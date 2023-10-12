Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за «ударов» по селу Гроза
Посол России в Праге Александр Змеевский приглашен в четверг в МИД Чехии из-за якобы удара ВС России по украинскому селу Гроза, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на дипведомство.
В сообщении поясняется, что глава МИД Чехии Ян Липавский через своего заместителя вызвал посла России из-за «российского удара по украинскому населенному пункту Гроза в Харьковской области», передает РИА «Новости».
Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.
Посла вызывали в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области, где, по данным местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о произошедшем в поселке Гроза, указывал, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам.