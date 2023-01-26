Песков подтвердил общение Путина с Варнигом Путин: Преступления нацистов не имеют срока давности Путин выступил против предания забвению преступлений нацистов 26 января 2023, 17:14 Текст: Вера Басилая

Большинство уничтоженных нацистами евреев были советскими гражданами, это общая трагедия, эти преступления не имеют срока давности, Россия против предания их забвению, заявил президент России Владимир Путин. «Из всех уничтоженных нацистами евреев большинство как раз были гражданами Советского Союза, и это наша общая боль», – цитирует ТАСС Путина на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России раввином Александром Бородой. Президент подчеркнул, что Россия «категорически против предания забвению преступлений подобного рода, которые не имеют срока давности». «Следственные органы РФ, прокуратура и сегодня проводят серьезную работу по выявлению преступлений подобного рода, причем в отношении всех граждан бывшего Советского Союза, вне зависимости от их национальности. Безусловно, эта работа будет и является существенным вкладом в то, чтобы раскрыть преступления нацизма и в отношении самих евреев», – заявил глава государства. По словам президента, российская сторона сожалеет, что многие страны уклоняются от сотрудничества по выявлению преступлений нацистов. Он также отметил, что политика России направлена на то, чтобы подобные события не повторялись. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что власти Польши не пригласили российских дипломатов на мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения Освенцима. Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину 25 января 2023, 16:15 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину. «К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС. Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова. Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины. Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе. Путин назвал оккупационными американские войска в Германии 25 января 2023, 16:37

Фото: U.S. Army photo/Gary L. Kieffer

Текст: Елизавета Шишкова

Войска США на территории Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню. «Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, – ситуация сложная», – передает его слова ТАСС. Глава государства отметил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант – Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации». «После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много», – заключил Путин. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разваливают Евросоюз. Новости СМИ2 Путин: Целью СВО является защита людей и защита самой России Путин назвал целью СВО защиту людей и России 25 января 2023, 15:59

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь Татьяниного дня. «Цель [СВО], как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – передает его слова ТАСС. Ранее Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире 24 января 2023, 20:14 Текст: Вера Басилая

Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС. «Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства. Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. Новости СМИ2 Путин: Россия «отменять» мировую культуру не будет Путин заявил, что Россия «отменять» мировую культуру не будет 25 января 2023, 16:24 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ заявил, что никогда не додумались бы «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов. «Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там (на Западе) додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что пускай Запад живет без «Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем». Также Путин добавил, что Россия является частью мировой культуры, но весьма значимой, и необходимо понимать значение и роль российской культуры в мировом многообразии. «Мы же тоже часть мировой культуры, надо нас воспринимать как часть мировой культуры, но значимую! Понимать нашу роль, значимость, значение, роль российской культуры в мировом многообразии», – сказал президент. Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре. Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах Путин: Привлекать студотряды на стройку в новых регионах полезно, но пока – опасно 25 января 2023, 15:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин считает, что привлекать студенческие отряды для восстановления новых регионов было бы полезно, но пока там недостаточно безопасно для этого. Выслушав предложение развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах России, Путин сказал, что идея хорошая. «Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – передает ТАСС слова Путина. Он обратил внимание, что там «не все просто» и «ситуация пока сложная на многих территориях». «А если в массовом порядке студенты там будут работать, – просто за каждым не уследишь», – констатировал президент. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Новости СМИ2 Кремль подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет 25 января 2023, 04:24

Фото: kremlin.ru, Ukraine Presidency/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости». Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года. Зеленскому оказалось «неинтересно» вести переговоры с Путиным Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах с президентом России 26 января 2023, 11:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «неинтересно» вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. «Это неинтересно мне», – сказал Зеленский в интервью британскому каналу Sky News. Зеленский добавил, что ему «неинтересно» встречаться с главой Российского государства, «разговаривать», передает ТАСС. Он сказал, что «не понимает, кто принимает решения в России». С подобным заявлением Зеленский выступает не впервые. Он уже говорил, что не готов вести переговоры с Россией, а также подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва неоднократно заявляла об открытости к мирным переговорам, а также о том, что Киев мог бы через посредников прояснить свое видение дальнейшего развития ситуации и возможные переговоры с Россией. Новости СМИ2 Борьба с засильем иностранных слов включена в задачи культурной госполитики 25 января 2023, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

