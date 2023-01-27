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Ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов решили повысить в России
Ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов повышаются в России с 1 марта
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Ставки акцизов на обычные сигареты и папиросы в России с 1 марта повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак – на 11%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Одновременно с этим сами вейпы и устройства для нагревания табака (айкосы) выведут из-под акциза. Как поясняется в сопроводительных материалах, закон совершенствует систему налогообложения никотинсодержащей продукции и устраняет двойное налогообложение (как устройств, так и их содержимого), – передает ТАСС.
Как указано в законе, ставка акциза на сигареты и папиросы составит с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно 2603 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1 тыс. штук (соответственно, около 3,5 руб. за одну сигарету и около 71 руб. за стандартную пачку сигарет из 20 штук). В течение всего 2024 года предусмотрена ставка 2707 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3678 рублей за 1 тыс. штук. В 2025 году ставка акциза на сигареты и папиросы составит 2815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3825 рублей).
С 1 января 2023 года акциз на сигареты и папиросы составляет 2552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3467 рублей.
Кроме того, закон увеличивает ставку акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина. В настоящее время размер ставки составляет 18 рублей за 1 мл. С 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно будет применяться ставка 20 рублей за 1 мл, в 2024 году – 21 рубль, а в 2025 году – 22 рубля.
Ставка акциза на стики для айкосов и другой нагреваемый табак составит с 1 марта по 31 декабря 2023 года 8669 рублей за 1 кг, в 2024 году – 9016 рублей, а в 2025 году – 9377 рублей. Сейчас ставка для систем нагрева табака составляет 7839 рублей за 1 кг.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рынок табака в России до сих пор является сферой, где существует много непрозрачных зон.
Актер Кукушкин бросил больную мать и сбежал от мобилизации в Германию
Российский актер Никита Кукушкин рассказал, что покинул Россию после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.
По словам актера, его пригласили прийти за повесткой, когда он был в Азербайджане, после этого он сразу уехал в Германию, передает «Комсомольская правда».
Кукушкин рассказал, что у его матери болезнь Альцгеймера, и она хотела бы, чтобы он «принес пользу Родине». При этом самого сына женщина узнает не всегда. Когда актер жил в России, то мать, по его словам, он навещал раз в неделю.
Артист пояснил, что если бы остался с матерью, то просто бы проявил слабость. Однако, подчеркивает 32-летний Кукушкин, он постоянно думает о матери.
Никита Кукушкин – актер театра и кино, зрителям известен по ролям в фильме «Карамора» и сериалах «Кол-центр», «Класс коррекции», «Метод».
Рябков назвал странными требования США о возобновлении инспекции ядерного оружия РФ
Замглавы МИД Рябков прокомментировал требования США о возобновлении инспекции по ДСНВ
Требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) весьма странные, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как пояснил Рябков, является странным тот факт, что США требуют от России возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях угрозы Киевом осуществить попытки ударить по этим объектам дальней авиации, заявил он в интервью «Коммерсанту».
Также Рябков задался вопросом, что именно хотят проверить там США. «Последствия этих атак?» – сказал он.
Ранее сообщалось, что Киев и НАТО получили стратегическое предупреждение от России.
Напомним, в Кремле прокомментировали заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Билл Гейтс назвал причину несчастья народа Украины
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире.
«Украинское правительство – одно из худших в мире... Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины», – приводятся слова Гейтса в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.
Ранее Гейтс заявлял, что поставки оружия Украине серьезно повлияли на бюджеты европейских государств, а это, в свою очередь, сказалось на помощи странам Африки.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Нуланд допустила возможность «победы» Украины в виде выживания
Заместитель госсекретаря США Нуланд допустила возможность победы Украины в виде выживания и процветания в будущем
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выразила мнение, что Киев при содействии Вашингтона якобы может одержать победу в конфликте, если под этим понимается выживание Украины и процветание в будущем.
В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США республиканец Билл Хагерти настойчиво добивался от Нуланд ответа на вопрос о том, считает ли действующая администрация США, что Украина может «победить».
В ответ заместитель госсекретаря США заверила, что администрация Соединенных Штатов считает, что Украина может восстановить суверенитет, выжить и процветать, и может дальше оттеснить Россию.
На уточняющий вопрос, будет ли это означать победу Киева, Нуланд сказала, что Украина сама определит, в чем заключается победа. При этом Нулад добавила, что сама она действительно считает, что Украина может «победить», передает ТАСС.
Позднее Нуланд заявила на слушаниях, что если определять победу Украины как выживание и процветание как более чистого, демократического государства, то Украина может и должна выиграть, и она это сделает при помощи Соединенных Штатов.
В прошлую субботу замглавы СБ России Дмитрий Медведев назвал конфликт с Украиной и Западом новой Отечественной войной.
Двумя днями ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что желание Запада победить Россию приняло очень опасные формы.
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Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
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ВОЗ: Индийский сироп от кашля убил более 300 человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что индийский сироп от кашля «Док-1 Макс» убил более 300 человек в трех странах, большая часть жертв препарата – дети до 5 лет.
Из доклада ВОЗ следует, что «за последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля. Эти случаи произошли по меньшей мере в семи странах, и в трех из этих стран – Узбекистане, Индонезии и Гамбии», сообщается в Telegram-канале «Sputnik Таджикистан».
Ранее ВОЗ попросила Пекин продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса.
Эксперт рассказал о причинах украинского взлома телевещания в Севастополе
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«В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя кратковременный взлом телевещания в Севастополе.
В Севастополе произошла «несанкционированная замена эфирного сигнала» на нескольких телевизионных каналах, в результате чего в течение нескольких минут транслировалось выступление украинского президента Владимира Зеленского. Взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В правительстве сообщили, что ситуация находится под контролем.
«Несанкционированная замена эфирного сигнала – это подмена запланированных программ эфира на любые другие, в данном случае, на обращение президента Украины. В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются. По факту тут нет никакого большого хакерского взлома, особенно учитывая то, что сейчас телевидение в большинстве своем цифровое», – говорит Геллер, обращая внимание на то, что это его личное мнение.
Он объясняет, что раньше телевидение было аналоговым, для взлома необходимо было подключаться исключительно напрямую. Цифровое же телевидение подвержено хакерским атакам в большей степени, так как это возможно осуществлять как напрямую, так и удаленно. Собеседник отмечает, что, к сожалению, телеканалы не сильно думают о своей безопасности, по крайней мере, не так, как это делают, например, веб-сервисы и веб-продукты.
«Чтобы обеспечить должную безопасность на телевидении, необходимо соблюдать ряд банальных мер: проверять и обучать персонал, использовать программные решения, аналогичные обычным антивирусам, нанять в штат людей, занимающихся безопасностью, которые будут смотреть за тем, как нанимаются и какие сотрудники, обучать их регулярно менять пароль и так далее», – рекомендует специалист.
В случае, если у одного конкретного сотрудника есть расширенный доступ к эфиру, то такой человек должен пройти ряд проверок и доказать свою лояльность телеканалу, подчеркивает Геллер. Кроме того, имеющий «расширенный доступ» обязан также соблюдать все меры безопасности, в том числе регулярно менять пароли на всех своих рабочих аккаунтах, чтобы максимально обезопасить себя от взломов.
В мае прошлого года произошел взлом расписания телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, а также сбой наблюдался у «Яндекс». В программе на некоторое время вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине.
Назван убыток Mastercard из-за приостановки работы в России
Приостановка работы на российской территории принесла платежной системе Mastercard убытки на десятки миллионов долларов, об этом говорится в финансовой отчетности компании.
Прямой убыток составил 30 млн долларов, он напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой работы в России, сообщили в Mastercard, передает РИА «Новости».
При этом общие убытки компании составили 67 млн долларов, в основном они связаны с дополнительными расходами на персонал, но компания заработала 37 млн долларов из-за меньших выплат российским клиентам. Потому убыток без налогов составил 30 млн долларов.
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
В Госдуме рассказали о политической подоплеке включения Одессы в список ЮНЕСКО
Вассерман: Офис Зеленского использует культурное наследие Одессы и ЮНЕСКО в корыстных целях
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Офис Зеленского озаботился включением Одессы в число объектов культурного наследия, поскольку осознает неизбежность утраты города и пытается обеспечить себе аргументы об ужасных русских, якобы разрушающих исторический центр Одессы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«В этом решении, которое принято после сноса памятника Екатерине II, имеется исключительно политическая подоплека. Причем она используется офисом Зеленского для удовлетворения своих корыстных интересов. Украинское правительство и советского, и постсоветского периода не очень любило Одессу. Потому что это не только русский город, но и интернациональный. Одессу с момента основания населяли представители самых разных народов, благодаря чему в городе сложилась весьма специфическая культура», – отметил он.
«И если значительную часть Украины удалось насильственно украинизировать, то с Одессой это было невозможно. Даже большевики, когда занимались принудительной украинизацией, отстали от Одессы раньше, чем от многих других городов, объявленных частью Украины. И именно поэтому украинское правительство раньше даже не думало обращаться в ЮНЕСКО за присвоением городу статуса объекта культурного наследия», – акцентировал собеседник.
«Сейчас же власти Украины понимают неизбежность возвращения русских территорий в состав России. Поэтому они используют международную организацию в своих корыстных политических целях и получают аргументы для обвинения России в якобы уничтожении всемирного наследия», – подчеркнул парламентарий.
«Подозреваю, что в рамках специальной военной операции, освобождая Одессу, как и в 1944 году, мы не будем штурмовать сам город, а обойдем его и заставим ВСУ отступить. Кроме того, украинцы наверняка будут следовать тактике немцев и румын, которые тогда заминировали центр города при отступлении. Но, надеюсь, в Одессе найдутся партизаны, которые отследят это минирование и предотвратят разрушение города. Так было и в прошлом», – рассуждает Вассерман.
«Я глубоко убежден, что Украину нужно не только лишить выхода к морю, но и ставить вопрос о ликвидации всей ее нынешней государственности из-за действий политических властей страны. Все территории должны быть возвращены в Россию. Не исключаю, что какие-то земли, по результатам проведенных там референдумов, могут отойти Польше и Венгрии», – добавил собеседник.
Кроме того, о необходимости лишить Украину выхода к морю газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. «Украина в Причерноморском регионе создает угрозы безопасности «зерновой сделки» и транзиту энергоресурсов, а также открывает широкий доступ для незаконного транзита оружия», – отметил он.
«Помимо этого, украинская государственность угрожает безопасности Приднестровья, несет полный геополитический хаос. Если Украина останется без выхода к морю и левобережья Днепра, то она, по сути, мало кому будет интересна. Из ресурсов у нее останется только уголь Львовско-Волынского каменноугольного бассейна и немного урана в Кировоградской области», – заключил Лизан.
Накануне исторический центр Одессы внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно заявлению, опубликованному на сайте организации, соответствующее решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, новый статус исторического центра Одессы, согласно заявлению организации, дает украинским властям возможность запросить «усиленную техническую и финансовую международную помощь» для обеспечения его защиты и восстановления в случае нанесения ему ущерба.
В свою очередь врио постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что досье на Одессу как объект исторического наследия ЮНЕСКО было частично составлено из цитат блогеров и Wikipedia, а многие подлинные документы задействованы не были. Она добавила, что именно в этом состояли претензии российской стороны. По ее словам, за решением ЮНЕСКО стояли покровители Украины, а именно итальянские и греческие эксперты.
Ранее российский МИД заявил, что украинский режим представляет угрозу для Одессы, о чем свидетельствует не только снос памятников, но и размещение в портовой зоне военных объектов. Соответствующее заявление было сделано по итогам внеочередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Заседание должно было носить технический характер, но оказалось «омрачено политическим скандалом» из-за решения по Одессе.
Кроме того, в дипведомстве отметили, что решение по включению Одессы в список подготовили «без соблюдения действующих высоких стандартов ЮНЕСКО». При этом две трети стран, входящих в комитет, «не поддержали эту сомнительную авантюру» – решение приняли шестью голосами из 21.
Напомним, в среду вечером замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о рисках для Украины утратить выход к морю.
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Кадыров рассказал об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Кадыров заявил об успешном штурме позиций ВСУ у Новомихайловки
Российские военные провели успешный штурм позиций украинских военных у поселка Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Военнослужащие полка спецназначения «Север-Ахмат» под командованием офицера Зайнди Зингиева провели штурм и овладели позициями ВСУ, написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что вражеские позиции были хорошо укреплены и подготовлены к долгой обороне, там имелись и другие инженерные сооружения в лесополосе. Все это перешло под контроль российских военных.
В результате боестолкновения украинские военные понесли потери и были деморализованы.
Ранее Кадыров сообщал, что «Север-Ахмат» взял штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении.
Сатановский: Польша хочет переписать историю Освенцима за счет России
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Потомки узников Освенцима, скорее всего, и не знают о том, что творит сегодня Запад и Польша, пытаясь переписать историю тех страшных событий. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Сатановский. Ранее власти Польши не пригласили российскую сторону на мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима.
«Поляки готовятся к войне с нами, именно поэтому они не приглашают российских дипломатов на мероприятия, посвященные очередной годовщине освобождения Освенцима», – заявил политолог Евгений Сатановский.
