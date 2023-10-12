Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.8 комментариев
Орбан заявил о «злости» из-за предпочтения Евросоюзом Украины и Молдавии Грузии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во время официального визита в Грузию о том, что «зол» из-за того, что Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата, но дал его Украине и Молдавии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На пресс-конференции он сказал, что статус получили страны, которые «намного отстают от Грузии в развитии». По его словам, с Грузией поступили «несправедливо», из-за чего он «очень зол и раздражен».
Виктор Орбан и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразили надежду на то, что ЕС предоставит Грузии статус кандидата в конце этого года. Премьер Венгрии призвал Евросоюз «сближаться с регионом Кавказа через Грузию» и отметил завидные экономические успехи страны.
Ираклий Гарибашвили сказал, что грузины больше всего «не терпят несправедливости и унижений», поэтому Евросоюз должен принять справедливое и обоснованное решение в отношении Грузии. Также стороны отмечали, что сегодня «в Европе непросто христианам».
«Непросто быть в Европе христианином. Наши христианские традиции – основа для сотрудничества с Грузией, это высшие ценности», – подчеркнул глава венгерского правительства. Примечательно, что Орбан отказался встречаться с грузинской оппозицией.
Грузия, Венгрия и Румыния в прошлом году договорились о прокладке при поддержке ЕС кабеля по дну Черного моря, чтобы доставлять электроэнергию из Азербайджана для Будапешта и Бухареста, а также других стран Евросоюза. Этот проект планируется осуществить через три-четыре года.