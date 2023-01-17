Российские разведчики уничтожили украинских диверсантов в ДНР

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17 января, вторник | Последнее обновление — 09:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр с 2026 по 2032 год
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина?
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В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские разведчики уничтожили украинских диверсантов в ДНР
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Спецназ разведки ВС России уничтожил диверсионно-разведывательную группу украинских войск, сообщили СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боев при попытке перейти линию фронта с помощью тепловизора была замечена украинская ДРГ, которую российские разведчики ликвидировали из ПТРК «Корнет».
Ранее в Минобороны сообщили, что возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара
Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.
Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.
Опубликовано видео из освобожденного Соледара
Видео НМ ДНР: Украинские боевики оставили оружие и боеприпасы, в панике убегая из Соледара
Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала пресс-служба народной милиции (НМ) ДНР.
В видеоматериале НМ ДНР говорится, что по всему Соледару можно видеть тела боевиков ВФУ, уничтоженную технику, боеприпасы и оружие, которое украинские военные побросали, убегая в панике из города, передает ДАН.
Попавшие на кадры здания изрешечены обстрелами, в нескольких метрах от многоквартирных домов располагались окопы украинских боевиков.
Как рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой освобождали Соледар, украинским боевикам все равно, есть эти мирные жители или нет, они не думают о своих людях, эти люди для них не свои.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Эксперт: Поставленные на Украину танки НАТО станут металлоломом
Танки, которые НАТО поставит на Украину, станут металлоломом или трофеями на земле Донбасса, заявил военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что чаще всего поставленная странами Запада бронетехника уже использовалась ранее, а недостаточное техническое обслуживание существенно сказалось на ее качестве. По мнению эксперта, в Донбассе их ждет участь металлолома, или в крайнем случае трофея, передает ТАСС.
Он также указал, что ВС России достаточно успешно поражают любую бронетехнику, и подчеркнул, что нельзя сказать, что немецкие танки Leopard, которые хотят передать Польша и Финляндия, намного лучше Т-80 или Т-90.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger.
Также Британия собралась передать Украине бронетранспортеры Bulldog.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поставки отразятся на ходе СВО.
Эксперт объяснил принцип работы ПВО в режиме перегрузки
Эксперт: У России есть варианты ответа при попытке Украины перегрузить нашу ПВО
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При попытке Украины и Запада перегрузить российскую ПВО массовой атакой дронов в район удара будут стянуты дополнительные силы и средства из ближайших армий, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее около Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили 10 беспилотников.
«Севастополь охраняет Черноморский флот с кораблями, на которых находятся средства ПВО. Причем не только ракетные, но и зенитно-пулеметные. Кроме того, в этом регионе находятся две дивизии ПВО и ВКС – по два полка ЗРК С-300 и С-400, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», а также армейский комплекс ПВО с комплексами «Букам» и «Тор», – перечислил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Таким образом, там создана группировка практически военного времени, противовоздушную оборону которой очень трудно перегрузить», – отметил аналитик.
По его оценке, все российские военные средства в этом районе позволяют обнаруживать, передавать на командный пункт ПВО данные и уничтожать беспилотные аппараты до того, как те подлетят к рубежу выполнения задачи – до того, как дроны ударят ракетами или атакуют цель в режиме камикадзе.
«Для того чтобы перегрузить нашу ПВО в нескольких регионах сразу, у противника не хватит ресурсов, – полагает Хатылев. – Но противник может запустить рой дронов – то есть несколько сотен БПЛА – конкретно на Севастополь, чтобы попытаться перегрузить наши системы управления и обнаружения. Тогда командир даст приказ разбить цели по группам. Таким образом, по одним объектам, например – по высотным и скоростным, будут работать одни комплексы, по маловысотным и беспилотникам будут работать другие средства».
Если же, добавил собеседник, и при такой тактике ПВО будет близка к перегрузке, тогда командование будет просить переброски сил и средств из ближайшей армии, применительно к Севастополю это будут подразделения, расположенные в Ростовской области.
«Если же будет совсем трудно, то командование ПВО запрашивает переброску сил из резерва Ставки. Но тут есть и другая сторона – такая массовая атака не может быть проведена только с земли, скорее всего, для пуска БПЛА противнику потребуются пуски с кораблей. Таким образом, они станут явными и удобными целями для наших сил», – сказал Хатылев.
