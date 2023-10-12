Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
На Украине предупредили о наступлении нового кризиса
На Украине сообщили о наступлении «молочного кризиса»
Украина из-за сокращения поголовья скота столкнулась с дефицитом молока, сообщил руководитель агрофирмы «Колос» Леонид Центило.
«На Украине назревает настоящий молочный кризис», – приводит его слова канал «360» со ссылкой на украинские СМИ.
Молоко на Украине, как отметил Центило, уже стало дефицитным продуктом, цены на него растут. По его словам, за время боевых действий «под нож ушла едва ли не треть поголовья».
Так, глава агрофирмы рассказал о посещении одной из западных областей Украины, где раньше всегда паслись стада коров. Теперь пастбища опустели, сообщил он. Аналогичная картина наблюдается в большинстве регионов Украины, сказал Центило.
«Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров», – сказал он, объяснив ситуацию неуверенностью в завтрашнем дне и желанием людей выручить «хоть какие-то деньги». Кроме того, отметил Центило, многие украинцы едут на заработки в Европу.