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Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки
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Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.
На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».
«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.
Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара
Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.
Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева
Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.
Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.
Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.
Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную
Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.
По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.
Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
Политолог: На встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине
Политолог Кортунов: Любой успех России подталкивает Запад к увеличению поставок оружия Украине
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Запад вновь повышает ставки. И Украина попробует этим воспользоваться на встрече в Рамштайне, попросив еще больше наступательного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в ЕС призвали передать Украине любое необходимое вооружение, а Госдеп отказался от переговоров на условиях Москвы. Это произошло в преддверии встречи представителей стран НАТО в Рамштайне по украинскому вопросу.
«Очевидно, что на Западе растет обеспокоенность положением дел на фронте. В связи с этим у них формируется ощущение, что увеличение поддержки позволит изменить ситуацию на поле боя. Вместе с тем существуют бюрократические препятствия для поставок Киеву более современного и технологичного вооружения», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«На встрече в Рамштайне, которая намечена на 20 января, мы увидим определенный торг. С одной стороны, представители Украины будут настаивать на необходимости расширения поддержки. Но, с другой стороны, Запад будет всячески демонстрировать, что есть та черта, которую переходить просто нельзя. Результатом, как всегда, будет некий компромисс», – полагает эксперт.
«Однако доля поставляемого на Украину более разрушительного, точного и современного вооружения будет все время нарастать. Уже сейчас рассматриваются системы Patriot, танки Challenger и Leopard. И на этом Запад не остановится», – продолжил собеседник.
«Насколько серьезно будет эскалироваться ситуация, во многом зависит от российской позиции. Москва должна не только четко обозначить допустимые рамки, но и последовательно защищать свои интересы. Например, введение бесполетной зоны над частью Украины будет расценено как прямое вмешательство НАТО в конфликт», – отмечает политолог.
«Также многое будет обусловлено положением дел на фронте. Стратегические успехи России и угроза поражения Украины будут подталкивать Запад к еще большему наращиванию поставок оружия Киеву», – говорит эксперт.
«Вместе с тем я бы не стал на данном этапе переоценивать масштабы иностранной военной помощи Украине. Например, Великобритания заявила о готовности отправить 12-14 танков. Но Зеленский ранее заявлял, что ему надо минимум 300 машин. Из этого и надо исходить», – заключил Кортунов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в возможности переговоров по Украине на условиях Москвы. В частности, он не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет.
Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласится, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала передать Украине любое орудие, «которое ей необходимо». Она также выразила надежду на то, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.
В ответ на высказывание евробюрократа иронично отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.
Примечательно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою позицию по нейтральному статусу Украины, заявив, что эта идея сейчас «не имеет смысла». Он отметил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер. Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией.
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Российские разведчики уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Спецназ разведки ВС России уничтожил диверсионно-разведывательную группу украинских войск, сообщили СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боев при попытке перейти линию фронта с помощью тепловизора была замечена украинская ДРГ, которую российские разведчики ликвидировали из ПТРК «Корнет».
Ранее в Минобороны сообщили, что возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре
Рудник № 7 под Соледаром полностью освобожден штурмовым отрядом, сообщил военкор Мурад Газдиев.
«Рудник № 7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.
15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Российские войска за сутки уничтожили более 185 украинских военных
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Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Синьковки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Артподразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады теробороны ВСУ на Краснолиманском направлении у Серебрянки и Тернов Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 75 военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжили наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 50 военнослужащих, бронетранспортер, сообщил Конашенков.
Подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ на Южно-Донецком направлении недалеко от Степового Запорожской области и 108-й бригаде терробороны у Новоселки ДНР. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронемашина, перечислили в Минобороны.
Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине
Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине
Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС.
Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов.
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят.