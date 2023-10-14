Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.18 комментариев
Лидер ХАМАС заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав
Лидер ХАМАС Хания: Жители сектора Газа не покинут анклав
Жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте, заявил глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
Он заявил, что палестинский народ имеет право жить на своей земле, и не будет бежать из Газы, с Западного берега реки Иордан в Египет, передает ТАСС.
Хания озвучил решение «братьям в Египте», что палестинцы решили остаться на родной земле и противостоять «сионистскому плану, поддержанному американской администрацией».
Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.
Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.