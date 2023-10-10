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    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный конфликт преследует релокантов

    Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.

    26 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Намерением «социального рейтинга» вымощена дорога в ад

    Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    22 комментария
    10 октября 2023, 13:51

    Путин поздравил 4-ю армию ВВС и ПВО с присвоением наименования «гвардейская»

    Путин поздравил 4-ю армию ВВС и ПВО с присвоением почетного наименования «гвардейская»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил 4-ю краснознаменную армию военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) с присвоением почетного наименования «гвардейская».

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    По словам российского лидера, умелые и решительные действия личного состава объединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

    Президент выразил уверенность, что воины и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

    «Желаю командованию и личному составу 4 гвардейской Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны крепкого здоровья и успехов», – добавил Путин.

    4-я краснознаменная армия ВВС и ПВО ведет свою историю с 22 мая 1942 года, когда на основании приказа НКО СССР от 7 мая 1942 года на базе управления и соединений ВВС Южного фронта была сформирована 4-я воздушная армия (ВА). Военнослужащие 4-й воздушной краснознаменной армии принимали участие в обеспечении миротворческих операций в Республике Абхазия, Республике Таджикистан, а также в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, напоминает ТАСС.

    В настоящее время соединения и воинские части 4-й краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также одного города федерального значения – Севастополя.

    7 октября 2023, 15:35
    Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».

    Президент России Владимир Путин показал президентам Узбекистана и Казахстана Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву российский внедорожник «Аурус» и сел за руль, чтобы прокатить коллег, и «увез куда-то», следует из сообщения в Telegram-канале журналиста Андрея Колесникова.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

    Коментарии (6)
    10 октября 2023, 09:25
    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине

    BI: Войска РЭБ России проводят искусные операции в зоне СВО на Украине

    На Западе рассказали об искусных операциях РЭБ России на Украине
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Внимание в конфликте на Украине в большей степени уделяется танкам и БПЛА, однако войска радиоэлектронной борьбы с обеих сторон проводят «более искусные» и рискованные операции на линии фронта, пишут СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что Россия постоянно адаптирует тактику и совершенствует систему РЭБ, которая, согласно публикации, стала основной сферой инвестиций, передает «Вечерняя Москва».

    По словам автора статьи, «электронная война», возможно, не так заметна, однако может во многом влиять на ход боя.

    Со своей стороны полковник ВС США в отставке Джиан Джентайл заявил, что высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ка-52 ВС России играют большую роль в отражении попыток украинского контрнаступления.

    Ранее СМИ писали, что Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя.

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    7 октября 2023, 15:29
    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

    По его словам, Россия продолжает подтверждать статус надежного поставщика газа, Москва также открыта к сотрудничеству в этой сфере, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что действие такого проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, так как Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества, а Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.


    Уточняется, что Газпром уже прорабатывает необходимые маршруты и параметры подачи газа.

    «Россия будет стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике.

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    9 октября 2023, 15:43
    Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову
    Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову
    @ mil.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рядовому Дмитрию Егорову присвоено звание Героя России посмертно, соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, погибшему в бою с силами ВСУ у населенного пункта Новомайорское ДНР.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Егорову Дмитрию Николаевичу (посмертно)», – говорится в тексте указа.

    В июле Путин впервые присвоил звание Героя России казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву.

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    9 октября 2023, 04:27
    Симоньян напомнила об отказе России от Гавайев

    Симоньян в ответ на заявления о якобы имперских амбициях России напомнила об отказе от Гавайев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, которую обвиняют в имперских амбициях, в свое время отказалась от Гавайев, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян пояснила, что России чужды имперские амбиции, а «самой большой страной в мире» она стала, поскольку разные территории и государства «просились по разным причинам в Российскую Империю сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 1».

    Как заявила Симоньян, Россия при этом «много раз в своей истории отказывалась от лакомых кусочков». «Вот все ли знают, что мы отказались в какой-то момент от Гавайев? Прекрасные были бы у нас сейчас Гавайи», – заявила она.

    Симоньян, говоря о речи президента России Владимира Путина на «Валдае», заявила, что это был очень серьезный разговор и потрясающий анализ ситуации в мире. При этом Путин проявил юмор и обаяние.

    «Я задавала вопрос, например, точно знаю, что со мной никто не согласовывал этот вопрос, вообще (не знали), буду ли я задавать какой-либо вопрос. Я думаю, что так обстояли дела с большинством вопросов», – сказал она.

    По ее словам, Путин «говорил про империализм, забытое такое слово советских времен, нам не часто об этом напоминают, а зря». Она указала, что Россию обвиняют в империализме государства, которые «придумали империализм, стали такими богатыми благодаря империализму и своим имперским амбициями».

    Также Симоньян отметила, что голос оставшихся в Европе «здоровых сил», которые по-прежнему исповедуют традиционные ценности, приглушен, он слышен «в разговорах где-то за пивом в баре».

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства.

