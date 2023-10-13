Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
На Западе объяснили появление Зеленского на встрече, которая ему «не по рангу»
El Mundo: Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю
Решение Владимира Зеленского лично посетить заседание министров обороны стран – членов НАТО, в котором должны принимать участие те, кто ниже его по рангу, объясняется страхом президента Украины, что США переключат свое внимание на Израиль, пишут западные СМИ.
«Странность заключается в том, что он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», – передает канал «360» сообщение испанского издания El Mundo.
Киев в последнее время охвачен беспокойством, что в центре внимания всего мира, в том числе США, окажется не Украине, а Израиль и надвигающаяся война на Ближнем Востоке, пишет газета.
Газета Politico назвала ранее приезд Зеленского на встречу глав минобороны стран НАТО «отчаянным шагом».