«Я убежден, что большинство потомков жертв Освенцима, скорее всего, даже понятия не имеют о том, что творят польские власти. Несмотря на то, что это вопиющая ситуация, западная пресса, к которой относятся и израильские СМИ, крайне мало затрагивает эту тему, а иногда и не пишет об этом вовсе», – отметил он.
«В Израиле эта тема достаточно жестко цензурируется. Максимум, что будет – это небольшие нейтральные крики о том, что поляки неправильно себя ведут. Но это явно не перейдет в попытку припомнить, кто кем был в той войне и сразу после нее», – убежден собеседник.
«Россия уже реагирует на это самым жестким образом, и наш МИД, и политическое руководство страны четко заявляют нашу позицию, поскольку переписывание истории Великой Отечественной войны отвратительно и недопустимо. Кроме того, переписывание производится именно за счет России, чтобы свести до нуля вину Запада и в Холокосте, и в пособничестве Гитлеру», – полагает эксперт.
«Если сейчас мы закроем глаза на все происходящее, то случится еще более страшная трагедия. История уже повторяется. В прошлую войну пытались уничтожить всех евреев, сейчас хотят покончить со всеми русскими, а механизмы те же», – подчеркнул Сатановский.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что власти Польши не пригласили российских дипломатов на мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения Освенцима.
В своем Telegram-канале она рассказала, что каждый год в музее «Аушвиц-Биркенау», который находится на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме, проводилось памятное мероприятие, посвященное годовщине освобождения узников Красной армией. Прежде в нем принимал участие посол России в Польше.
В январе 2022 года российским дипломатам впервые не предоставили слова, весной закрыли экспозицию, подготовленную Центральным Музеем Великой Отечественной войны. Как заявила Захарова, экспозицию закрыли «под диким предлогом: мол, истек срок действия эксплуатационных договоров между польским и российским музеями». При этом «российскую сторону никто о закрытии даже не уведомил».
В 2023 году российских диппредставителей «на годовщину освобождения лагеря... не пригласили вовсе», сообщила она. Захарова заявила: «Действительно, если уж вымарывать историческую правду и теперь уже неудобную память об освободителях, то полностью, чтобы русские лица на мероприятии не будили немецкую и польскую «совесть».
Захарова отметила, что «проблемы вокруг Аушвица» начались еще в 2004 году, когда польская сторона «осталась недовольна» материалами, подготовленными российскими экспертами, – открытие обновленной экспозиции отложили «аж до 2013 года». В качестве предлога указывалось, что «выходцы с территорий, вошедших в состав нашей страны в 1939–1941 годах, упоминались в экспозиции как граждане СССР».
Вместе с тем ФСБ обнародовала новое свидетельство того, как поляки убивали узников Освенцима. Рассекречен архивный документ с рассказом бывшего узника «Аушвица», старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому посчастливилось бежать из концлагеря. Поскольку офицер обладал хорошим литературным слогом, сотрудники управления «Смерш» первого Украинского фронта в августе 1944 года попросили его изложить информацию о «фабрике смерти» в виде краткого очерка.
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Трамп назвал опасные последствия передачи танков Киеву
После передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт, заявил экс-президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Сначала танки, потом – ядерное оружие», – цитирует Трампа РИА «Новости».
Бывший глава США призвал остановить «безумную войну» сейчас же, отметив, что это сделать достаточно просто.
Трамп уже многократно предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в третью мировую, и говорил, что боевых действий бы не произошло, останься он президентом.
Ранее США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams, Германия передаст танки Leopard 2.
США пригрозили Турции за обслуживание российских самолетов
WSJ: США требуют от Турции прекратить обслуживать российские самолеты производства США
Американские официальные лица оказывают давление на Анкару, чтобы в Турции прекратили обслуживать самолеты американского производства российских авиакомпаний, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как пишет WSJ, помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Теа Розмэн Кендлер сообщила турецким чиновникам во время декабрьского визита в Турцию, что граждане Турции рискуют сесть в тюрьму, получить штраф и потерю экспортных привилегий, если будут заправлять и ремонтировать самолеты американского производства, летающие в Россию и Белоруссию и обратно, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что попытка надавить на Турцию – это ключевой тест на то, смогут ли США и их союзники добиться успеха в долгосрочной изоляции России, или Москва найдет способ продолжать экономическую деятельность с помощью других стран.
Ранее газета Yeni Safak сообщала, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.