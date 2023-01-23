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В Кремле прокомментировали дискуссии в НАТО по поставкам танков Украине
Песков: Нервозность членов НАТО из-за поставок танков на Украину растет
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Дискуссия между европейскими странами, в том числе угрозы Варшавы международной изоляцией Берлину, говорит о растущей нервозности среди членов НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков, комментируя заявления стран НАТО по поставкам танков Украине, заявил, что развернувшаяся юридическая эквилибристика европейскими странами, в том числе обмен заявлениями и угрозами Варшавы международной изоляцией Германии, свидетельствуют о растущей нервозности в альянсе, передает РИА «Новости».
Песков также отметил, что все страны, которые принимают участие прямо или косвенно в поставках вооружения Украине, несут за это ответственность, а расплачиваться за псевдоподдержку придется украинскому народу.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard.
До этого Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не способны кардинально поменять ситуацию, поскольку ВСУ противостоят Вооруженные силы России.
В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объявила, что Германия не станет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
СМИ: Украина впервые получила танки из Африки
Menadefence: Марокко передало Украине танки Т-72
Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк, сообщило алжирское издание Menadefence.
При этом отмечается, что около 20 танков уже направлены на поле боя. Общее количество танков, которое Марокко согласилось передать, не указывается, сообщается в публикации Menadefence.
Вместе с тем отмечается, что это первый пример военной помощи Украине со стороны африканского государства.
Mendadefence пишет, что решение Марокко о поставке оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита Рамштайн для Украины, который состоялся еще 26 апреля прошлого года. Тогда Северную Африку на саммите представляли не только Марокко, но и Тунис.
Примечательно, что танки Т-72 попали в Марокко из Белоруссию по контрактам за 1999-2000 годы.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2. Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
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СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России
Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.
В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».
Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России подчеркивается, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее с Москвой.
Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.
Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.
Напомним, Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет.
Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.
Западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
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Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО
В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.
В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».
Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.
«Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.
В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
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Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.
Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.
В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.
В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».
В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.
Военнослужащие элитной части ВСУ перешли на сторону России
На Запорожском направлении двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России
Двое военнослужащих элитной части ВСУ перешли на сторону России, сообщили в силовых структурах региона.
Как сообщил источник ТАСС, двое украинских военнослужащих из элитной части ВСУ сегодня перешли на сторону ВС России на Запорожском направлении и уже начали делиться с российской стороной важной информацией.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько десятков военнослужащих из состава Сил теробороны ВСУ с середины декабря перешли на сторону России на Запорожском направлении.
Раскрыта схема эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании
В Испании европол и полиция арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщило испанское издание La Vanguardia.
Отмечается, что беженцев из Украины использовали для изготовления сигарет, долгое время их не выпускали из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро (2,7 млрд руб.), передает «Коммерсант».
Фабрики были организованы в Логроньо, Валенсии и Севилье.
Напомним, беженцы, которые направляются из Украины в Израиль, часто сталкиваются в этой стране с эксплуатацией, в том числе сексуальной, выяснили израильские СМИ.
СВР: Украина складирует вооружения на территориях АЭС
Киевский режим размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что Вооруженные силы (ВС) России не станут наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По сообщению СВР, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами, рассчитывая на то, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по АЭС, а если склады сдетонируют и разрушат станцию по вине очередной «заблудившейся» украинской ракеты, то вину за это можно будет списать на Москву, передает ТАСС.
Напомним, МАГАТЭ объявило, что собирается направить по два эксперта для работы на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.
В Финляндии указали на «торможение» расширения НАТО
Отмена встречи министров обороны Турции и Швеции в Анкаре препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, что тормозит расширение альянса, сказал в интервью агентству STT глава финского МИД Пекка Хаависто.
Комментируя отмену встречи 27 января со стороны Анкары и отмену более раннего визита спикеров финского и шведского парламентов он указал, что подобные решения можно интерпретировать как результат антитурецких провокаций, которые влияют на общественные настроения и вызывают ответную реакцию, передает «Lenta.ru».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Это стало одним из поводов для отмены визита главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в Анкару – министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в этом больше нет смысла. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.
Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как обострение отношений между Турцией и Швецией отразится на перспективах Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО.
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Германия пообещала не мешать Польше поставлять немецкие танки Украине
Глава МИД Германии Бербок: Берлин не будет препятствовать Варшаве поставлять немецкие танки Leopard Киеву
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Польша поставит Украине танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути, передает ТАСС.
По словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.
Ранее в Германии призвали власти ФРГ задуматься, насколько далеко они готовы зайти в поддержке Украины.
Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками
Президент Украины Зеленский: Поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия.
Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что передача Киеву десяти, 20 или 50 танков не решит проблему, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия, у которой якобы тысяча танков. При этом Зеленский отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ, передает ТАСС.
Между тем, как сообщило итальянское издание «Куотидьяно национале», страны Запада смогут поставить Украине гораздо меньше танков Leopard, чем запрашивает Киев. По подсчетам издания, к весне Украина может получить от 33 до 73 боевых танков, к началу лета – в общей сложности 87 единиц, что намного меньше запрашиваемых Украиной 300 машин.
По имеющимся у издания сведениям, к этому количеству могут быть добавлены еще около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 непосредственно от производителя, но их Киев получит только в конце 2023 года – начале 2024 года. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild am Sonntag, которое было опубликовано 15 января, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева.
В частности, по оценкам «Куотидьяно национале», от Германии Киев, вероятно, мог бы получить 19 танков Leopard 2, от Польши – еще 14, Финляндии – десять, а Нидерланды способны предоставить около 40 единиц. Издание допускает, что боевые машины такого типа могут направить также Дания и Португалия.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
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В Киеве рассказали о невыполненном обещании Залужного
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не провел обещанное в начале зимы контрнаступление, рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Соскин напомнил, что ходят разговоры о контрнаступлении Украины весной, по его мнению, «чтобы начать контрнаступление, во-первых, надо экономически и финансово дожить до этой весны», передает РИА «Новости».
Политик также напомнил, что до этого на Украине было много разговоров о наступлении ВСУ с приходом морозов, однако осуществить подобные маневры оказалось невозможным.
Ранее сообщалось, что в украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска.