Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником
Путин: Ратные и патриотические традиции продолжает нынешнее поколение Сухопутных войск
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником, отметив, что сегодня ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих.
День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября.
«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск. Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за ее свободу и независимость. Сегодня эти ратные, патриотические традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск. Доблесть и мужество бойцов и командиров, их преданность долгу и Отечеству ярко проявились в ходе проведения специальной военной операции», – передает РИА «Новости» текст телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Президент с уверенностью отметил, что личный состав Сухопутных войск будет и впредь демонстрировать высокий уровень подготовки, надежно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России.
Он пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, их родным и близким всего самого доброго.