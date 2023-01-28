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Медведев резко отреагировал на заявление Бербок о «войне с Россией»
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился из-за заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о войне Европы с Россией.
Фразу Бербок о том, что страны Евросоюза воюют с Россией, а не против друг друга, он назвал цепляющей.
«Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?», – написал Медведев в Twitter, передает ТАСС.
Напомним, в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву, заявив, что страны Европы ведут войну против России, а не друг против друга.
Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву
Сотни жителей Мюнхена стали участниками акции протеста из-за решения властей Германии поставок немецких танков Украине
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В Мюнхене в ночь на среду улицы заполнили сотни жителей, выступающих против поставок танков и вооружения Киеву и за мирное урегулирование конфликта.
Организовала митинг мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»), которая требует урегулировать конфликт путем мирных переговоров и строить мир без производства оружия, передает РИА «Новости».
На выложенных жителями видеозаписях видно, что собралась большая толпа митингующих и прошла с группой барабанщиков по городу до центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.
В руках протестующих мелькали плакаты и флаги с призывами не посылать немецкие танки на Украину.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Военный эксперт объяснил опасения России вокруг поставок на Украину урановых снарядов
Эксперт Анпилогов: США могут поставить Украине танки с урановыми снарядами
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США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке. Но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в России заявили, что поставки на Украину подобных снарядов для танков и БМП будут расценены как применение грязной ядерной бомбы.
«Урановые сердечники – это хорошо известная технология, которая применяется в основном западными странами для создания эффективных боеприпасов. Их преимущество в том, что уран не только радиоактивен, но и относится к тяжелым и прочным металлам», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Уран имеет два серьезных параметра – высокая плотность и способность загораться при соприкосновении с воздухом под высокими температурами (пирофорность). Высокая температура неизбежно создается, когда снаряд попадает в броню – его кинетическая энергия гасится, превращается в теплоту и начинается самоподдерживающееся горение урана», – продолжил он.
«Сами снаряды устроены так, что снаружи находится мягкая оболочка из свинца, меди или латуни, а в середине идет урановый лом. Когда происходит удар, мягкий металл создает своего рода смазку для того, чтобы стержень мог пробить броню», – добавил собеседник.
«Пирофорность урана как радиоактивного элемента приводит к тому, что образующаяся при взрыве пыль оседает на конструкции вооружения, легких солдат и окружающей местности. Все это ветром разносится на достаточно серьезные расстояния. Несмотря на то, что в снарядах используется обедненный элемент, он все равно очень опасен при попадании внутрь человека», – объясняет эксперт.
«Так уже было в Ираке и Югославии, где США активно применяли подобные снаряды. Это выяснилось, когда американские военнослужащие стали массово испытывать симптомы лучевой болезни. Пентагон старался это не афишировать, несмотря на груду исков. Но в это же время население Ирака и Югославии получило вспышку онкологических заболеваний. Вашингтон свою причастность к этому, естественно, отвергал», – подчеркнул Анпилогов.
«Фактически боеприпасы с обедненным ураном обладают теми же свойствами, что грязная бомба, правда, в меньшей концентрации. Но важен вопрос количества. По некоторым оценкам, в Ираке и Югославии использовали несколько сотен тонн таких боеприпасов. И это серьезно превосходит объем любой возможной грязной ядерной бомбы», – замечает эксперт.
«Как я уже сказал, американцы скрывают всю информацию по использованию урана. В связи с этим для экспортных версий у них есть снаряды с вольфрамовыми сердечниками. Возможно, сейчас мы пытаемся дать понять США, что если они совместно со своими союзниками поставляют на Украину танки, то им стоит использовать экспортную версию, чтобы не навлечь на себя последствия», – заключил Анпилогов.
Ранее в России предупредили, что западные поставки Киеву снарядов с урановыми сердечниками будут расцениваться Москвой как применение грязной ядерной бомбы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке», – цитирует его РИА «Новости».
Гаврилов также отметил, что Запад вынудил Германию передать соответствующие машины Украине. «Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу «Леопардов». Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал «скорое известие» касательно направления немецкого «зверья» Киеву. Вот как куется трансатлантическая «солидарность», – иронично заметил он.
