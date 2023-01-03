Власти Турции выступили за хорошие отношения с Россией, США и Китаем

Представитель президента Турции Калын: Членство в НАТО и союз с США не препятствуют хорошим отношениям с РФ и Китаем

Членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией, и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Официальный представитель Эрдогана заявил в интервью журналу «Критер», что участие Турции в блоке НАТО и наличие союзнических отношений с США якобы не препятствует поддержанию Анкарой хороших отношений с Россией, передает ТАСС.

По его словам, приоритетом Турции якобы является обеспечение стабильности и процветания в регионе и за его пределами. Как утверждает Калын, руководствуясь этим и сохраняя традиционную линию во внешней политике, Турция одновременно расширяет горизонты внешней политики за счет новых подходов.

Официальный представитель Эрдогана также выступил с утверждением, что участие Турции в Североатлантическом альянсе не является преградой для развития сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Напомним, в конце декабря глава МИД Сергей Лавров констатировал, что основной целью США и всего НАТО является ослабление или даже уничтожение России.