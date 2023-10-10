Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.3 комментария
Палестина обвинила Израиль в использовании фосфорных бомб
Израильские силы использовали запрещенные международными конвенциями фосфорные заряды при атаках в палестинском секторе Газа, сообщило на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) министерство иностранных дел Палестины.
В сообщении утверждается, что израильские силы бомбят район Эль-Карама к северу от города Газа. Также к публикации прикреплено видео, на котором видна часть задымленной улицы, передает ТАСС.
Других подтверждений этому сообщению от палестинских властей пока не поступало.
Напомним, ракетные удары нанесены по израильским городам Тель-Авив, Герцлия, Беэр-Шева и Ашкелон, заявило боевое крыло ХАМАС.