В Кишиневе назвали сроки выхода Молдавии из СНГ 12 января 2023, 20:23

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

«Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Россия это также понимает, так как сосредоточена на Евразийском экономическом союзе», – заявил газете ВЗГЛЯД молдавский политолог Виталий Андриевский. Так он прокомментировал заявление главы МИД республики о том, что Молдавия не видит интереса в сотрудничестве с СНГ. «Рано или поздно Молдавия выйдет из состава СНГ. Однако это именно та ситуация, о которой можно сказать «поспешай медленно». Выход в настоящий момент будет означать отказ от договора о свободной торговле, который заключен в рамках организации. Это не совсем подходит Кишиневу, ведь столь радикальное разрушение мостов будет означать необходимость выдумывать новые правила во взаимодействии с Россией на скорую руку», – считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. «Существует также множество других аспектов в рамках СНГ, которые полезны Молдове в настоящий момент. Я говорю о пенсионных и транспортных договорах. Поэтому кавалерийский наскок в виде резкого отказа от организации Кишиневу не подходит. Постепенные действия на данном направлении, в принципе, могут привести к тому, что в течение трех-четырех лет страна сможет выйти из СНГ», – подчеркивает эксперт. «Сейчас приоритетом для Молдовы будет заключение отдельных двусторонних договоренностей со странами организации. Это процесс не одного месяца и даже не одного года. Структура СНГ сегодня не имеет перспектив. Россия это также понимает. Москва сейчас сосредоточена на Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), где дела идут гораздо успешнее в интеграционном плане», – резюмирует Андриевский. Как передает ТАСС, в среду глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску заявил: «Мы не видим в СНГ процессов, которые бы интересовали Молдавию, не участвуем во встречах... Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса». Министр подчеркнул, что «зона свободной торговли с СНГ для Молдавии не действует с 2014 года», из-за «внесенных Россией корректив». Попеску напомнил, что с марта прошлого года Кишинев не принимает участия в мероприятиях Содружества. Кишинев сейчас проводит анализ необходимости части соглашений, подписанных в рамках СНГ. «На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы из них нам еще нужны», – добавил Попеску. С другой стороны, президент Майя Санду (которая до 2020 года официально входила в ту же, что и Попеску, прозападную партию «Действие и солидарность») признала, что Молдавия не может разорвать отношения с СНГ. Речь идет о сотнях экономических соглашений, в том числе и двусторонних – например, с такими странами, как Казахстан и Киргизия. Против выхода из СНГ высказался и глава Минсельхоза Владимир Боля. Он напомнил, что Молдавия экспортирует значительную часть сельхозпродукции в страны Содружества, и разрыв связей обернется еще одной проблемой для экономики, находящейся в кризисе. Наконец, с резкой критикой выступил экс-президент республики Игорь Додон. Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, ЕАЭС и Россией, подчеркнул он. Политика Санду и ее проевропейского правительства уже привела к тому, что экспортеры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, указал Додон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пригожин: В Соледаре уничтожены не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ 11 января 2023, 21:05

Фото: РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин подтвердил зачистку Соледара и ликвидацию не пожелавших сдаться украинских военных. Он заявил, что «мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены». «Двухсотыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт», – говорится в Telegram-канале Пригожина. Напомним, Российская армия в ДНР ведет зачистку города Соледара и его окрестностей, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай». До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре. Минобороны ранее сообщило о боях в Соледаре. В центре города образован котел, в котором идут бои. Оставшиеся военные ВСУ находятся в окружении. Российские военные на Донецком направлении освободили населенный пункт Подгородное в ДНР, а подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. Пушилин прокомментировал сообщения украинских СМИ о «коридоре в Соледаре» Врио главы ДНР Пушилин назвал сообщения СМИ Украины о «коридоре в Соледаре» дешевым спектаклем 12 января 2023, 08:22

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Информационные попытки заявить о некоем «зеленом коридоре» для ВСУ со стороны украинских СМИ выглядят дешевым спектаклем, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. В своем Telegram-канале он сравнил новые инфовбросы с операцией советских войск по ликвидации сталинградского котла 80 лет назад. «Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», – отметил Пушилин. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Новости СМИ2 Медведев предрек переименование Львова 11 января 2023, 21:50

Фото: Zuma\TASS

Текст: Вера Басилая

Поставки Украине модернизированных танков Т-72 не спасут распадающуюся на части «искусственную страну», а Львов, который будет называться Лемберг, пристроят «западным» хозяевам, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев отреагировал в своем Telegram-канале на встречу во Львове польского, украинского и литовского президентов, где было решено передать Киеву танки «Леопард». «Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну. А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», – написал Медведев. Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков. Лемберг – австрийское название города Львова, которое было официальным с 1772 по 1918 годы. Оно появилось во времена, когда город входил в состав Австро-венгерской империи после первого раздела Польши. В ДНР назвали число потерь ВСУ в Соледаре Советник Гагин: Порядка пяти бригад ВСУ уничтожено в Соледаре 12 января 2023, 12:56