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    7 октября 2023, 17:34
    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Глава Чечни Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО

    Кадыров предложил отменить выборы президента России на время СВО
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на время специальной военной операции на Украине отменить выборы президента России или провести их с одним кандидатом – Владимиром Путиным.

    Кадыров в ходе акции по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в Грозном, пожелал главе государства здоровья и долголетия.Он призвал единогласно принять решение, что на президентских выборах будет один кандидат – Владимир Путин или временно отменить выборы на время СВО. По его словам, в России нет на сегодня другого человека, который смог бы защитить страну, передает ТАСС.

    Массовая акция прошла субботу на центральной площади в Грозном, в ней  участвовали до 25 тыс. человек. Жители региона держали в руках транспаранты с портретами Путина и лозунгами: «ВВП – щит и меч России!» и так далее.

    Ранее многие российские губернаторы, политические деятели и жители регионов не только поздравили Владимира Путина с днем рождения, но и участвовали в различных массовых акциях, приуроченных к этому событию. В субботу Путину исполнился 71 год.

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    7 октября 2023, 15:23
    Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан сообщил о планах обсудить с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым перспективы сотрудничества в сфере энергетики.

    Он поблагодарил всех за работу, отметив, что она будет продолжена, передает ТАСС.

    «Мы с коллегами договорились о том, что пообсуждаем сейчас перспективы. Они серьезные, значимые – в энергетике в целом, не только при поставках газа», – сказал Путин.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика заинтересована в дальнейшем увеличении объемов транспортировки российского газа.

    Он добавил, что сейчас через республику проходят более 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 255 млрд кубических метров.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

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    8 октября 2023, 03:27
    Путин подарил школьнице из Пскова щенка акита-ину

    Школьница из Пскова получила в подарок от Путина щенка акита-ину

    Tекст: Антон Антонов

    Школьница из Пскова Виктория Афанасьева, мечтавшая о том, чтобы у нее была собака, получила в подарок от главы российского государства Владимира Путина щенка акита-ину.

    Как сообщает пресс-служба правительства Псковской области, школьница мечтала о собаке этой породы с тех пор, как просмотра фильма про Хатико. Мама девочки сообщила, что к Путину дочь «обратилась втайне от родителей – сама нашла адрес, отправила послание, а только потом рассказала». При рождении щенок получил кличку Умка, ее решили сохранить.

    «Уважаемый Владимир Владимирович! Благодарю вас за исполнение мечты, спасибо, что подарили такое счастье. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, сил и терпения», – сказала девочка.

    В субботу президенту России Владимиру Путину исполнился 71 год. По всей стране люди записывают поздравления президенту, устраивают флешмобы в онлайне.

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    7 октября 2023, 17:07
    Путин обсудил ситуацию вокруг Карабаха с Алиевым и Пашиняном

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

    В ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональную проблематику, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Ранее Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Пашиняном.

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    8 октября 2023, 00:29
    Путин подчеркнул важность создания комфортной жизни на селе

    Путин подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подчеркнул важность повышения качества жизни на сельских территориях.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, обещал «укреплять социальную сферу села», развивать транспортную инфраструктуру. Также он заявил, что будут продолжены газификация населенных пунктов и строительство жилья. «Сделаем все, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан», – сказал он.

    Путин поблагодарил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за труд и «любовь к родной земле», которые позволили качественно изменить и сделать «настоящими локомотивами» экономики России сельское хозяйство и пищевую промышленность.

    Президент указал, что «в прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна» – почти 158 млн тонн. В 2023 году также ожидается «хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов», Россия «увеличит производство мяса, молока, рыбы».

    Российский рынок получает от отечественных аграриев «все основные виды продовольствия», сказал Путин. Также «растет экспортный потенциал отрасли», продукция АПК является одной из «ключевых статей российского экспорта», а по ряду позиций российские компании стали глобальными лидерами.

    Путин обещал поддерживать инициативных и ответственных людей, которые заняты в отрасли, чтобы те могли «достигать новых высот». Он подчеркнул, что у России «есть все необходимое: земли, водные ресурсы, собственные научные заделы и технологические разработки, но прежде всего грамотные, опытные специалисты и талантливые молодые кадры».

    «Мы будем повышать эффективность инструментов государственной поддержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами», – сказал он, отметив также, что будет уделяться «особое внимание» смежным секторам экономики, «которые завязаны на АПК».

    Путин подчеркнул важность полного использования «возможностей отраслевой науки, чтобы исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами». Президент указал, что развиваются логистика и транспортная инфраструктура, соответствующие планы «сверстаны и активно реализуются».

    Глава государства при этом отметил богатство «национальных кухонь и гастрономических традиций» в России, указав, что это «мощный фактор для развития агротуризма».

    Летом сообщалось, что Россия вошла в двадцатку крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Среди топ-20 стран она совершила самый резкий подъем за последние десять лет – российский экспорт продовольствия вырос в 2,5 раза.