Кроме того, отметил он, российская сторона будет отслеживать координаты мест, где базируются дроны, и сразу после их запуска в сторону всех этих аэродромов и баз сразу будут выпущены наши ракеты. «Будет ли враг рисковать своими стационарными объектами и так их, что называется, «палить»?» – рассуждает эксперт.
Кроме того, добавил Хатылев, при массовой атаке БПЛА в районе атаки создаются ложные цели, а у приближающихся к месту удара дронов не будет времени корректировать свои полетные задачи. «Им придется работать по заданным ранее реперным точкам, тогда как мы будем менять дислокацию в тех случаях, когда это возможно, конечно, и сбивать БПЛА», – резюмировал собеседник.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны и Черноморский флот сбили 10 из 10 подлетевших беспилотников. Все они уничтожены над Черным морем. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ни один из объектов в городе и в акватории не пострадал в результате атаки.
В декабре Минобороны России сообщало о налете украинских БПЛА на аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Нанести удар пытались реактивными БПЛА советского производства.
На этом фоне в Кремле отметили, что стратегические объекты страны находятся под постоянной защитой. «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на необходимость усиления систем ПВО на ключевых тыловых аэродромах России.
«На повестке дня действительно остро встает вопрос о необходимости защиты наших тыловых аэродромов. Ранее этим не очень активно занимались. В этом нам могут помочь системы «Панцирь-С1». Их придется развернуть буквально на каждом стратегическом объекте. В первую очередь это должно быть сделано там, где угроза нападения наиболее высока», – ранее пояснял доктор военных наук Константин Сивков.
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Российские войска за сутки уничтожили более 185 украинских военных
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Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Берестового и Синьковки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Артподразделения Центрального военного округа в ходе огневого поражения скоплений живой силы 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады теробороны ВСУ на Краснолиманском направлении у Серебрянки и Тернов Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили более 75 военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями ВДВ продолжили наступательные действия на Донецком направлении. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 50 военнослужащих, бронетранспортер, сообщил Конашенков.
Подразделениями Восточного военного округа нанесено комплексное поражение 65-й мотопехотной бригаде ВСУ на Южно-Донецком направлении недалеко от Степового Запорожской области и 108-й бригаде терробороны у Новоселки ДНР. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронемашина, перечислили в Минобороны.
Министр обороны Сербии пригрозил наказанием добровольцам за участие в конфликте на Украине
Министр обороны Сербии Вучевич напомнил добровольцам об уголовной ответственности за участие в конфликте на Украине
Законы Сербии ясно запрещают участие граждан в любом конфликте в других странах, это повлечет правовые последствия, заявил вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что спецслужбы Сербии и военные, и гражданские следят и анализируют все данные о возможном участии сербских добровольцев в конфликте на Украине. По его словам, любое участие сербских граждан в конфликте в других государствах запрещено законом и влечет правовые последствия, передает ТАСС.
Министр отметил, что храбрых людей всегда ждут в армии Сербии и МВД. Также он пожелал, чтобы ситуация в мире стабилизировалась, в частности на Украине, и прекратилась бы братоубийственная война двух славянских православных народов.
Ранее советник Госдепа Дерек Шолле заявил, что США ведут работу, которая должна «нейтрализовать» деятельность ЧВК «Вагнер». По его словам, такая работа ведется, в частности, с правительством в Белграде. В ходе визита в Сербию Шолле заявил, что ЧВК «Вагнер» «вербует солдат, как в Сербии, так и в других странах мира».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ заявил, что высказывания представителей американского Госдепартамента о военной компании его не беспокоят.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полмиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди, таким образом, работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что, если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким им семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Пескова спросили о «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер»
Песков назвал информационными манипуляциями утверждения о «конфликте» между ЧВК «Вагнер» и Минобороны
«Конфликт» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» существует лишь в информационном пространстве, это продукция манипуляций противников, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что утверждения о «конфликте» между Минобороны и ЧВК «Вагнер» является продуктом совершаемых противником информационных манипуляций, но страна знает героев в ВС России и героев из ЧВК «Вагнер», передает РИА «Новости».
По словам Пескова, иногда подобное устраивают наши информационные противники, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за Родину.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
В США заявили о препятствии для отправки танков на Украину
В деле отправки западных танков Украине появилась проблема: речь идет об ущербе репутации, если техника будет уничтожена, пишет издание Military Watch.
Особенно это касается немецких танков Leopard 2, которые готовы пожертвовать несколько членов НАТО.