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Текст: Дмитрий Зубарев

Порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в городе Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР), но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены иностранные наемники, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, порядка пяти бригад ВСУ уничтожены в Соледаре, эта информация объективна, хотя, возможно, потерь больше, поскольку не были учтены многочисленные наемники, передает ТАСС. Численный состав общевойсковой бригады в армиях, организованных по принципам НАТО, составляет от 3,5 до 5 тыс. человек. Ранее бизнесмен Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. Новости СМИ2 В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил в районе Артемовска Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска 12 января 2023, 10:52

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска. По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости». В связи с этим у российских войск есть продвижения по Авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска. Напомним, в среду ВС России освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска. Гребенщиков оскорбил поддерживающих СВО и рассказал о помощи ВСУ 12 января 2023, 14:34

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Музыкант Борис Гребенщиков назвал граждан, которые поддерживают СВО, «фашистами» и заявил, что собрал 12 млн евро, в том числе на нужды ВСУ. Интервью с Гребенщиковым было опубликовано в мае 2022 года. Музыкант признался, что провел концерт в Берлине у Бранденбургских ворот, где собрал 12 млн евро, часть из которых передал на нужды ВСУ, передает «Царьград». «Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Все, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они – психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице», – процитировал военкор Александр Коц Гребенщикова в своем Telegram-канал, проиллюстрировав пост фотографией, где музыкант играет на гитаре в компании Михаила Саакашвили. Снимок Коц подписал: «Лошадиная доза «Этодругина». Ранее звезда фильма «9 рота», актер Артур Смольянинов дал интервью, в котором заявил о готовности воевать на стороне Украины. В беседе с журналистом он также пригрозил убить одного из своих коллег Сослана Фидарова, который принимает активное участие в СВО. Заслуженный артист Северной Осетии Фидаров в свою очередь отметил, что Смольянинов не сможет убить его «на поле боя», потому что «мы оба понимаем, что на поле боя тебя никогда не будет». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем некоторые творческие личности публично занимают антироссийскую позицию и как на это следует реагировать государству и обществу. Новости СМИ2 Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Кремль объяснил назначение Герасимова командующим Объединенной группировкой войск расширением масштаба задач СВО 12 января 2023, 14:17

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Начальник Генштаба Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой войск (ОГВ) с расширением масштаба задач спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что причину назначения накануне разъяснило Миноброны – увязка с расширением масштаба стоящих задач. Добавить к этому у него нечего, пояснил Песков, передает ТАСС. Накануне министр обороны Сергей Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск. Полковник запаса Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что Герасимов теперь будет лично отвечать за успех СВО. Его назначение должно ускорить освобождение четырех новых субъектов России. США подтвердили готовность применить для защиты Японии ядерное оружие США подтвердили готовность применить для защиты Японии американское ядерное оружие 12 января 2023, 04:56

Фото: Общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Японии в том числе при помощи ядерных вооружений, говорится в совместном заявлении американского и японского правительств по итогам переговоров глав МИД и военных ведомств двух стран в Вашингтоне. В совместном заявлении сторон Соединенные Штаты вновь заявили о своей непоколебимой приверженности обороне Японии в соответствии со статьей пять Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с применением всех средств военного потенциала, включая ядерные, передает ТАСС. В заявлении говорится, что участники встреч в столице США в деталях обсудили вопросы, связанные с прикрытием Японии американским ядерным зонтиком, и подтвердили намерение обеих стран углублять содержательные дискуссии в рамках диалога о расширенном сдерживании потенциального противника и различных встреч высокого уровня. Напомним, в сентябре минувшего года Пентагон уже обещал обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала. Новости СМИ2 Россия помогла иностранным самолетам во время сбоя системы уведомлений в США 11 января 2023, 21:17 Текст: Ольга Иванова

Во время сбоя системы уведомлений в США Россия помогала иностранным самолетам, сообщает Росавиация. Там сообщили, что «руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полетной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)», передает РИА «Новости». Помощь была оказана самолетам, выполняющим транзитные перелеты с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находившимся на момент сбоя системы в воздухе. Ранее сообщалось, что США отменили вылет всех авиарейсов из-за сбоя системы оповещения пилотов. Блогеры высмеяли участницу «Мисс Вселенная» от Украины В Сети раскритиковали образ представительницы Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» 12 января 2023, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Шишкова

Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Девушка вышла на сцену в белом платье и с крыльями за спиной, в руках она держала меч, по задумке, украинка представляла собой «воина света». В соцсетях костюм конкурсантки раскритиковали. Так, автор Telegram-канала «Выпускайте Кракена» назвал костюм убожеством, который якобы «несет свет через темноту, которая пришла на украинские земли». Он также заявил, что выступление модели – это кривляние с куском пластика в виде меча. «Страна-аттракцион», – прокомментировал выход модели Telegram-канал «Пул N3». Новости СМИ2 Стало известно о замерзающих военных дронах на Украине Bloomberg: Из-за сильных морозов военные дроны на Украине замерзли 12 января 2023, 11:33

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Александра Юдина

В последние дни на востоке Украины отмечается морозная погода, что позволило нарастить применение тяжелой военной техники, однако привело к замерзанию БПЛА, пишет Bloomberg. По информации Bloomberg, ни российские, ни украинские военные не могут проводить наступательные действия, так как батареи беспилотников и радиостанций из-за холода приходится перезаряжать в два раза чаще, а плохая видимость приводит к их непригодности для разведки и наведения артиллерии, передает «Коммерсант». При этом в статье отмечается, что промерзание почвы позволило увеличить использование колесных и гусеничных машин. Однако авторы публикации со ссылкой на мнение сотрудника лондонского аналитического центра Королевского института объединенных служб Эда Арнольда признают, что это всего один из многих факторов, которые командование должно учитывать при организации нового наступления. Ранее офицер ЛНР Андрей Марочко опубликовал видеозапись со сломавшимся от украинских морозов американским бронетранспортером «Брэдли». С начала СВО в Европу с Украины прибыли около 8 млн беженцев Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ): С начала СВО в Европу с Украины прибыли 7,96 млн человек 12 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности 7 967 409 беженцев, за последнюю неделю их стало больше на 52 122 человека. По данным УВКБ, больше всего беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года приняла Россия – 2 852 395 человек. Далее следуют Польша (1 563 386 человек), Германия (1 021 667 человек), Чехия (478 614 человек), Италия (167 925 человек), Испания (161 012 человек), Британия (154 600 человек), Болгария (150 510 человек), Франция (118 994 человек), Румыния (106 786 человек), Словакия (105 732 человека) и Молдавия (102 016 человек). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. человек. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 926 369 беженцев, передает ТАСС. По данным УВКБ, в целом после 24 февраля 2022 года с Украины в соседние страны прибыли 17 408 643 человека. При этом 9 376 677 человек позже пересекли границу Украины в обратном направлении. Напомним, по другим данным, с февраля 2022 года в Россию с территорий Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев. Новости СМИ2 Стало известно о гибели в Соледаре гражданина Британии Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину компании «Конкорд» сообщила о смерти британца в Соледаре 12 января 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

Пресс-служба принадлежащей основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину компании «Конкорд» сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Британии найден мертвым. Как сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» в своем Telegram-канале, 8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Британии – Эндрю Бегшо и Кристофера Перри. Пресс-служба компании «Конкорд» информировала, что в среду тело одного из пропавших было найдено, при нем были обнаружены документы на обоих британцев. По данным Нацполиции Украины, 48-летний Бегшо и 28-летний Перри пропали 6 января. Британцы покинули Краматорск и направились в Соледар, связь с ними была потеряна. Родители уроженца Британии Бегшо подтвердили, что их сын отправился в зону конфликта, передает ТАСС. Накануне Пригожин объявил о взятии под контроль Соледара бойцами ЧВК «Вагнер». Позже он сообщил, что не пожелавшие сдаться в плен подразделения ВСУ в Соледаре уничтожены. В свою очередь командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» сообщил, что российские военные ведут зачистку окрестностей Соледара от остатков украинских вооруженных формирований. Стало известно о переброске сил ВСУ под Артемовск после потери Соледара НМ ДНР: ВСУ перебросили вооружение на Артемовское направление после потери Соледара 12 января 2023, 15:24 Текст: Дмитрий Зубарев

ВСУ перебросили различные виды вооружений, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), на Артемовское направление после потери Соледара, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский. По его словам, артиллерийские и реактивные системы залпового огня и другие вооружения, применявшиеся на направлениях Ясиноватой, Донецка и Горловки, были переброшены на северный фланг, чтобы попытаться сдержать наступление ВС России, передает ТАСС. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о значительном продвижении российских военных в районе Артемовска. Новости СМИ2 Врачи отказались давать прогнозы по состоянию фигуриста Костомарова Врачи отказались давать прогнозы по состоянию здоровья олимпийского чемпиона Костомарова 11 января 2023, 20:57

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Врачи пока не дают прогнозов по состоянию олимпийского чемпиона по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова, сообщил источник. Он сообщил ТАСС, что Костомаров находится в тяжелом состоянии больнице в Коммунарке с диагнозом пневмония, врачи делают все необходимое, но не исключено, что в этом состоянии он может пробыть еще сутки. Ранее олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах на льду фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке, где проводят процедуру искусственного насыщения крови кислородом.