Воздушная тревога прозвучала в двух городах Израиля и прилегающих к Газе районах

Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

Посол Израиля Бен Цви назвал полной ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

Tекст: Ольга Никитина

«Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», – сказал он газете «Коммерсант».

Сторонники обвинений в адрес России утверждают, что атака на Израиль якобы отвечает интересам Москвы, поскольку теперь внимание и ресурсы США будут переключены с Украины на Ближний Восток. Израильский посол подчеркнул, что эти люди сильно ошибаются, полагая, что Штаты направят в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

Александр Бен Цви отметил, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Израиля и поставляют стране вооружения. «Кстати, бывает и наоборот», – указал он, отметив, что в этом вопросе ничего не изменится. «И в России это понимают», – добавил дипломат.

По его словам, подобные версии о якобы российской причастности к ситуации в Израиле являются чистой конспирологией.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке, назвал подобные предположения безосновательными и указал, что в Кремле негативно относятся к таким заявлениям.