Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.0 комментариев
Минтруд представил законопроект по лицензированию домов-интернатов
Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект по лицензированию домов-интернатов
Минтруд представил на общественное обсуждение проект федерального закона о лицензировании стационарных социальных услуг – в случае его принятия наличие лицензии станет обязательным для государственных и негосударственных домов-интернатов.
Уточняется, что для предоставления социальных услуг в стационарной форме (дома-интернаты, пансионаты для пожилых граждан и инвалидов) необходимо будет иметь материально-техническую базу, соответствующую санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, доступности помещений для маломобильных граждан, а также подготовленный персонал.
При этом порядок получения лицензии и перечень необходимых для этого требований будут устанавливаться российским правительством. Полномочия по выдаче лицензий будут закреплены за регионами, а лицензионный контроль будет осуществлять Роструд.
Отмечается также, что для того, чтобы связанные с лицензированием процедуры не отражались на проживающих в социальных учреждениях гражданах, лицензия предоставляется в уведомительном порядке с последующей проверкой соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям.
Так, для получения лицензии необходимо будет предоставить заявление, а также сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении, декларации пожарной безопасности и о персонале.
Поскольку проект федерального закона содержит положения, устанавливающие обязательные требования, планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Выдача лицензий начнется с 1 января 2026 года в соответствии с законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах России.
Для тех домов-интернатов, пансионатов, которые не входят в региональные реестры поставщиков социальных услуг, наличие лицензии станет обязательным с 1 января 2027 года.
Таким образом, в течение 2026 года всем им предстоит привести свою деятельность в соответствие с лицензионными требованиями и получить лицензию.
Кроме того, для государственных домов-интернатов и тех негосударственных организаций, которые входят в региональные реестры поставщиков социальных услуг, переходный период установлен до 1 января 2028 года.
Если в течение переходного периода лицензия не будет получена, организация потеряет право на предоставление стационарных социальных услуг.