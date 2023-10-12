ФМБА создало мобилизационный резерв крови

Она подчеркнула, что работа службы крови обрела особую важность в период проведения специальной военной операции. «Для клинического применения страна полностью обеспечена кровью и компонентами крови. Мы создали мобилизационный резерв, который позволяет одномоментно, если нужно, выпустить 25 тыс. литров крови и более 400 тыс. литров плазмы. Поэтому мы обеспечиваем все федеральные ведомства, все регионы Российской Федерации, включая четыре новых региона Российской Федерации, все силовые ведомства», – приводятся ее слова на сайте агентства.

Между тем сложности, создаваемые недружественными странами, не только не ухудшили состояние службы крови, но и дали мощный стимул к ее дальнейшему развитию. «В первую очередь, существенно расширилось донорское движение. Уже сейчас в стране более 1 млн 400 тыс. доноров, причем 99% из них сдают кровь безвозмездно.», – рассказала Скворцова.



Другое важное достижение – цифровизация службы крови. Каждый компонент крови теперь отслеживается с момента прихода донора до применения его реципиенту. Такая система обеспечивает беспрецедентно высокие стандарты безопасности.

Значимым результатом для всей страны является существенный прогресс в достижении самодостаточности страны по препаратам и компонентам крови. «Достаточно сказать, что три года назад всего 10% препаратов крови были отечественными, остальное – импортировалось. (…) 2024 год будет первым годом самодостаточности по всем основным препаратам – это альбумины и разные варианты иммуноглобулинов», – заявила руководитель ФМБА России.

Скворцова также подчеркнула, что санкционное давление привело к инновационному развитию в области применения компонентов крови в фармацевтике. Так за последние полтора года разработаны отечественные специфические иммуноглобулины против гепатита B, против клещевого энцефалита, против бешенства и столбняка. Кроме того, существенно расширилась линейка медицинских изделий для службы крови: новые плазмоцентры, создаваемые в контуре службы полностью оснащаются отечественным оборудованием.



Участников XV Форума службы крови. приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко: «Сердечная благодарность – сотрудникам службы крови. Ваш труд по заготовке и обеспечению компонентами крови особенно важен сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, когда донорская кровь спасает жизни мирных граждан и помогает вернуться в строй военнослужащим».



Он также упомянул проходящий в стране донорский марафон ФМБА России, назвав его мощным объединяющим началом, результатом системной работы по привлечению доноров, которая в последние пятнадцать лет проводится в стране, а также отметил, что именно благодаря расширению Федерального регистра доноров костного мозга у тысяч детей и взрослых появляется шанс найти подходящего донора в своей родной стране, появляется шанс на жизнь.



