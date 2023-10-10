Путин поздравил 4-ю армию ВВС и ПВО с присвоением наименования «гвардейская»

Путин поздравил 4-ю армию ВВС и ПВО с присвоением почетного наименования «гвардейская»

Tекст: Ольга Никитина

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам российского лидера, умелые и решительные действия личного состава объединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Президент выразил уверенность, что воины и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

«Желаю командованию и личному составу 4 гвардейской Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны крепкого здоровья и успехов», – добавил Путин.

4-я краснознаменная армия ВВС и ПВО ведет свою историю с 22 мая 1942 года, когда на основании приказа НКО СССР от 7 мая 1942 года на базе управления и соединений ВВС Южного фронта была сформирована 4-я воздушная армия (ВА). Военнослужащие 4-й воздушной краснознаменной армии принимали участие в обеспечении миротворческих операций в Республике Абхазия, Республике Таджикистан, а также в проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, напоминает ТАСС.

В настоящее время соединения и воинские части 4-й краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также одного города федерального значения – Севастополя.