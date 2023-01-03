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3 января, вторник | Последнее обновление — 20:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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При обстреле ВСУ Еленовки в ДНР ранен ребенок
Ребенок ранен после обстрела ВСУ Еленовки в ДНР
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Пятилетний ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, ВСУ применили снаряды «натовского» калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Еленовку снарядами «натовского» калибра 155 мм, был ранен мальчик 2016 года рождения, говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
В общей сложности украинские войска выпустили 16 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, а также десять мин калибром 120 мм по Горловке и восемь снарядов калибром 122 мм по Каштановому.
Ранее украинские военные выпустили три снаряда калибра НАТО по Киевскому району Донецка.
Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Продвижение в Артемовске осложнено сотнями украинских линий обороны
ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда за одно здание идет борьба в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, передает РИА «Новости».
Пригожин предположил, что таких линий обороны может быть около 500, с учетом того, что рубеж обороны встречается каждые 10 метров.
Как отметил командир одного из отрядов группы с позывным «Механ», встречающий на фронте уже восьмой Новый год – с 2014 года, такая стратегий стала традицией.
«Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий год... и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед», – подчеркнул он.
Бойцы группы добавили, что им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, «чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску».
Ранее сообщалось, то украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками.
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Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске
Удар по пункту ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала TMC
В Сети распространяется видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске.
В Telegram-канале «RT на русском» сообщается, что французский журналист вел прямой эфир, когда на заднем фоне прогремел мощный удар по пункту дислокации ВСУ в районе контролируемого Киевом Краматорска в ДНР.
Видеозапись была продемонстрирована в эфире передачи Quotidien, в студии которой во время показа находился министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА «Новости».
Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал, что ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР, а также в Харьковской области, ликвидировав более 70 иностранных наемников, более ста ранены.
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В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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Пригожин рассказал, как чтят память бойцов ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, как чтят память бойцов ЧВК «Вагнер»
Многих погибших бойцов группы «Вагнер» хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы, установлены памятники и организован мемориал, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, отдельное кладбище находится на окраине станицы Бакинская, где хоронят бойцов ЧВК «Вагнер» по завещанию или сирот, чьи тела не забирают родственники, передает РИА «Новости».
Также памятники «вагнеровцам» есть селе Горячий ключ, где построена часовня с мощами святого Иакова Хаматурского, привезенными из Сирии. Организованы гостевые домики и мемориал в честь погибших бойцов группы. Мемориал выполнен в виде кирпичных стен, напоминающих колумбарий, однако ничьих останков или праха здесь нет.
Пригожин рассказал, что на каждой табличке без имен в честь погибшего воина нанесен его личный номер и копии полученных им орденов и медалей.
Рядом стоят несколько памятников в честь подвигов, совершенных бойцами группы. Например, монумент Георгию Цуркану и Роману Заболотнему, попавшим в окружение боевиков в Сирии, однако убивших сами себя, чтобы не попасть в плен. Также стоит памятник бойцу, погибшему во время отступления колонны группы из некоего города. Боец с позывным Хунгуз прикрывал выход колонны, его напарник погиб, а герой жестом остановил товарищей, которые хотели прийти ему на подмогу.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в Санкт-Петербурге отказались хоронить бойца ЧВК «Вагнер» на Аллее Славы Белоостровского кладбища, по данным СМИ, у добровольца не было официального статуса военнослужащего или сотрудника силовых ведомств. Мужчина отправился на защиту Донбасса добровольцем, он посмертно награжден медалью «За отвагу». Пригожин обратился к Володину с открытым письмом, в котором попросил помощи в решении этого вопроса.
Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» в туман
Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» в туман, был нанесен удар по позициям в глубоком тылу противника.
Ведомство указало в Telegram, что туман, дожди и непроходимая грязь не мешают расчетам РСЗО «Ураган» подразделений артиллерии морской пехоты Тихоокеанского флота выполнять задачи по уничтожению позиций, техники и живой силы ВСУ.
Отмечается, что удар будет нанесен по позициям в глубоком тылу противника, после получения разведданных расчеты выдвигаются по бездорожью прямо к линии соприкосновения на территории ДНР.
Ранее Минобороны показало, как саперы проводят разминирование в ходе спецоперации на Украине.
В Самарской области почтили память погибших в СВО воинов
В Самаре и Тольятти почтили память погибших в спецоперации воинов
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Жители Самары провели траурный митинг в память о погибших в Макеевке российских военнослужащих. Также траурные мероприятия прошли в других городах Самарской области.
Митинги прошли в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Местные жители, представители региональных общественных организаций и члены женсовета 2-й гвардейской армии почтили память погибших военных, в честь которых был дан прощальный залп, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает ГТРК «Самара».
Как отметила председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина, весь город оказывает поддержку семьям погибших, передает РИА «Новости».
«Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет. Мы не простим, и, однозначно, победа будет за нами», – подчеркнула она.
Напомним, ранее в районе населенного пункта Макеевка ВСУ обстреляли пункт временного размещения российских войск. По информации Минобороны России, в результате обстрела погибли 63 военнослужащих.
В России утвердили льготную программу ипотеки для новых регионов
Кабмин утвердил льготную ставку по ипотеке для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Власти утвердили льготную ставку по ипотеке в 2% годовых по ипотечной программе для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба правительства.
Уточняется, что получить льготу можно будет на приобретение и строительство жилья в новых российских регионах. При этом максимальный размер кредита может составлять 6 млн рублей, а первоначальный взнос не должен превышать 10% от полной суммы, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, изначально массовой выдачи льготной ипотеки в первое время не будет, однако ввиду того, что уже в данный момент наблюдается интерес у местных застройщиков, востребованность ипотечных программ будет расти.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому действующая программа льготной ипотеки со ставкой в 8% будет продлена до 1 июня 2024 года.
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В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
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Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно указу, в случае гибели бойцов Росгвардии «при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года «членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».
Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач. Это же применяется и к военнослужащим, уволившимся со службы в течение года с момента увольнения, говорится на сайте Кремля.
В документе отмечается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших росгвардейцев. Что касается указанных категорий военных, получивших увечье (ранение, травму, контузию), то им единовременно выплачивают 3 млн рублей.
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Часовой ранил в ногу прохожего под Белгородом
Часовой на военном объекте под Белгородом ранил мужчину, который не остановился после предупреждения
Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение, пострадавший отправлен в больницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что мужчина не остановился после предупреждения часового, в итоге военный выстрелил в него, прохожий получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Гладков пояснил, что в происшествии будут разбираться следователи, ФСБ и Минобороны. Предстоит выяснить, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным.
Между тем, с 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской народной республики и выезда с нее в Белгородской области.
Ранее подросток получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в Белгородской области.
Элитные подразделения ВДВ провели подготовку мобилизованных в Запорожье
Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных бойцов на полигоне в Запорожской области
Элитные составы Воздушно-десантных войск России ведут усиленную подготовку мобилизованных мужчин на Запорожском направлении, сообщают корреспонденты.
По информации военкоров, российские военные обучаются тактическому передвижению в парах и тройках, а также ведут отработку различных сценариев. К примеру, бойцы проходят штурм помещений, уничтожение бронированной техники и эвакуацию раненых с поля боя, передает РИА «Новости».
Инструкторы с боевым опытом в ходе спецоперации отмечают, что подготовка ведется в «интенсивном и усиленном» режиме.
Ранее сообщалось, что СВО ведет к масштабному усилению российской армии.
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