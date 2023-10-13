Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
На Западе высоко оценили скорость российского танкостроения
Западные обозреватели проанализировали данные украинской стороны о якобы увеличении случаев поражения новейших танков Т-90М на фронте. Однако, как объяснили западные эксперты, для киевского режима это не повод для радости.
Украинская сторона насчитала, что Россия по состоянию на середину сентября якобы лишилась на поле боя 40 единиц Т-90М. «Хотя, на первый взгляд, это может показаться недостатком для ВС РФ и преимуществом для ВСУ, ситуация далека от однозначной. Рост потерь Т-90 на самом деле соответствует росту числа этих танков, поставляемых на линию фронта. По сути, Россия теряет больше ОБТ Т-90, потому что ей есть что терять», – говорится в статье World Defence News, содержание которой приводит «Военное обозрение».
Предположительные потери, как считают авторы публикации, являются ожидаемым риском при увеличении развертывания техники.
«Для Украины ситуация более серьезная. Неспособность производить новые танки делает их зависимыми от иностранной помощи, которая является ограниченной», – пишет западное издание.
Так, завод имени Малышева в Харькове, являясь главным танковым предприятием Украины, не производил новых танков уже три десятилетия. Вместо этого он занят восстановлением и модернизацией старых танков советской эпохи. Да и удары по нему наносились уже несколько раз.
«Для сравнения: Россия потенциально в состоянии произвести за шесть месяцев достаточно новых танков Т-90МС, чтобы превзойти все имеющиеся на Украине современные западные ОБТ», – делает вывод автор.
Ранее китайские СМИ восхитились российским «летающим» танком.