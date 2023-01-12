Москалькова провела переговоры с украинским коллегой в Анкаре

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12 января, четверг | Последнее обновление — 23:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Попова предупредила о росте заболеваемости гриппом
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Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания?
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На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили.
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Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ.
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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Москалькова провела переговоры с украинским коллегой в Анкаре
В Анкаре состоялись переговоры омбудсменов по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца
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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что в Анкаре провела третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
Москалькова сообщила в Telegram, что стороны обсудили результаты «взаимного оказания помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей».
Днем ранее в Анкаре также состоялась трехсторонняя встреча с участием турецкого коллеги Москальковой и Лубинца Шерефа Малкоча. В Турции проходит международная конференция «Будущее прав человека в XXI веке», передает РИА «Новости».
Напомним, Москалькова обсудила с Лубинцомвопрос обмена раненых военнопленных и возможность обмена гражданских лиц, которые преследуются за «пророссийскую позицию», а также попросила помочь украинским родственникам посетить родню в России.
Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины
В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом.
Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света».
В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча.
«Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3».
Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара
НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара
ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска.
С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека.
По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС.
По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении.
Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев.
Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии
Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре
Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым.
Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев.
По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС.
Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований.
В Германии пожаловались на принуждение к передаче Украине танков
Bild: Канцлера Германии Шольца принуждают принять решение о передаче Украине танков Leopard 2
Канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard 2 («Леопард-2»), Берлин принуждают принять решение, говорится в статье, опубликованной в немецком издании Bild.
В статье утверждается, что Шольца, который до сих пор отказывался от поставок танков Leopard 2 Украине, принуждают к тому, чтобы сделать ход. В материале говорится, что Германии предстоит либо позволить Польше такие поставки, либо заблокировать их. Используя шахматный термин «цугцванг», автор выражает точку зрения, что оба варианта неудобны для Берлина, передает ТАСС.
Накануне польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. При этом он заявил, для передачи Киеву танков должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования.
Финский президент назвал условия поставок Украине танков
Финская сторона может рассмотреть возможность поставок танков Leopard киевскому режиму, но их число будет ограничено, заявил финский президент Саули Ниинисте.
В случае создания совместного европейского проекта по оказанию помощи Киеву Финляндия может подключиться, но количество танков будет небольшое, поскольку страна сама граничит с Россией и не входит в НАТО, заявил Ниинисте, передает РИА «Новости».
Финляндия имеет около 200 танков Leopard 2. Для поставки танков на Украину потребуется реэкспортная лицензия Германии.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки допускают отправку танков Leopard 2, но при условии, что если найдется группа поддерживающих эту идею стран. В частности газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине.
В ДНР объяснили стратегическое значение Соледара для взятия Артемовска
Установление контроля над Соледаром позволяет блокировать украинские силы в Артемовске и вести с выгодных позиций огонь артиллерии, заявил подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский.
Соледар находится на важной стратегической позиции, которая полностью отрезает пути снабжения со стороны Северска, сказал Баевский в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Также Соледар дает возможность почти напрямую наблюдать трассу со Славянска на Артемовск и работать по ней прямой наводкой. «Однозначно она будет обстреливаться всеми видами вооружения», – добавил депутат.
Соледар важен как населенный пункт, позволяющий перерезать логистические пути к Артемовской группировке, что не даст пополнять ее личным составом и боеприпасами.
Также город дает возможность вести артиллерийский огонь в сторону Славянска, Краматорска, Константиновки, Артемовска и Северска. Это поможет избежать лишних жертв при штурме и быстро подавить оборону противника.
«Поэтому Соледар очень важен. Возможно, это даже самый важный кирпич в вопросе штурма Артемовска», – подвел итог он.
До этого Баевский сообщал, что украинские войска перебросили на Артемовское направление после потери Соледара различные вооружения, включая РСЗО и артиллерию.
Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины
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Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.
«По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.
«Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.
Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
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Украина отвела часть войск в сторону белорусской границы
Украина отвела часть своих войск на север к белорусской границе, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко телеканалу Sky News.
Он сказал, что ВСУ пришлось держать войска на севере страны, чтобы отвести их от линии фронта. Это сделано, чтобы не удалось перерезать линию, которая связывает Украину с Западом, передает РИА «Новости».
Ранее в погранкомитете Белоруссии сообщили, что украинские военные наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты и провоцируют.
В четверг Минобороны России проинспектировало боеспособность российских частей в Белоруссии.
СМИ: Украину разозлило желание Германии вести переговоры с Россией
Die Welt: В Киеве разозлились из-за призывов немецкой партии СДПГ начать переговоры с Россией
Социал-демократическая партия Германии призвала учитывать Россию в мировой концепции безопасности и выступила за сохранение дипломатических контактов с Москвой, чем вызвала недовольство в Киеве, пишет немецкая газета Die Welt.
В ежегодной программе партии говорится о том, что в «небольших частичных областях» с Москвой можно достичь успеха в переговорах.
В Киеве осудили такой подход, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что войны почти всегда решаются на поле боя, и Германия, по его словам, должна знать это лучше других, передает радио Sputnik.
В немецком издании напомнили, что украинские власти скептически относятся к урегулированию конфликта путем переговоров до тех пор, пока Россия не «вернет» Крым и другие территории.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение огня на Украине и в Донбассе на российских условиях не положит конец «ужасу для украинского народа».
В Польше раскрыли цель передачи танков Украине
В Польше заявили о принуждении Европы поставлять танки Украине
Власти Польши приняли решение отправить Украине роту танков Leopard, чтобы вынудить другие страны поступить аналогичным образом, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Отвечая на вопрос о том, зачем Варшава решила передать Киеву танки Leopard, Мюллер сказал, что Польша решилась на это, чтобы другие страны начали действовать аналогично, потому что Украине нужно оружие, и подобное политическое давление подключит Европу к таким действиям, передает ТАСС.
Ранее Bild сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц оказался под большим давлением после решения Польши передать Украине танки Leopard, Берлин принуждают принять решение.
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
Польские наемники расстроились из-за уничтожения боекомплекта ударом ВС России
Разведчики группы «Викинг» Западного военного округа (ЗВО) локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар.
Оператор беспилотника «Викингов» скорректировал огонь из орудия «Мста-С», его 152-мм снаряд пробил укрепления и подорвал боекомплект внутри постройки, передает РИА «Новости».
В пункте находилось до роты личного состава, согласно разведданным, потери составили от 30 до 40 человек.
«Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники. При этом больше всего их возмутила потеря боекомплекта, а не гибель товарищей.
Ранее в январе появились записи переговоров польских наемников, которые умоляли ВСУ вывести их из зоны спецоперации на Украине.
В Госдуме назвали провокацией украинскую марку с «горящим Кремлем»
Установленная в украинской столице марка-фотозона с «горящим Кремлем» – это провокация, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Киевские власти тешат себя «призрачными иллюзиями», установка подобных стендов – это провокация, и она еще «отзовется» украинским националистам, заявил депутат РИА «Новости».
Он напомнил украинской стороне, что произошло с энергетической инфраструктурой Украины после похожей марки с «горящим Крымским мостом».
Засевшим во власти на Украине националистам нужно готовиться к побегу, предупредил парламентарий.
«Им недолго осталось топтать исконные русские земли, которые будут обязательно освобождены», – заключил политик.
Ранее в Киеве появилась марка-фотозона с нарисованным горящим Кремлем в Москве.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в столице Украины появилась почтовая марка с изображением горящего Крымского моста. На фоне этого баннера с фотографировались граждане.
Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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Российскими войсками на Купянском направлении наносились удары артиллерией и авиацией по подразделениям ВСУ в районах Берестового, Кисловки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, возле Кисловки, Табаевки, Ольшаны, Крахмального и Першотравневого Харьковской области уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Потери противника на этом направлении составили более 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий российских подразделений на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Новолюбовка, Стельмаховка, Невское ЛНР, Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) за последние сутки уничтожены более ста военнослужащих, четыре бронемашины.
Продолжались успешные наступательные действия российских войск на Донецком направлении, отчитались в Минобороны.
В результате авиаударов и огня артиллерии потери противника составили до 70 военнослужащих, танк, три бронемашины.
Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении недалеко от Пречистовки, Новомихайловки и Новоселки ДНР ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии поражены два склада боеприпасов ВСУ рядом с городом Запорожье и в поселком Новоивановка Запорожской области, а также 76 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
ФСБ задержала планировавшего воевать за ВСУ жителя Твери
В Твери выявлен местный житель, намеревавшийся вступить в одно из подразделений вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Мужчина 1982 года рождения намеревался выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против ВС России, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
Подозреваемый связывался с представителем украинской стороны через интернет, он изучил маршрут выезда на Украину, закупил военную экипировку, обмундирование и медицинские средства.
Его задержали при попытке выезда в сторону российско-украинской границы на железнодорожной станции Тверь. Дело возбуждено по статье «Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», его арестовали.
В декабре ФСБ задержала уроженца Абакана, попытавшегося выехать на Украину, чтобы вступить в ВСУ.
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