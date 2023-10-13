  • Новость часаАрмия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА стал спортивным позорищем

    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    16 комментариев
    13 октября 2023, 10:07

    На Западе объяснили появление Зеленского на встрече, которая ему «не по рангу»

    El Mundo: Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Владимира Зеленского лично посетить заседание министров обороны стран – членов НАТО, в котором должны принимать участие те, кто ниже его по рангу, объясняется страхом президента Украины, что США переключат свое внимание на Израиль, пишут западные СМИ.

    «Странность заключается в том, что он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», – передает канал «360» сообщение испанского издания El Mundo.

    Киев в последнее время охвачен беспокойством, что в центре внимания всего мира, в том числе США, окажется не Украине, а Израиль и надвигающаяся война на Ближнем Востоке, пишет газета.

    Газета Politico назвала ранее приезд Зеленского на встречу глав минобороны стран НАТО «отчаянным шагом».

    12 октября 2023, 10:58
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    @ @DavidHStern

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских эмигрантов Ольги и Михаила, трагически погибла в субботу в бою с боевиками группировки ХАМАС на базе Урим СИГИНТ (примерно в 30 км от Беэр-Шевы на юге страны).

    О смерти Алины Правосудовой семья узнала только спустя два дня. «Армия обороны Израиля с сожалением сообщает вам, что ваша дочь пала в бою», – сообщили представители ЦАХАЛ родителям девушки, которые проживают в «скромном старом здании в районе Кирьят-Элиэзер в Хайфе», пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    В статье говорится, что Алина, которую друзья ласково называли «Рыжей», родилась в Израиле и «преуспела во всех начинаниях»: в учебе и балете. Кроме того, девушка занималась боевыми искусствами в школе айкидо, принадлежавшей ее бабушке и дедушке, в Хайфе.

    Несколько лет назад девушка начала работать в MDA – израильской медицинской службе «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф. Поступила на службу в ЦАХАЛ.

    В прошлую субботу, 7 октября, Правосудова была дежурным офицером, следившим за окончанием шаббата. Как рассказали изданию друзья девушки, когда террористы проникли на базу, она вступила с ними в ожесточенный бой, в котором ей не удалось выжить. Сообщается, что своими действиями она спасла жизни коллег-женщин, некоторые из которых все еще находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

    Кроме родителей и бабушки с дедушкой, у Алины Правосудовой остался 15-летний брат.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле.

    Коментарии (151)
    12 октября 2023, 17:20
    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу

    Politico: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к странам НАТО

    СМИ: Зеленский выступил с «отчаянным обращением» к Западу
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе в среду, пишет газета Politico.

    «Появление Зеленского стало неожиданностью на встрече уровня министров, но в условиях, когда Украина сталкивается с возобновлением российского наступления на востоке (...), Киев отчаянно пытается увеличить поставки западного оружия и боеприпасов», – пишет Politico, передают «Известия».

    Украинский лидер обнаружил, что Европа не полностью сфокусирована на Украине из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины, при этом он настаивал, чтобы Иерусалим не вытеснил Киев из поля зрения, отмечает газета.

    По информации издания, министр обороны США Ллойд Остин заверил Зеленского в способности Запада поддерживать и Израиль, и Украину. Отмечается, что Киеву был дан ряд обещаний на тему военных поставок, однако внимание НАТО все больше уделяется ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле заявили, что Зеленский «начинает надоедать» Западу.

    Коментарии (34)
    12 октября 2023, 19:40
    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии

    Госдума поручила проверить релокантов на дискредитацию армии и руководства России

    Вернувшихся в Россию известных релокантов решили проверить на дискредитацию армии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

    Парламентарий заявил в своем Telegram-канале, что в списке на проверку оказались артисты, бизнесмены, блогеры, которые ранее уехали и поливали грязью Россию, а теперь возвращаются и не несут никакого наказания за свои слова и поступки. По его предложению, проверят также и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова, известного своими антироссийскими заявлениями.

    Ранее сообщалось, что проживающий в Британии российский миллиардер Михаил Фридман якобы покинул страну и появился в Москве.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет.

    Коментарии (45)
    12 октября 2023, 14:48
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском

    Военный эксперт Рожин: Основные сражения под Купянском будут проходить по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка

    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    В связи с обстановкой на Купянском направлении для противника обостряется необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола. ВС РФ получают серьезные возможности для продвижения вперед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Борис Рожин. Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском.