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    10 октября 2023, 14:12
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

    Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

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    9 октября 2023, 12:55
    Минобороны раскрыло секретную стратегию США об оружии массового поражения

    Минобороны: США разрабатывают секретную стратегию противодействия оружию массового поражения

    Tекст: Ольга Никитина

    США занимаются разработкой секретной стратегии противодействия оружию массового поражения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что, по замыслу разработчиков стратегии, основными направлениями деятельности американского военного ведомства являются обеспечение защиты территории от внешней агрессии с применением оружия массового поражения, а также безоговорочное сдерживание потенциальных противников от его использования против США и их союзников. Кроме того, США нацелены на создание специально подготовленных подразделений, способных вести боевые действия и побеждать в условиях РХБ-заражения, передает ТАСС слова Кириллова.

    США отказываются работать над протоколом проверки в рамках Конвенции о биологическом и токсинном оружии и при этом создают административные и технические структуры, которые будет возможно задействовать для проведения исследований двойного назначения, включая наступательные действия, рассказал генерал-лейтенант.

    В открытой части стратегии, которая была опубликована в сентябре и выдержки из которой привел Кириллов, Пентагон приводит следующую оценку: Россия, Китай, Иран и КНДР рассматривают оружие массового поражения в качестве средства ограничения возможностей США в ходе войн и конфликтов. Так, Россия в стратегии охарактеризована как источник «острой угрозы» для безопасности США в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Китай, согласно документу, определен как «нарастающий вызов», а КНДР и Иран определены в качестве постоянных угроз, сообщил генерал.

    Кроме того, Кириллов рассказал, что Пентагон предлагает собирать в отдельном хранилище с ограниченным доступом научные труды «двойного назначения» и «подчищать» научные труды, которые интересны американской разведке. Речь об этом, по его словам, идет в документе о создании библиотеки закрытых публикаций по химической и биологической защите, который подготовлен сотрудником Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США (ДИТРА) Морганом Миньярдом.

    По словам начальника войск РХБЗ, в качестве примеров исследований, которые будут заноситься в базу данных, приведены эксперименты по повышению летальности вируса оспы мышей и определение генетической последовательности, кодирующей новый тип токсина ботулизма.

    Такое цензурирование публикаций, подчеркнул Кириллов, свидетельствует о желании Вашингтона избежать публичной огласки результатов, которые идут вразрез с международными обязательствами США в области химического и биологического оружия.

    Генерал отметил также, что российские усилия, направленные на обнародование незаконной военно-биологической деятельности Соединенных Штатов, вынуждает их переносить исследования двойного назначения в страны Африки. При этом в районах расположения американских биообъектов в Африке ухудшилась ситуация с заболеваемостью, констатировал Кириллов.

    Госдеп США, по его словам, задействует свыше 20 подрядчиков для сокрытия заказчиков и целей исследований в рамках биологических программ на территории других стран.

    Представитель Минобороны сообщил, что Россия предлагает возобновить переговоры по разработке юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с эффективным механизмом проверки.

    В сентябре в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

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    7 октября 2023, 17:55
    Президент Кубы отметил ценность дружбы с Россией

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и заявил, что ценит дружбу между странами.

    «С искренней привязанностью тех, кто чувствовал ценность его дружбы в трудные для Кубы времена», – написал он в социальной сети, передает ТАСС.

    Ранее Владимира Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.

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    7 октября 2023, 16:37
    Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию и пообещал встретиться в Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, назвал его визит в Москву знаковым, и пообещал скорую встречу в Киргизии.

    «Рад приветствовать вас в России, в Москве. У нас через несколько дней встреча будет в Киргизии…Но ваш приезд в Москву – знаковая вещь. Вам благодарен за это», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    В свою очередь, Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему вам крепкого здоровья, в том числе политического во главе российского государства.

    Токаев также отметил, что Путин является примером жизненной стойкости, крепкого здоровья.

    Ранее Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым запустил поставки российского газа в Узбекистан.

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    9 октября 2023, 12:37
    Источник сообщил о переводе части структур Главного штаба ВМФ из Петербурга в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько структур Главного штаба Военно-морского флота России может отправиться из Петербурга в Москву, заявил близкий к Министерству обороны источник.

    В ходе предстоящей реформы предполагается вернуть ряд ключевых служб Главкомата управления ВМФ на «историческую родину», сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, предполагается возвращение четырех флотов и Каспийской флотилии в непосредственное подчинение Главкомата.

    Официальных подтверждений данным нет.

    Главный штаб ВМФ начал переезд из столицы в Петербург в 2008 году, процесс закончился в 2012 году. После этого четыре флота и Каспийская флотилия перешли в руководство штабам соответствующих военных округов.

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

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    Еврей Зеленский становится подозреваемым в причастности к убийствам евреев

    Кажется, киевский режим серьезно подставил страну, на помощь которой весьма рассчитывал, – Израиль. А Зеленского и украинские спецслужбы в свою очередь подставили их западные кураторы. Атака палестинцев на Израиль вскрывает механизмы тайной торговли оружием, из которого теперь, похоже, и убивают мирных жителей этой страны. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

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