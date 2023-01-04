В Сенате заявили о приближении США к краю пропасти

Сенатор-республиканец Рубио: Некомпетентность элит привела США к краю пропасти

Десятилетия правления некомпетентных американских элит привели Соединенные Штаты к краю пропасти, заявил сенатор-республиканец Марко Рубио в статье для издания The American Conservative.

Сенатор отметил, что с течением времени один фактор остается неизменным в Соединенных Штатах: истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни простых американцев. Он констатировал, что десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Как отметил законодатель, за это время Америку постигло опустошение, институты были разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее теперь благо игнорируется, передает РИА «Новости».

Сенатор признал, что список уязвимостей Соединенных Штатов очень длинен. Для спасения страны, по его мнению, нужно выполнить три основные задачи. Во-первых, сбалансировать американскую экономику, «поставив Уолл-стрит на место». Во-вторых, нужно вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя агрессивную проамериканскую промышленную политику. В-третьих, по словам сенатора, необходимо восстановить положение американской рабочей силы, так как глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надежный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Рубио с сожалением отметил, что в США место семей и коллективов заняли смерть и отчаяние.

При этом главным внешнеполитическим вызовом и самой насущной угрозой для США республиканец назвал Китай. Рубио также выразил мнение, что Европа в XXI веке должна взять на себя ведущую роль в регионе, а не полагаться на Вашингтон.

Напомним, в конце декабря зампред СБ России Дмитрий Медведев предрек выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства и гражданскую войну в США.