Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Путин предложил разместить в Сочи штаб-квартиру организации по русскому языку
Россия приветствует учреждение Международной организации по русскому языку и предлагает разместить ее штаб-квартиру в Сочи, она будет заниматься популяризацией в мире, заявил президент Владимир Путин на саммите СНГ.
«Приветствуем то, что сегодня будет подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире. Важно, что деятельность организации по русскому языку не ограничивается пространством Содружества, а будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы», – цитирует ТАСС Путина.
Он отметил, что рассчитывает на оперативный запуск функционирования этой организации и предложил разместить ее штаб-квартиру в Сочи.
Путин также заявил, что Год русского языка с успехом проводится в СНГ, и поблагодарил партнеров за поддержку принимаемого сегодня на саммите заявления о продвижении русского языка как важнейшего консолидирующего элемента всего постсоветского пространства и средства межнационального общения.
По его словам, идея принятия такого заявления принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» назвал важным создание таких условий, чтобы приезжие из постсоветских стран понимали язык и культуру России.