В то же время издание Politico сообщило, что США могут поставить на Украину танки Abrams, но без брони, которая также предполагает наличие урана. Газета утверждает, что машины будут оснащены боевым модулем с улучшенной оптикой для наведения и тепловизором, позволяющим управляющему самостоятельно сканировать цели в любых погодных и боевых условиях.
Напомним, на этой неделе лидеры ФРГ и США Олаф Шольц и Джо Байден объявили о решении поставить на Украину танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams. К настоящему времени машины Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
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В Бундестаге обвинили Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага обвинил канцлера Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в «выбрасывании за борт» послевоенных принципов из-за решения передать Киеву танки Leopard 2.
«Больше никогда не воевать, не поставлять оружие в зоны конфликта – это были фундаменты внешней политики Германии в послевоенное время. Вы войдете в историю как канцлер, который это наследие пинал ногами», – передает РИА «Новости» слова политика.
По его словам, великие предшественники Шольца Гельмут Шмидт и Вилли Брандт делали особую ставку на мир.
Быстрон напомнил об ответственности Германии за жертвы Второй мировой войны, о погибших советских семьях и миллионах погибших евреев.
Напомним, правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2.
Медведев сравнил Зеленского с пуделем
Медведев заявил о неспособности Зеленского продержаться и день без поддержки Запада
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Украинский президент Владимир Зеленский и киевский режим не смогут продержаться без поддержки со стороны Запада и одного дня, предположил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зеленский зависит от оружия, которое ему поставляет Североатлантический альянс, и денег стран Запада «на 1000%», заявил Медведев в своем Telegram-канале.
«Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», – подчеркнул зампред Совбеза.
Он сравнил Зеленского с «пуделем у ног дрессировщика», который «тявкает» по хлопку хозяина, и предположил, что заявления политика могут говорить о реальной психологической проблеме у него.
Медведев отметил, что «внешне бессмысленные заявления» украинского президента могут преследовать конкретную цель – обоснование для новых поставок киевским властям.
«Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен», – изобразил обращение Зеленского к Западу зампред Совбеза.
Он добавил, что Зеленского регулярно «навещают по месту жительства» западные эскулапы, делая «денежные, оружейные и словесные инъекции», стимулирующие «бредовое состояние».
В среду Медведев предположил, что киевские власти вскоре вполне могут лишиться выхода к морю.
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Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине
Захарова: Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине
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Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Берлина о статусе Германии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила российский дипломат в своем Telegram-канале, министерство иностранных дел ФРГ выступило с утверждением, что оказание поддержки Киеву якобы не делает Германию стороной конфликта на Украине. В то же время, подчеркнула Захарова, согласно заявлению главы МИД ФРГ Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января, Германия вместе с другими странами Европы ведет войну против России. Захарова указала, что это же министерство не считает Германию участницей конфликта. Официальный представитель МИД РФ рекомендовала послу Германии в России прояснить противоречащие друг другу высказывания внешнеполитического ведомства ФРГ.
В среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.
В Бундестаге не исключили поставок истребителей Украине
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В условиях конфронтации нельзя исключить подобного развития событий. Хотя подавляющее большинство немцев против таких поставок, решения в Берлине, как мы видим, принимаются без оглядки на общественное мнение. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Бундестага Евгений Шмидт. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки боевой авиации на Украину исключены.
«Наша партия будет всеми силами сопротивляться дальнейшим поставкам любой военной техники Украине. Решить конфликт можно исключительно дипломатическими методами, а подобные действия лишь усугубляют положение на месте, ведут к ожесточению сторон, к большему количеству смертей», – считает Евгений (Ойген) Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».
Парламентарий уверен, что в любом случае немецкое общество не смирится с возможными поставками истребителей Украине, как не смирилось и с решением канцлера Олафа Шольца направить туда танки Leopard. «Будет нарастать движение протеста. Уже анонсирован целый ряд шествий и митингов в поддержку мира, против поставок военной техники в зону конфликта», – уточнил Шмидт.
Ранее американская газета Politico сообщила, что лидеры Запада начали обсуждать вопросы поставок Украине современных истребителей. В Киеве ранее также заявили о желании получить боевые самолеты.
