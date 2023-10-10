Пескова спросили о захваченных ХАМАС заложниках

Песков: Россия выясняет, есть ли среди захваченных ХАМАС заложников россияне

Tекст: Ольга Никитина

«Мы контактируем с палестинцами. (…) Необходимые контакты осуществляются с тем, чтобы выяснить, так это или не так, и какова дальнейшая судьба этих людей», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, к настоящему времени информация о россиянах-заложниках ХАМАС официально не подтвердилась.

Между тем двое россиян погибли в результате обострения конфликта в Израиле.

Также Песков сообщил, что Россия продолжает контакты как с Израилем, так и с Палестиной, и будет стараться помочь поиску путей урегулирования. Он напомнил, что с Палестиной у России давние исторические связи. Контакты ведутся на разных, «в том числе и на высоком, уровнях», добавил Песков.

С Израилем Россию объединяет также «очень много всего общего», сказал представитель Кремля, отметив, что это в первую очередь большое количество наших соотечественников, которые проживают в данном государстве.

«Мы осуществляем наши контакты и мы принимаем участие во всех, к сожалению, немногочисленных форматах, которые ищут почву для урегулирования и которые не совсем эффективно работают, как показала практика последнего времени», – сказал Песков, выразив готовность России и дальше оказывать содействие в поисках путей урегулирования.