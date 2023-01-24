Подготовлены новые правила пересечения границ России для автотранспорта

В Госдуме подготовили поправки для пересечения границ России автомобилем с бронированием даты и времени

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев представил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», согласно которым станет необходимым бронирование даты и времени для пересечения границы России автотранспортом.

Согласно документу, предварительное бронирование необходимо будет соблюдать российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства и другим, передает ТАСС.

Уточняется, что новые правила позволят более четко соблюдать порядок пересечения границ, а также уменьшат количество очередей. При этом российские власти обязаны продумать стоянку ожидающих на границе автомобилей во избежание ДТП и заторов.

Кабмин обязан утвердить требования к благоустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу. Согласно нововведениям, стоянки для автомобилей должны быть оснащены подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами и техническими средствами для бронирования даты и времени пересечения госграницы.

Новый порядок будет внедрен до 31 декабря 2023 года, при этом правительство может видоизменять и дополнять постановления до 1 марта 2024 года.