При этом, 63% немцев выступают против отправки боевых самолетов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в «Шпигеле». «Я думаю, что об этом не может быть и речи», – сказал по этому поводу глава Минобороны ФРГ Борис Писториус газете Sueddeutsche Zeitung. Писториус пояснил, что «истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь».
Ранее в ООН раскритиковали решение передать Украине танки. Более того, такие поставки расценены как противоречащие Уставу ООН. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему представители всемирной организации впервые высказали альтернативную Западу точку зрения.
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Немцы возмутились словами Бербок о России
Читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение словами главы МИД Германии Бербок о войне против России
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Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее высказываний о «войне против России».
Пользователи единогласно выразили мнение, что подобные высказывания в свете конфликта недопустимы, некоторые комментаторы настроены радикально и призывают Бербок взять ответственность за свои слова и подать в отставку, передает РИА «Новости».
«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает», – добавил Holger D.
Пользователь Norbert S попросил канцлера Германии Олафа Шольца определиться, кто из них с Бербок врет, а затем выбрать, кто уйдет в отставку.
«А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?» – задался вопросом Гудрун С.
В среду официальный представитель МИД РФ, комментируя высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.
Депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт пояснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок на самом деле так и думает о «спланированной войне против России», просто в силу характера случайно проговорилась, после чего представителям Шольца пришлось оправдываться и заверять публику, что никакой войны они не ведут.
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Берлин заявил о единстве ЕС и НАТО «против войны России на Украине»
МИД Германии дополнил заявление Бербок о «войне с Россией» словами о единстве ЕС и НАТО «против войны России на Украине»
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Глава МИД Германии Анналена Бербок словами о «войне против России» хотела подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и страны «семерки» (G7) едины «против войны России на Украине», заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.
В МИД Германии заявили, что дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что Евросоюз, НАТО и партнеры по «семерке» (G7) едины «против агрессивной войны России на Украине». Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ выступил с утверждением, что Берлин не является стороной конфликта. По его словам, Бербок не ставила перед собой цель спровоцировать дискуссии в том виде, в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях, передает ТАСС.
В свою очередь премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) в интервью изданию Sächsische Zeitung призвал главу МИД Германии Анналену Бербок обдумывать свои слова и подбирать более точные формулировки, так как она является главным дипломатом Германии.
Накануне Москва призвала Берлин прояснить роль Германии в конфликте на Украине. После этого в МИД ФРГ заявили, что поддержка Киева якобы не делает Берлин стороной конфликта.
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Медведев удивился отсутствию увольнений среди критикующих СВО авторов сериалов
Медведев удивился отсутствию увольнений среди критикующих СВО авторов российских сериалов
Авторы российских телесериалов, подвергающие критике спецоперацию, продолжают снимать эти произведения, это, возможно, происходит из-за желания «подкормить кого-то», предположил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Российские сериалы постоянно снимают по одним и тем же произведениям, часто на основе продуктов, купленных за рубежом, или по уже неоднократно экранизированным произведениям, заявил зампред Совбеза, передает РИА «Новости».
Авторы таких сериалов нередко «клянут последними словами» СВО, но, по всей вероятности, все равно будут получать за работу деньги.
«Ну что, неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то», – удивился он.
По мнению Медведева, нужно заниматься популяризацией традиционных ценностей, чтобы «чужеродные элементы» не заменяли понимание истории и традиции. Потому нужен патриотический контент, но он не должен быть скучным, а, наоборот, интересным. «Только в этом случае дети, юноши, молодое поколение будут интересоваться этим», – заключил он.
Большинство жителей Германии выступило против отправки Киеву истребителей
Более 60% жителей Германии выступило против отправки Киеву истребителей
Около 63% опрошенных немцев считают, что Германия не должна соглашаться на поставки истребителей Украине, свидетельствует исследование издания Spiegel.
На вопрос о том, должна ли Германия также поставлять Украине истребители, отрицательно ответили в общей сложности 63%. Доля тех, кто «за», соответственно, невелика: всего 26% выступили «скорее» или «определенно» за поставку истребителей Киеву. Еще 11% не определились, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
Танки — да (54% респондентов «за»), истребители — точно нет, отмечает издание.
Всего было опрошено 5063 респондента, статистическая погрешность исследования составляет до 2,8 процентных пункта.
Ранее заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву.
