Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара

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16 января, понедельник | Последнее обновление — 16:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 185 украинских военных
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Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина?
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Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят.
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Обычно ежегодный «Возмутительный прогноз» датского банка имеет элемент фантазии и сбывается только в половине случаев. Но после 2022 года даже самые оригинальные прогнозы уже не кажутся невозможными.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Танкист ВСУ назвал причину бегства из Соледара
Pais: Военные ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов
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Военнослужащие двух батальонов ВСУ покинули позиции в районе Артемовска и Соледара из-за нехватки боеприпасов, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, информацию об отступлении подтвердил командир танка 24-й танковой бригады ВСУ с позывным «Бурштин», который рассказал, что из шести боеспособных танков в его роте остался только один, передает ТАСС.
Ранее НМ ДНР опубликовала кадры, на которых видно, что по всему Соледару разбросаны тела боевиков ВСУ, боеприпасы и оружие, также показана подбитая техника, которую украинские военные бросили, убегая в панике из города.
Российские военные при зачистке Соледара нашли пытавшихся скрыться солдат ВСУ
При зачистке Соледара в ДНР российские военные находят солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся скрыться в городе, они прячутся в технических помещениях, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Он рассказал, что во время зачистки города российские военные обнаруживают в технических помещениях скрытые группы украинских военных. Новиков рассказал ТАСС, что некоторые украинские военные выбирают тактику просто где-то спрятаться.
Он добавил, что на данный момент еще сложно назвать число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
В посольстве России предупредили о последствиях отправки британских танков Киеву
Посольство России: Отправка британских танков Киеву приведет к жертвам среди мирного населения
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Отправка британских танков Challenger 2 Киеву приведет к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам среди мирного населения, не поможет ВСУ изменить ситуацию на поле боя, сообщили в посольстве России в Лондоне.
Направление танков Киеву полностью отвечает линии Лондона на затягивание конфронтации, что подтверждается воинственной официальной риторикой, передает ТАСС сообщение дипломатов.
В российском посольстве подчеркнули, что поставка британских танков не поможет закончить войну, а лишь ужесточит конфликт, приведет к новым жертвам. Дипломаты отметили, что власти Британии пренебрегают жизнями простых украинцев, а Лондон все больше вовлекается в конфликт.
«Что касается танков Challenger 2, они вряд ли помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя, однако станут законной крупной мишенью для российских орудий», – заявили в посольстве.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2 и дополнительные артиллерийские системы.
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Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов и подразделений ВДВ в направлении Соли
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Штурмовые отряды ВС России во взаимодействии с ВДВ, армейской авиацией и ракетными войсками развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были ликвидированы более 70 украинских военнослужащих, танк, пять бронемашин, говорится в Telegram-канале Министерства обороны.
Также в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны у поселков Берестовое, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и ВДВ нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ у пунктов Серебрянка и Григоровка ДНР. Также уничтожена ДРГ, действовавшая в окрестностях Шипиловки. Потери противника составили более 50 военнослужащих, четыре бронемашины.
На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось поражение позициям ВСУ в районах пунктов Доброволье, Водяное и Пречистовка ДНР. У Новомихайловки и севернее Шевченко уничтожены две ДРГ ВСУ. В течение суток на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих и две бронемашины.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись поражения украинской военной техники высокоточными боеприпасами нового поколения.
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Украинский снайпер в Соледаре стрелял в спасавшего ребенка бойца
Украинский снайпер в Соледаре стрелял в бойца, спасавшего ребенка
Участники штурма города Соледара в ДНР сообщили, что украинский снайпер стрелял в них, когда один из бойцов пытался эвакуировать ребенка в безопасное место.
По словам бойца группы «Вагнер», несколько дней назад проводилась зачистка в жилых домах квартала. Во время зачистки удалось обнаружить мирных жителей, передает РИА «Новости».
«Я с ребенком на руках... не больше четырех лет, мальчишка... Начал выходить из этого подъезда, из подвала. И в этом направлении по нам начал работать снайпер», – рассказал боец.
Он добавил, что огонь велся с дистанции не более 500 метров.
Ранее жительница Соледара ДНР рассказала, что среди военнослужащих украинских войск были иностранцы из Польши и Британии.
Российские военные ответили на нападки на Чебурашку
После нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
В соцсетях распространяется фото патча на форме российских военных с изображением Чебурашки и надписью «Зачебурашим». Так российские бойцы решили ответить на нападки героя повести Успенского.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом». На плакате значится подпись, предлагающая всем, кому нравится персонаж Успенского, ехать в Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
В Киеве заявили, что упавшая на дом в Днепропетровске ракета была сбита ВСУ
Советник главы офиса президента Украины признал, что ракета упала на жилой дом в Днепре в результате действий украинской ПВО
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО.
Арестович признал в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что украинские военные сбили упавшую на жилой дом в Днепре ракету, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Арестович уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Напомним, в субботу в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара
Руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин раскрыл секреты взятия Соледара и показал руководителя штурмовой группы
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара и показал руководившего штурмом кварталов, он также пообещал вернуть на родину погибших украинских военных.
Видео с комментарием Пригожина опубликовано во «ВКонтакте» на странице компании «Конкорд». Он представил военного, и заявил, что «этот вот человек командовал взятием Соледара, взял его... за две недели».
«Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», – отметил Пригожин.
Ранее в Минобороны России отметили серьезную роль ЧВК «Вагнер» в ходе боев за освобождение Соледара.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, где в дальнейшем может быть применена новая тактика ЧВК «Вагнер» и армии.
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Российские военные рассказали о работе танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО
Военные РФ задействовали танки Т-90М «Прорыв» на херсонском и запорожском направлениях
Российские военнослужащие задействовали усовершенствованные танки Т-90М «Прорыв» в специальной военной операции на территории Херсонской и Запорожской областей.
Командир танка Алексей после выполнения задачи рассказал, что цели были подготовлены заранее, также известны координаты, по которым «отработали четко», передает ТАСС.
Механик-водитель Денис пояснил, что танк выдерживает удары за счет композитной брони. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Танкисты уверены, что «Прорыв» намного мощнее и сильнее, он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою.
Участники спецоперации уже начали называть «Прорыв» «танком великой победы» по аналогии с легендарным Т-34.
«Усовершенствованы приборы наблюдения, есть панорама, я могу смотреть на 360 градусов и не надо крутить головой, все могу на компьютере увидеть. Также могу общаться с соседними танками, не выходя на связь, просто пишу им координаты, подъезжаем туда и вместе работаем. У нас Т-90 подорвался на противотанковой мине, гусеницу не повредило, оторвало лишь каток, он своим ходом выбыл из зоны боевых действий, весь экипаж цел», – рассказал командир еще одного танка Т-90М «Прорыв» Руслан.
Танк Т-90М «Прорыв» – самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя.
Ранее «Уралвагонзавод» сообщил, что отправил Минобороны РФ новую партию модернизированных новейших танков Т-90М «Прорыв».
Взрыв прогремел в Киеве
Власти Киевской бласти сообщили о работе ПВО
Взрыв произошел в субботу днем в Киеве, в области работает система ПВО, сообщило местные СМИ.
Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве, передает ТАСС.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работает ПВО.
Между тем, в сообщениях в Telegram-канале украинского «24 канала» говорится, что в Харькове зафиксированы два прилета в объект критической инфраструктуры, во Львовской области также произошел удар по объекту критической инфраструктуры, есть перебои в снабжении светом и водой, передает РИА «Новости».
Поражение объектов критической инфраструктуры Харьковской области и отключение света подтвердил глава областной администрации региона Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен.
Также местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел на территории города Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Небензя назвал условие завершения СВО
Небензя подтвердил намерение России достичь целей СВО на Украине переговорами или военными средствами
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Россия готова к переговорам, но в случае необходимости добьется целей спецоперации на Украине военными средствами, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
Небензя заявил, что спецоперация завершится, когда с территории Украины не будет исходить угроза России, а также когда прекратится дискриминация русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, если они позволят добиться указанных целей, в противном случае «все поставленные задачи будут достигнуты военными средствами». По словам постпреда, пока ни Украина, ни ее «западные спонсоры нужных выводов из украинских событий не сделали», а режим Владимира Зеленского при попустительстве Запада превратился в авторитарную диктатуру, что «само по себе является существенным препятствием на пути к миру».
Небензя добавил, что «все на Украине могло бы завершиться иначе, если бы Киев выполнил утвержденные резолюцией Совета Безопасности ООН Минские соглашения», но к этому не стремились ни Украины, ни «гаранты «Минска» Франция и Германия». «Минский процесс был для западных стран лишь ширмой, за которой они тайком вооружали Украину с тем, чтобы натравить ее на Россию», – заявил Небензя.
«Уверен, что после наших слов у многих наших коллег возник законный вопрос: «Что же необходимо для того, чтобы на Украине наступил мир?» – сказал он. Как отметил Небензя, Киев и Запад пытаются убедить мир, что Россия якобы стремится уничтожить Украину как государство, что целью СВО является «чуть ли не ее деукраинизация и насильственная русификация».
Дипломат подчеркнул, что подобных целей Москва «никогда не декларирует», Россия «воюет не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота и провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников».
