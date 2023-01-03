Глава дипломатии ЕС Боррель признал неспособность Евросоюза конкурировать с США в субсидировании компаний

Евросоюз не обладает возможностями США по выделению государственных субсидий компаниям и не хочет вступать в экономическую борьбу с Соединенными Штатами из-за последствий для мировой экономики, сообщил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что ЕС не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу с США в области выделения государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. Он также признал, что у ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями, которыми обладают США. Кроме того, он отметил, что принятие политики, аналогичной США, на уровне входящих в ЕС государств, может фрагментировать внутренний рынок Евросоюза. По словам Борреля, ЕС ведет активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах по этому ключевому вопросу, передает РИА «Новости».

Как отметил глава дипломатии Евросоюза, принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) основан на философии, совершенно отличной от той, которую утвердили в ЕС. В частности, этот закон не предусматривает выплат со стороны базирующихся в США компаний за выбросы углерода и при этом предполагает важные государственные субсидии организациям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле. По словам Борреля, этот подход наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идет вразрез с правилами ВТО.

Напомним, в конце декабря зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предрек распад ЕС, создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов и последующая война этого образования с Францией.