Глава Минобороны Германии не понял радости общественности из-за решения отправить танки Киеву
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не понимает тех, кто готов кричать «Аллилуйя» после решения ФРГ отправить Киеву танки.
В общении с журналистами он заявил, что понимает обеспокоенность каждого человека по поводу отправки танков в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
«Не понимаю тех, кто готов кричать «Аллилуйя» по поводу того, что будут отправлены танки», – заметил Писториус.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
В Германии солдаты стали чаще увольняться с военной службы
Der Spiegel: Число уволившихся с военной службы в Германии в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось на 30%
Число рапортов об увольнении с контрактной военной службы в Германии за 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилось на 30%, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на закрытую статистику Минобороны Германии.
По имеющимся у издания данным, за 2022 год со службы уволились 235 военнослужащих, а годом ранее – 176. Отдельно в статистике приводятся резервисты: если в 2021 среди них было десять увольнений, то в 2022 – 271. В статье отмечается, что многие солдаты в качестве причины указали, что при поступлении на службу не ожидали настоящего вооруженного конфликта, передает ТАСС.
Ранее МИД Германии дополнил заявление главы ведомства Анналены Бербок о «войне с Россией» словами о единстве ЕС и НАТО «против войны России на Украине».
Песков подтвердил общение Путина с Варнигом
Песков подтвердил общение Путина с исполнительным директором Nord Stream 2 Варнигом
Президент Владимир Путин после начала СВО общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиасом Варнигом, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, были ли у них контакты после начала специальной военной операции и планируется ли дальнейшее общение, сказал, что Путин и Варниг знакомы, и они действительно общались, передает ТАСС.
Ранее Варниг в интервью газете Zeit сказал, что общался с российским президентом в Москве после начала спецоперации. Издание отмечало, что разговор состоялся без свидетелей, однако сам Варниг утверждает, что спросил Путина о том, «каковы цели» операции, передает РИА «Новости».
В сентябре Варнига включили в список «лоббистов Газпрома».
Шольц пообещал согражданам взвешивать решения по Украине
Канцлер Германии Шольц дал согражданам обещание отныне взвешивать решения по украинскому конфликту
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал немцам скрупулезно взвешивать все предпринимаемые шаги касательно конфликта на Украине и осуществлять их совместно с партнерами, передает пресс-служба правительства его слова в еженедельном обращении к гражданам.
По его словам, жители Германии сильно обеспокоены в свете решения немецких властей поставить Киеву танки. Шольц заверил, что будет «сохранять нервы» и призвал довериться решениям правительства, которые, по его словам, скрупулезно прорабатываются и проходят этапы согласования на международном уровне, передает ТАСС.
По утверждению Шольца, Берлинделает шаги для «предотвращения эскалации», а также заверяет, что «войны между Россией и НАТО быть не должно».
«Безопасность Германии постоянно остается в центре внимания...У России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», – заявил канцлер.
Напомним, после нескольких недель колебаний Шольц решил все же предоставить Украине боевые танки Leopard 2 и снял возражения по поводу желания других стран поставлять Киеву свои «Леопарды».
При этом 63% немцев выступили против такого решения.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России, заявила, что речь идет о заранее спланированной против России войне.
Депутат парламента ФРГ Евгений Шмидт пояснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок на самом деле так и думает о «спланированной войне против России», просто в силу характера случайно проговорилась, после чего представителям Шольца пришлось оправдываться и заверять публику, что никакой войны они не ведут.
Писториус отверг запрос Киева о поставках истребителей
Немецкий министр обороны Борис Писториус в интервью СМИ категорически отверг идею о поставке истребителей украинским властям.
«Я думаю, что об этом не может быть и речи», – заявил Писториус в беседе с Sueddeutsche Zeitung, комментируя запрос Киева на получение истребителей, передает РИА «Новости».
Писториус добавил, что подобные вооружения представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, имеют другой радиус действия и огневую мощь. В ином случае такой шаг был бы возможен.
Поставки Берлином танков Leopard Киеву не делают Германию стороной конфликта, поскольку ФРГ «не нарушает границ Российской Федерации». Министр подчеркнул, что «это так и останется».
Депутат Бундестага Евгений Шмидт в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что исключать возможность поставок Берлином Киеву истребителей нельзя.