    «За последнюю неделю на Купянском направлении противник понес серьезные потери. Это вынудило ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти на вторую линию обороны. Происходящее развитие событий позволило российским войскам продвинуться вперед и занять несколько новых опорных точек», – сказал военный эксперт Борис Рожин

    «В настоящий момент украинская армия удерживает территорию по линии Двуречное – Синьковка – Петропавловка. В дальнейшем основные сражения пройдут именно здесь, поскольку ВСУ важно продолжать прикрывать окраины Купянска. Кроме того, у противника возникла острая необходимость обеспечения логистики на восточном берегу Оскола», – подчеркивает собеседник.

    «На этом участке идет активная борьба за коммуникации. Российские войска ведут активное уничтожение мостов и переправ, в то время как украинские силы пытаются оперативно их восстанавливать. Для них это имеет принципиальное значение, поскольку без должных линий логистики сдержать наше наступление к западу от Сватово будет невозможно», – резюмирует Рожин.

    Ранее ВСУ отошли на вторую линию обороны под Купянском. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, большая часть украинских подразделений под натиском российских сил покинула ряд опорных пунктов на участке Синьковка – Петропавловка. Он отметил, что многие формирования противника уже утратили свою боеспособность.

    Марочко подчеркнул, что некоторые подразделения не так давно срочно доукомплектовывались необученным личным составом. Напомним, на Купянском направлении «Западная» группировка ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразила 10 контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Макеевки ЛНР. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале министерства обороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения улучшили свое положение по переднему краю. Суточные потери противника в среду составили до 280 человек убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Гвоздика». В районе города Волчанск Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

    Коментарии (5)
    12 октября 2023, 21:54
    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии

    МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации

    Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары Израиля по территории Сирии в условиях обострения в зоне палестино-израильского конфликта чреваты крайне опасными последствиями, грозит эскалацией в регионе, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 14:27
    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Глава МИД Лавров назвал признанием безысходности слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией

    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление украинского президента Владимира Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией стоит трактовать как признание безысходности, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, раз Зеленский сказал, что это – уже завершающая стадия, то стоит отнестись к этому как к признанию безысходности, передает ТАСС.

    «Не могу запретить ему это комментировать», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Зеленский заявил, что конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе.

    Коментарии (9)
    12 октября 2023, 15:00
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
    ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям у Урожайного и Новомихайловки в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

    Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

    Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

    «Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

    На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).

    Коментарии (11)
    12 октября 2023, 19:48
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    В Сети появились кадры уничтоженного узла снабжения ВСУ в Очеретино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Опубликованы кадры уничтоженной ВС России железнодорожной станции Очеретино, которую ВСУ использовали как узел снабжения гарнизона в Авдеевке в ДНР.

    В Очеретино во время авианалета уничтожен железнодорожный узел и сразу несколько автоколонн с украинскими боевиками и вооружением, которые ВСУ спешно пытались перебросить к передовой.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как выглядит железнодорожная станция Очеретино, которая использовалась ВСУ как узел снабжения своего гарнизона в Авдеевке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что продвижению российских войск на Донецком направлении помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ – Авдеевская промышленная агломерация под Донецком – внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    12 октября 2023, 11:55
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

    После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

    Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

    По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

    Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Германский политолог Александр Рар призвал отнестись к предсказаниям Маска серьезно и заявил, что массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС.

    Коментарии (7)
    13 октября 2023, 06:54
    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

    Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
    @ Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».

    Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

    Коментарии (30)
    12 октября 2023, 16:56
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    Дочь журналиста Sputnik погибла при ударе по Белгороду
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара украинского беспилотника по Белгороду погибла четырехлетняя дочь журналиста Sputnik Хайбара Акифи, он сам и его супруга получили ранения, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

    Акифи получил тяжелое ранение, он находится в реанимации, его супруга Олеся также ранена, их четырехлетняя дочь погибла, сказал Киселев, передает РИА «Новости».

    Акифи 29 лет, он сотрудник афганской редакции Sputnik, его супруга – сотрудница БГТУ имени Шухова, кандидат филологических наук. Источник сообщил, что супруги приехали навестить пожилых родственников в регион.

    В министерстве здравоохранения сообщили, что сам журналист в тяжелом состоянии, врачи пытаются спасти ему жизнь. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что он находится в коме. Его супруга в реанимации после операции.

