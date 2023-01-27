Ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов решили повысить в России

Ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов повышаются в России с 1 марта

Ставки акцизов на обычные сигареты и папиросы в России с 1 марта повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак – на 11%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Одновременно с этим сами вейпы и устройства для нагревания табака (айкосы) выведут из-под акциза. Как поясняется в сопроводительных материалах, закон совершенствует систему налогообложения никотинсодержащей продукции и устраняет двойное налогообложение (как устройств, так и их содержимого), – передает ТАСС.

Как указано в законе, ставка акциза на сигареты и папиросы составит с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно 2603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1 тыс. штук (соответственно, около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за стандартную пачку сигарет из 20 штук). В течение всего 2024 года предусмотрена ставка 2707 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3678 рублей за 1 тыс. штук. В 2025 году ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3825 рублей).

С 1 января 2023 года акциз на сигареты и папиросы составляет 2552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3467 рублей.

Кроме того, закон увеличивает ставку акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина. В настоящее время размер ставки составляет 18 рублей за 1 мл. С 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно будет применяться ставка 20 рублей за 1 мл, в 2024 году – 21 рубль, а в 2025 году – 22 рубля.

Ставка акциза на стики для айкосов и другой нагреваемый табак составит с 1 марта по 31 декабря 2023 года 8669 рублей за 1 кг, в 2024 году – 9016 рублей, а в 2025 году – 9377 рублей. Сейчас ставка для систем нагрева табака составляет 7839 рублей за 1 кг.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рынок табака в России до сих пор является сферой, где существует много непрозрачных зон.