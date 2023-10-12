Орбан заявил о «злости» из-за предпочтения Евросоюзом Украины и Молдавии Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

На пресс-конференции он сказал, что статус получили страны, которые «намного отстают от Грузии в развитии». По его словам, с Грузией поступили «несправедливо», из-за чего он «очень зол и раздражен».

Виктор Орбан и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразили надежду на то, что ЕС предоставит Грузии статус кандидата в конце этого года. Премьер Венгрии призвал Евросоюз «сближаться с регионом Кавказа через Грузию» и отметил завидные экономические успехи страны.

Ираклий Гарибашвили сказал, что грузины больше всего «не терпят несправедливости и унижений», поэтому Евросоюз должен принять справедливое и обоснованное решение в отношении Грузии. Также стороны отмечали, что сегодня «в Европе непросто христианам».

«Непросто быть в Европе христианином. Наши христианские традиции – основа для сотрудничества с Грузией, это высшие ценности», – подчеркнул глава венгерского правительства. Примечательно, что Орбан отказался встречаться с грузинской оппозицией.

Грузия, Венгрия и Румыния в прошлом году договорились о прокладке при поддержке ЕС кабеля по дну Черного моря, чтобы доставлять электроэнергию из Азербайджана для Будапешта и Бухареста, а также других стран Евросоюза. Этот проект планируется осуществить через три-четыре года.