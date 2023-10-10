ВВС Израиля забрали своих военных из Европы

Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле

Tекст: Ольга Никитина

«Я могу сказать, что если бы я служил в Армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну», – заявил Галкин в видеообращении в соцсетях, пообещав «сдавать кровь и помогать».

Галкин заявил, что испытывает гордость за «эту маленькую страну», которая «в едином порыве встала на свою защиту». В Израиле, по его словам, люди стремятся попасть на фронт. «Вот это… Вот это патриотизм!» – сказал артист, заявив о гордости тем, что является израильтянином.

Он сообщил, что его семья приехала в Израиль не потому, что им нужны были паспорта для каких-то целей. Галкин рассказал, что после приезда в эту страну его дети сразу же пошли в школу, где обучение идет на иврите, хотя была возможность отправить детей в американское учебное заведение. Артист добавил, что сам также учит иврит.

Галкин рассказал, что уехал с семьей в Израиль после начала российской спецоперации, и это был осознанный выбор. «Мы уже много лет граждане Европейского союза, у нас есть европейские паспорта. Мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных, цивилизованных европейских стран. Без проблем, хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну, потому что мне здесь спокойно», – сказал он.

«Я уверен, что Израиль победит, мы никуда не собираемся», – заключил Галкин.

Ранее в Израиле рассказали, как устроились Алла Пугачева и Галкин.