В Основы государственной культурной политики включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Указ дополнил подраздел документа о мерах языковой политики пунктами о защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранных слов, передает ТАСС. Также глава государства включил обеспечение культурного суверенитета в основные цели государственной политики в этой сфере. В число целей, в частности, включены «обеспечение культурного суверенитета РФ» и «повышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве». Путин согласился с идеей перенести День молодежи на другую дату Путин согласился с идеей перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня 25 января 2023, 15:16 Текст: Дмитрий Зубарев

День молодежи в России можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами. Одна из учащихся попросила президента перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, поскольку 27 июня, когда традиционно празднуют День молодежи, студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой. «Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни». Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Новости СМИ2 Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона Путин обсудил с белгородским губернатором Гладковым вопросы безопасности региона 24 января 2023, 19:41 Президент Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить обеспечение безопасности региона. «Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства отметил, что область показывает хорошие результаты в развитии, но есть вопросы, которым нужно особое внимание. «Белгородская область под вашим руководством демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается на объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций», – похвалил президент главу региона, добавив, что «есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания». Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения, передает ТАСС. По его словам, с 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек. Все мобилизованные получают не менее 195 тыс. рублей в месяц вне зависимости от места службы, сказал губернатор. Президент поблагодарил его за стабильную работу в непростых условиях в приграничной зоне СВО. «Хочу поблагодарить всю вашу команду за то, что вы в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно», — сказал глава государства. Путин: Европа рано или поздно вернет себе суверенитет Путин выразил надежду на возвращение Европой суверенитета 25 января 2023, 16:11 Текст: Елизавета Шишкова

Европа сможет рано или поздно вернуть утраченный суверенитет, но для этого необходимо время, заявил президент России Владимир Путин на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами. «Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что политические элиты Европы часто обслуживают чужие интересы, а не свои. «У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. И несмотря ни на какие <…> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит», – сказал глава государства. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией. Новости СМИ2 Путин приехал в МГУ на День студента 25 января 2023, 14:26 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова. Глава государства планирует поговорить с учащимися, осмотреть новый учебно-практический корпус университета, передает ТАСС. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что по традиции студенты «будут говорить о том, что им интересно, и задавать вопросы главе государства». Президент также ознакомится с развитием научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах. Песков пояснил, что научно-технологический центр вуза «Воробьевы горы», куда входит кластер «Ломоносов», является очень важным проектом. «Это именно научно-технологический центр – не офисные помещения, а помещения, где идет работа с технологиями, научные, технологические изыскания», – сказал он. Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках 24 января 2023, 15:52 Текст: Ольга Иванова

Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции. За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, такие выводы были сделаны по результатам выборочной проверки, проведенной в торгово-аптечных сетях. Ранее в Госдуме заявили, что необходимо вернуться к позиции комиссии Минздрава по вопросу расширения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также списка лекарств по программе высокозатратных нозологий. Новости СМИ2 Путин: На модернизацию системы ЖКХ направят 440 млрд рублей Путин: На модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023 году направят 440 млрд рублей 24 января 2023, 16:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти в 2023 году направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры 440 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с кабмином. Путин напомнил, что ранее просил правительство подготовить программу модернизации коммунальной инфраструктуры, и поблагодарил коллег за то, что это сделано, передает ТАСС. «Более того, это не просто какие-то благие пожелания, эта программа обеспечена финансированием. Если в прошлом году на эти цели мы выделили 170 млрд рублей, то в этом – уже 440 млрд рублей», – указал глава государства, обращаясь к правительству. Как отметил президент, «это очень серьезные деньги». «Расписано: куда и когда, на какие направления этой большой темы средства должны быть направлены», – перечислил он. Путин обратил внимание, что сфера ЖКХ крайне важна, ведь от нее «зависит нормальное самочувствие миллионов людей». Выслушав доклад главы Минстроя Ирека Файзуллина, президент выразил надежду, что все этапы и пункты программы модернизации коммунальной инфраструктуры будут выполняться в полном объеме, своевременно и качественно. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя итоги работы строительной отрасли за прошлый год, заявил, что была запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на это направлено порядка 150 млрд рублей.