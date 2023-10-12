На Украине предупредили о наступлении нового кризиса

На Украине сообщили о наступлении «молочного кризиса»

Tекст: Ольга Никитина

«На Украине назревает настоящий молочный кризис», – приводит его слова канал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

Молоко на Украине, как отметил Центило, уже стало дефицитным продуктом, цены на него растут. По его словам, за время боевых действий «под нож ушла едва ли не треть поголовья».

Так, глава агрофирмы рассказал о посещении одной из западных областей Украины, где раньше всегда паслись стада коров. Теперь пастбища опустели, сообщил он. Аналогичная картина наблюдается в большинстве регионов Украины, сказал Центило.

«Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров», – сказал он, объяснив ситуацию неуверенностью в завтрашнем дне и желанием людей выручить «хоть какие-то деньги». Кроме того, отметил Центило, многие украинцы едут на заработки в Европу.