    Коментарии (14)
    12 октября 2023, 13:29
    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС

    Киссинджер назвал ошибкой миграционную политику Германии из-за митингов сторонников ХАМАС

    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, комментируя антиизраильские протесты в Берлине, заявил, что решение Германии принять большое число мигрантов, представляющих другие культуры, является ошибкой.

    Киссинджер, который будучи евреем был вынужден бежать из Германии перед началом Холокоста, признался, что ему больно видеть демонстрации в поддержку Палестины на улицах Берлина. Он назвал это преступным актом, и в этом контексте раскритиковал миграционную политику Германии, передает ТАСС.

    Экс-госсекретарь США считает, что впускать в страну такое количество людей совершенно другой культуры, религии и взглядов было грубой ошибкой. В результате такой политики в стране появляется «группа давления».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

    Коментарии (17)
    12 октября 2023, 15:59
    SANA: Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии повреждены после атаки Израиля
    SANA: Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии повреждены после атаки Израиля
    @ REUTERS/George Ourfalian

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Воздушные гавани Дамаска и Алеппо получили повреждения взлетно-посадочных полос в ходе израильской воздушной атаки, сообщает сирийское агентство SANA.

    Около 13.50 мск израильские воздушные силы нанесли ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо одновременно, утверждают источники SANA, передает ТАСС. Взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.

    Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо.

    Коментарии (23)
    12 октября 2023, 14:43
    Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
    Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Палестинское движение ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское вооружение, которое было поставлено Украине, сообщило турецкое издание dikGAZETE.

    По данным издания, оружие, которое было отправлено на Украину и должно было использоваться на ее территории, оказалось в Палестине и теперь используется против Израиля, передает РИА «Новости».

    Этот факт подтверждают в ХАМАС и американские конгрессмены.

    Отмечается, что в прошлом году и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл говорил о том, что американское оружие может распространиться за пределы Украины.

    Издание пишет, что продажей оружия на черном рынке занимались лично командиры ВСУ. Так, Украина могла передать ХАМАС американские винтовки М4 и ракеты Stinger.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

    Коментарии (7)
    12 октября 2023, 12:22
    Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»

    Израильский политолог Ципис: Израилю для войны на два фронта потребуется помощь союзников

    Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»
    @ Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Обстановка на границе Израиля и Ливана напряженная. Высокая вероятность атак со стороны «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ перебрасывать дополнительные силы в этот район. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль направил резервистов на границу с Ливаном.

    «Израиль отправляет резервистов в города на границе с Ливаном, так как в этом районе обострилась ситуация с «Хезболлой». Силы ЦАХАЛ будут выполнять исключительно оборонительные задачи. Цели вторгаться на территорию соседней страны нет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На границе наблюдаются вялотекущие боестолкновения. Безусловно, существует вероятность, что ситуация может нормализоваться. Однако очень высоки шансы и обострения конфликта между «Хезболлой» и Израилем», – подчеркнул собеседник.

    «Хезболла» имеет достаточно серьезный военный потенциал. Они хорошо вооружены и обучены, в том числе иностранными инструкторами. Силы ЦАХАЛ способны отразить нападение этой группировки, но Израилю будет крайне тяжело воевать на два фронта одновременно. В таком случае Тель-Авиву понадобится помощь союзников, например, США», – отмечает он.

    «Тем не менее я не думаю, что конфликт будет затяжным. Для Израиля война на истощение – это боевые действия, длящиеся около трех-пяти лет. Такого не ожидается, так как противниками ЦАХАЛ выступает не регулярная армия, а группировки. Вероятно, столкновения могут продлиться около года», – резюмировал Ципис.

    Ранее Армия обороны Израиля направила отряды резервистов в города на севере страны. В сообщении газеты Times of Israel говорится, что дополнительные силы ЦАХАЛ были развернуты «в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля».

    Во вторник бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что десятки тысяч израильских военнослужащих направлены к границе с Ливаном. Он назвал ситуацию в этом регионе изменчивой и отметил, что силы ЦАХАЛ сохраняют бдительность.

    Ранее с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено несколько десятков беспилотников. Также ЦАХАЛ заявила о пуске противотанкового снаряда в сторону своего военного поста. В понедельник сообщалось о попадании в Израиль через северную границу подозрительной группы лиц.

    Израиль также наносит удары по территории Ливана. Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге соседней страны. Напомним, шиитское движение «Хезболла» уверяло власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против самого Ливана.

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