«Ранее они уже очень плохо показали себя на службе у Турции в операциях против легковооруженных повстанцев в Ираке и Сирии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что могут возникнуть трудности с интеграцией Challenger 2 в украинскую армию и опасности из-за грозящего захвата.
Ранее в офисе премьер-министра Риши Сунака сообщили, что Британия передаст Киеву 14 танков Challenger 2.
Рогов назвал причину взрывов в Бердянске
Российские средства ПВО открыли огонь по украинским беспилотникам над Бердянском
Средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером в понедельник открыли огонь по украинским беспилотникам в небе над Бердянском в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале Рогов сообщил, что в Бердянске произошло два взрыва, это стало следствием работы российской системы ПВО, которая отразила атаку вражеских БПЛА-камикадзе.
До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о десяти сбитых беспилотниках в море у Севастополя.
Под Красным Лиманом поражен склад вооружения и спецтехники ВСУ
У города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожен склад военной техники украинских ВС, сообщило Минобороны России.
На складе хранилось вооружение, военная и специальная техника ВСУ, он был уничтожен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также у поселка Малокатериновка (Запорожская область) уничтожен ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины. Кроме того, уничтожено 79 артподразделений на огневых позициях.
Во время контрбатарейной борьбы за последние сутки уничтожены РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» у Авдеевки (ДНР); гаубица Д-30 в районе у поселка Антоновка (ДНР); гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2С3 «Акация» у поселков Зализничное и Орехово (Запорожская область); самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» у поселка Инженерное (Херсонская область).
Ликвидированы две американские РЛС станции, одна из них – у населенного пункта Кармазиновка (ЛНР), другая – у Авдеевки (ДНР). ПВО за сутки ликвидировали три беспилотника у поселков Новоселовское и Софиевка (ЛНР).
Перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» у поселков Суровцевка (ЛНР), Федоровка (ДНР) и Васильевка (Запорожская область).
С начала СВО уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2885 беспилотников, 401 ЗРК, 7537 танков, 983 боевые машины РСЗО, 3841 артиллерийское орудие и минометы.
Также в понедельник Минобороны сообщало, что за сутки российские войска уничтожили свыше 185 украинских военных.
Кадыров отказался считать СВО мировой войной
Кадыров счел сравнение спецоперации на Украине с мировой войной неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Кадыров подчеркнул в Telegram, что «мир не сошелся на НАТО», а также «кучке стран», которые состоят в альянсе. Он подчеркнул, что много крупных стран заняли позицию нейтралитета: Китай, Индия, Пакистан и «десятки других» государств «с миллиардами населения».
В связи с этим, как заявил глава Чечни, «до Третьей мировой нам еще далеко». По его словам, если некоторые полагают, что «все мировое сообщество» якобы выступило против России, и относят к «мировому сообществу» только страны НАТО, то «пусть считают это мировой войной».
Напомним, первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной.
В ДНР объяснили усиление обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали интенсивнее обстреливать Донецк в связи с тем, что Киев получил новую партию ракет, которые ВСУ пытаются опробовать в условиях туманной погоды, сообщили в Народной милиции (НМ) ДНР.
В НМ пояснили, что ракеты не новые, но их необходимо опробовать. В понедельник в Донецке низкая облачность и туман, с точки зрения ведения прицельного огня погодные условия совершенно неподходящие. Такие погодные условия осложняют работу систем ПВО, сообщает ТАСС.
«Вот они и пытаются пострелять куда-нибудь в ту сторону и оценить результаты в более безопасных условиях. Мы, конечно же, сделаем все, чтобы развеять их заблуждения по поводу безопасности слепых обстрелов», – сказал собеседник агентства.
Напомним, в ходе обстрела Донецка четверо человек получили ранения, двое погибли, сообщил офицер Народной милиции Донецкой народной республики и депутат ДНР Андрей Баевский.
Представительство ДНР Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ обстреляли Калининский район тремя ракетами из РСЗО.
В районной администрации отмечали, что над местом обстрела сработала система противовоздушной обороны.
Путин и Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону, как осуществляется зерновая сделка.
Во время телефонного разговора был рассмотрен ход реализации пакетных стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее в Минобороны России заявили, что СБУ готовит провокацию для дискредитации России в рамках зерновой сделки и обвинений в дефиците продовольствия. В населенном пункте Караичное Харьковской области спецслужбы ведут минирование зернохранилища, после подрыва которого планируется обвинить Россию в срыве зерновой сделки
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