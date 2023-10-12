Посла России вызвали в МИД Чехии из-за «ударов» по селу Гроза

Tекст: Вера Басилая

В сообщении поясняется, что глава МИД Чехии Ян Липавский через своего заместителя вызвал посла России из-за «российского удара по украинскому населенному пункту Гроза в Харьковской области», передает РИА «Новости».

Ранее посла России в Вене вызвали в австрийский МИД в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области.

Посла вызывали в связи с обстрелом поселка Гроза в Харьковской области, где, по данным местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о произошедшем в поселке Гроза, указывал, что ВС России не наносят ударов по гражданским объектам.