На Арестовича завели уголовное дело на Украине

Депутат Рады Совсун рассказала об уголовном деле против Арестовича на Украине

Tекст: Антон Антонов

Совсун сообщила, что ей был передан «ответ от полиции о начале досудебного расследования», а также «ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру», передает ТАСС.

Совсун подала жалобу в отношении экс-советника офиса президента Украины, поскольку на его закрытых «психологических семинарах» он, по словам депутата, назвал женщин «существами, которых хочется душить».

Как заявила Совсун, обвинение могут выдвинуть по статье 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов, а в октябре был объявлен в России в розыск. В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки призывал сменить президента Украины.

