Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
В Брянской области при обстреле ВСУ пострадали четыре человека
При обстреле поселка Суземка в Суземском районе Брянской области в среду пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщил губернатор на своей странице во «ВКонтакте».
По предварительным данным, повреждения получили жилой дом, административные здания и одно транспортное средство. На месте работают экстренные службы.
Ранее в среду российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.