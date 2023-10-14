Лидер ХАМАС заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав

Лидер ХАМАС Хания: Жители сектора Газа не покинут анклав

Tекст: Вера Басилая

Он заявил, что палестинский народ имеет право жить на своей земле, и не будет бежать из Газы, с Западного берега реки Иордан в Египет, передает ТАСС.

Хания озвучил решение «братьям в Египте», что палестинцы решили остаться на родной земле и противостоять «сионистскому плану, поддержанному американской администрацией».

Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.