В начале недели сторонники Палестины прошли маршем по центру Сиднея к знаменитому оперному театру, который по распоряжению правительства был подсвечен в цвета израильского флага.

Местная произраильская организация показала кадры, на которых группа людей возле театра зажигает сигнальные ракеты и скандирует лозунг «газ евреям». Эта антисемитская акция настолько шокировала руководство страны, что властями было поручено провести полноценное расследование произошедшего.

В воскресенье пропалестинский митинг в Нью-Йорке на Таймс-сквер, одобренный городским отделением Демократических социалистов Америки, прошел с участием видных членов партии. Акция была организована общественной организацией A.N.S.W.E.R., Палестинским молодежным движением и другими группами. Участники митинга скандировали лозунг «сопротивление оправдано, когда люди оккупированы».

С критикой Израиля выступили некоторые американские конгрессмены. Член Палаты представителей Кори Буш (демократ от штата Миссури) заявила, что американское правительство должно прекратить поддержку «израильской военной оккупации и апартеида». Группа демонстрантов в поддержку Палестины собралась в минувшее воскресенье на площади Сергельсторг в шведской столице Стокгольме. Участники скандировали лозунги «Бойкот Израиля», «Свободная Палестина» и «Израиль убивает наших детей».

Демонстранты противоборствующих сторон также выходили на улицы Барселоны, Буэнос-Айреса, Ванкувера, Рима и многих других европейских городов, чтобы продемонстрировать свою поддержку. В Сан-Франциско и других городах дошло до столкновений. На этом фоне в ряде городов Франции палестинцам запретили проводить митинги.

Антиизраильские акции, по всей видимости, будут продолжаться. Бывший глава ХАМАС Халед Машааль призвал в предстоящую пятницу, 13 октября, по всему мусульманскому миру выйти на улицу в поддержку жителей Газы и устроить погромы. Проживающий в Катаре Машааль заявил, что правительства и народы Иордании, Сирии, Ливана и Египта несут большую ответственность за поддержку палестинцев.

О том, что на Западе «начали поднимать голову сторонники Палестины», пишет в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Он особо отметил требование либеральной звезды Демпартии США, конгрессвумен Ильхан Омар прекратить бомбардировки сектора Газа. По его словам, британские лейбористы, которые вскоре могут вернуться к управлению страной, также призывают Израиль соблюдать международное право и не прибегать к убийству мирных палестинцев.

Политолог привел свежие данные социологов о том, что в США растет доля сторонников палестинцев, сейчас она достигла 31% в противовес 54% поддерживающих Израиль. «Среди демократов большинство симпатизируют арабам, а не израильтянам. Раскол в США будет только усиливаться, делая Израиль заложником культурных войн, нынче полыхающих в Америке», – прогнозирует политолог.

В беседе с газетой ВЗГЛЯД Дудаков добавляет, что в первую очередь в поддержку палестинцев на Западе выступают политики левого толка. «Это партия Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция», это левое крыло лейбористов в Великобритании и левое крыло демократов в США. Левые традиционно поддерживали палестинцев и продолжают это делать», – отметил политолог.

Кроме того, арабские партии, представленные в европейских парламентах в том числе и Северной Европы, также выступают на стороне Палестины. «В довесок на Западе есть всевозможные некоммерческие правозащитные организации, которые поддерживают палестинцев. Amnesty International and Human Rights Watch еще с 2022 года обвинили Израиль в проведении политики апартеида», – напомнил Дудаков.

Среди простого населения поддержка палестинцев заметна не только в среде иммигрантов, но и «в целом среди тех, кто исповедует левые взгляды».

«Лево-либеральная часть западного общества все хуже относится к Израилю, и нынешние ковровые бомбардировки не добавляют очков лоббистам израильских интересов. Поэтому мы видим, что и доля симпатизантов Палестины растет не только в Америке, но и в Европе», – добавил спикер.

В свою очередь американист Дмитрий Дробницкий называет поддержку палестинцев на Западе «достаточно системной», особенно «в левой Америке». Он особо отметил, что против военной операции Израиля выступает движение за права чернокожих американцев Black Lives Matter, а также студенческие организации в Гарварде и Йельском университете.

«Во времена президента Билла Клинтона эта поддержка была придавлена, потому что Демпартия была более центристской. Здесь наблюдается очень сильный идеологический и в некотором смысле религиозный раскол, потому для консерваторов поддержка Израиля – это чуть ли не религиозный вопрос. А для левых в поддержке всех униженных и оскорбленных, в том числе Израилем, тоже есть некая идеологическая составляющая», – пояснил собеседник.

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По его словам, американский политический истеблишмент, преследуя свои задачи, пытался не раскачивать лодку, но «ее так долго не удержишь». «Сейчас все в мире понимают, что гегемон слабеет, у американских левых политиков появляется ощущение, что на этой почве можно «вальнуть» истеблишмент. Но я не думаю, что среди этих людей много тех, кто широко видит и понимает ситуацию. Хотя для них это возможность реванша против тех сил, которые оказывают безусловную поддержку Израилю», – добавил Дробницкий.

По прогнозу американиста, раскол в американском обществе по вопросу поддержки Израиля и палестинцев продолжит углубляться. «Принять бюджет в этой ситуации крайне сложно, а значит, продолжится глубокое разделение и будут звучать обидные слова. Я даже не вижу фигуры, которая могла примирить противоборствующие стороны. Нет человека масштаба Клинтона, который смог склонить многие арабские страны на свою сторону, – пояснил Дробницкий. –

Сейчас вся американская администрация в растерянности, по ней как будто пыльным мешком ударили. Они не верили, что арабо-израильский конфликт может зайти так далеко».

В том, что поддержка палестинцев растет по всему миру, уверен и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Он связывает это в первую очередь с доступностью интернета и возможностью получать информацию из самого сектора Газа, видеть происходящее глазами палестинцев. «Люди понимают, что в этой битве страдают палестинцы, а не израильтяне, которые годами называли себя пострадавшим народом», – отметил Курбанов.

По его оценке, проживающие во многих странах Европы выходцы с Ближнего Востока также поддерживают палестинцев. Курбанов убежден, что призыв Халеда Машааля выходить на протестные акции услышат не только в арабском мире, но и во многих других странах. «Эта поддержка будет видна по всему миру. Свою позицию уже выразил даже король Иордании Абдалла II, который обычно более сдержан. Люди не могут молчать. Происходящее в секторе Газа – большое горе для свободолюбивых людей, особенно мусульман. Тех, кто не подключится к этим акциям, мусульмане будут считать своими врагами», – считает политолог.

В свою очередь Дудаков согласен, что призыв Машааля будет услышан. «Я сомневаюсь, что произойдут серьезные погромы, но люди будут выходить на улицы и устраивать демонстрации», – ожидает эксперт.