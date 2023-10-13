Путин предложил разместить в Сочи штаб-квартиру организации по русскому языку

Tекст: Вера Басилая

«Приветствуем то, что сегодня будет подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире. Важно, что деятельность организации по русскому языку не ограничивается пространством Содружества, а будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы», – цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что рассчитывает на оперативный запуск функционирования этой организации и предложил разместить ее штаб-квартиру в Сочи.

Путин также заявил, что Год русского языка с успехом проводится в СНГ, и поблагодарил партнеров за поддержку принимаемого сегодня на саммите заявления о продвижении русского языка как важнейшего консолидирующего элемента всего постсоветского пространства и средства межнационального общения.

По его словам, идея принятия такого заявления принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» назвал важным создание таких условий, чтобы приезжие из постсоветских стран понимали язык и культуру России.