При этом «мир по-украински» подразумевает «капитуляцию России, которую должно зафиксировать международное сообщество», отметил Небензя. Он заявил, что Киев сейчас «носится с идеей некоего «саммита мира», всячески подводя к тому, что мира не хочет именно Россия». По его словам, Украина предпринимает попытку «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги», сам же «саммит» – пропагандистская пустышка, в связи с чем участие в нем России украинскими властями не предусматривается.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения. Так как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
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Украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре
До освобождения Соледара российскими войсками в подконтрольном ВСУ городе находилось по меньшей мере девять наемников из США, вооруженных штурмовыми винтовками американского производства, рассказал попавший в плен украинский мобилизованный.
По словам украинского военнопленного, наемники, которых он видел, это американцы. Он пояснил, что отличил американцев от поляков, так как знает польский язык и немного английский. На уточняющий вопрос, сколько было наемников в этой группе, пленный с уверенностью сказал, что девять. Он выразил мнение, что наемники входили в штурмовые подразделения, так как вооружены они были штурмовыми винтовками американского производства, передает РИА «Новости».
Ранее Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине.
Минобороны Молдавии прокомментировало падение фрагментов ракеты в приграничном районе
Минобороны Молдавии заявило, что никаких нарушений воздушного пространства не было
Национальная армия не зафиксировала в субботу никаких нарушений воздушного пространства Молдавии, сообщили в военном ведомстве.
Минобороны Молдавии сообщило, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства республики, передает ТАСС.
Ранее МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила в районе Бричан на севере страны обломки ракеты, сейчас устанавливается ее принадлежность.
Жительница Соледара рассказала о британцах и поляках в составе ВСУ
Жительница Соледара ДНР рассказала, что среди военнослужащих украинских войск были иностранцы из Польши и Британии.
«Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много», – передает РИА «Новости» слова жительницы Соледара Светланы Тарадайко.
Горожанка рассказала, что местные жители старались меньше контактировать с иностранными наемниками, люди большую часть времени скрывались в подвалах, выходя лишь в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
Спецслужбы Украины собрались взорвать под Харьковом зернохранилище
Минобороны: СБУ направила в Харьковскую область специалистов по минно-взрывному делу для диверсии на зернохранилище
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Служба безопасности Украины (СБУ) направила в Волчанск Харьковской области специалистов по минно-взрывному делу с целью подготовки диверсии на зернохранилище в населенном пункте Караичное, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
В Минобороны сообщили, что для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, передает ТАСС.
В штабе информировали, что в населенном пункте Караичное украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, принадлежащего внештатному сотруднику СБУ Уварову. В Минобороны предупредили, что после подрыва объекта Россия будет обвинена в якобы намеренном уничтожении запасов зерна на Украине с целью провоцирования голода и срыва, таким образом, зерновой сделки, передает РИА «Новости».
В Минобороны также предупредили, что в западных средствах массовой информации это происшествие планируется выдать за злодеяние российских войск, требующее жесткой ответной реакции мирового сообщества.
В штабе также сообщили, что Минобороны РФ стали известны «установочные данные» на руководителя группы А.Ткачука и всех остальных ее членов, а также их нынешнее место базирования, – военкомат города Волчанск по адресу ул.Духовная, д.29.
В Минобороны выразили мнение, что Киев таким способом рассчитывает надавить на общественное мнение в странах Запада, чтобы добиться новых поставок оружия на фоне военных неудач ВСУ и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Германии 20 января.
Накануне США высказали недовольство российскими досмотрами судов по зерновой сделке.
Опубликовано видео из освобожденного Соледара
Видео НМ ДНР: Украинские боевики оставили оружие и боеприпасы, в панике убегая из Соледара
Украинские военные оборудовали окопы у многоквартирных домов в Соледаре, при этом там могли находиться мирные жители. Видео из освобожденного города опубликовала пресс-служба народной милиции (НМ) ДНР.
В видеоматериале НМ ДНР говорится, что по всему Соледару можно видеть тела боевиков ВФУ, уничтоженную технику, боеприпасы и оружие, которое украинские военные побросали, убегая в панике из города, передает ДАН.
Попавшие на кадры здания изрешечены обстрелами, в нескольких метрах от многоквартирных домов располагались окопы украинских боевиков.
Как рассказал один из бойцов ЧВК «Вагнер», штурмовые отряды которой освобождали Соледар, украинским боевикам все равно, есть эти мирные жители или нет, они не думают о своих людях, эти люди для них не свои.
Ранее сообщалось, что город Соледар освобожден от украинских формирований. Также очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по беженцам.
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