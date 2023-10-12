Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.4 комментария
Путин присвоил 78-й зенитной ракетной бригаде наименование «гвардейская»
Почетное наименование «гвардейская» присвоено 78-й зенитной ракетной бригаде, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Почетное наименование присвоено бригаде за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания.
В конце сентября глава государства присвоил почетное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.