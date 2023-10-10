Минтруд представил законопроект по лицензированию домов-интернатов

Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект по лицензированию домов-интернатов

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что для предоставления социальных услуг в стационарной форме (дома-интернаты, пансионаты для пожилых граждан и инвалидов) необходимо будет иметь материально-техническую базу, соответствующую санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, доступности помещений для маломобильных граждан, а также подготовленный персонал.

При этом порядок получения лицензии и перечень необходимых для этого требований будут устанавливаться российским правительством. Полномочия по выдаче лицензий будут закреплены за регионами, а лицензионный контроль будет осуществлять Роструд.

Отмечается также, что для того, чтобы связанные с лицензированием процедуры не отражались на проживающих в социальных учреждениях гражданах, лицензия предоставляется в уведомительном порядке с последующей проверкой соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям.

Так, для получения лицензии необходимо будет предоставить заявление, а также сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении, декларации пожарной безопасности и о персонале.

Поскольку проект федерального закона содержит положения, устанавливающие обязательные требования, планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Выдача лицензий начнется с 1 января 2026 года в соответствии с законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах России.

Для тех домов-интернатов, пансионатов, которые не входят в региональные реестры поставщиков социальных услуг, наличие лицензии станет обязательным с 1 января 2027 года.

Таким образом, в течение 2026 года всем им предстоит привести свою деятельность в соответствие с лицензионными требованиями и получить лицензию.

Кроме того, для государственных домов-интернатов и тех негосударственных организаций, которые входят в региональные реестры поставщиков социальных услуг, переходный период установлен до 1 января 2028 года.

Если в течение переходного периода лицензия не будет получена, организация потеряет право на предоставление стационарных социальных услуг.