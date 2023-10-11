Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Воздушная тревога прозвучала в двух городах Израиля и прилегающих к Газе районах
В двух израильских городах и в районах, прилегающих к сектору Газа, звучат сирены воздушной тревоги, сообщили в Армии обороны Израиля.
Сирены, предупреждающие о возможных ракетных обстрелах, звучат в Ашдоде, расположенном в 35 км к югу от Тель-Авива, Ашкелоне и прилегающих к Газе районах, передает ТАСС.
Ранее в кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян.