Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Израиль открыл огонь в ответ на обстрел из Сирии
ЦАХАЛ сообщил о минометном обстреле с территории Сирии
Зафиксировано несколько запусков из Сирии по израильской территории, часть пересекла израильскую территорию, сообщили в Армии обороны Израиля.
По данным ЦАХАЛ, из Сирии по Израилю было осуществлено несколько запусков, часть из них, предположительно, упала на открытой местности, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что израильские военные отвечают артиллерией и минометными снарядами в сторону источника запусков в Сирии.
Ранее Израиль нанес удары близ КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.